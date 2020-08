FC Bayern München, News und Gerüchte: Kovac spricht über das bittere Ende beim FCB, Chelsea vor CL-Rückspiel mit großen Personalsorgen

Ex-Trainer Niko Kovac spricht über seine Zeit beim FC Bayern und Chelsea plagen vor dem CL-Rückspiel große Personalsorgen. Alle FCB-News am Sonntag.

Der steckt in der Vorbereitung auf die ausstehenden Spiele in der . Dort ist der deutsche Rekordmeister am Samstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) zunächst gegen den gefordert, ehe es bei erfolgreicher Qualifikation für das Finalturnier nach Lissabon gehen würde.

Während Bayern nach der Verletzung von Benjamin Pavard nach einer Alternativlösung auf der rechten Abwehrseite suchen muss, plagen den Gegner vor dem Aufeinandertreffen in der kommenden Woche umso größere Personalsorgen. Bei der Niederlage im gegen den verletzten sich gleich drei Leistungsträger.

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann träumt zudem von einem CL-Finale gegen den FC Bayern, Franz Beckenbauer hat sich zum umstrittenen Vergleich von Karl-Heinz Rummenigge geäußert und Ex-FCB-Coach Niko Kovac über das bittere Ende im vergangenen November gesprochen.

Mehr Teams

Außerdem: Bei Eduardo Camavinga zieht Bayern im Wettrennen gegen wohl den Kürzeren.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Ex-Trainer Niko Kovac über das bittere Ende beim FC Bayern: "Es wird mir helfen"

Niko Kovac hat in einem Interview mit der L'Equipe über sein Engagement beim FC Bayern München gesprochen. Der 48-Jährige, der inzwischen die aus der trainiert, war im November nach einem 1:5 gegen entlassen und beim deutschen Rekordmeister durch Hansi Flick ersetzt worden.

Was er aus seiner Zeit bei Bayern gelernt habe? "Dass der Druck in München sehr hoch ist. Wir haben mit Spielern mit viel Klasse gearbeitet. Es unterscheidet sich sehr von der Arbeit mit jungen Spielern. Ich habe großartige Beispiele wie Franck Ribery und Arjen Robben gesehen. Sie sind nicht nur gut, weil Gott ihnen Talent gegeben hat, sondern weil sie sehr hart arbeiten", so Kovac.

Ein Thema, das während seiner Amtszeit für Schlagzeilen sorgte, war die schwierige Beziehung zu Thomas Müller (30): Dieser gestand nach Kovacs Entlassung, wegen der geringen Wertschätzung sogar über einen Bayern-Abschied nachgedacht zu haben: "Ich habe verstanden, was passiert ist und es wird mir helfen. Man kann nicht alle glücklich machen. Zwanzig Spieler wollen spielen und man muss sich entscheiden. Wenn man nicht spielt, ist man unglücklich. Und wenn man ein Star ist und nicht spielt, ist man sehr unglücklich und der Stress liegt mehr beim Trainer", betonte Kovac.

Für seine Aufgabe in Monaco resümierte der Ex-Bayern-Trainer: "Ich kann schreien, aber wenn ich einen Fehler mache, entschuldige ich mich. Für einige ist es eine große Sache, sich zu entschuldigen. Nicht für mich. Ich habe kein Problem damit, mein Unrecht zuzugeben. Loyalität ist sehr wichtig. Wir sind seit zwei Wochen hier, wir müssen Beziehungen aufbauen und das kann nur mit Vertrauen gehen. Es ist eine Regel des Lebens", so Kovac abschließend.

Quelle: Getty Images

Leipzig-Trainer Nagelsmann träumt von CL-Finale gegen Bayern

Julian Nagelsmann sieht ein Aufeinandertreffen zwischen und dem FC Bayern München im Finale der Champions League "im Bereich des Möglichen". Im Interview mit der Bild am Sonntag betonte der 33-Jährige: "Jetzt liegt es an uns, an den Bayern, das wahr zu machen. Auch darauf wären wir vorbereitet."

Leipzig ist im Viertelfinale der Champions League am 13. August gegen (21 Uhr im LIVE-TICKER ) gefordert. Der FC Bayern muss sich am kommenden Samstag gegen Chelsea (ebenfalls 21 Uhr im LIVE-TICKER ) nach einem 3:0 im Hinspiel zunächst das Ticket für die nächste Runde sichern.

Quelle: Imago Images

FC Bayern: Franz Beckenbauer reagiert auf Vergleich mit David Alaba

Für Karl-Heinz Rummenigge (64), den Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, ist David Alaba (28) sowas wie der "schwarze Franz Beckenbauer". Der "Kaiser" höchstpersönlich hat nun auf den seltsam formulierten Vergleich reagiert. "Ich weiß auch nicht so genau, wie der Kalle das meint. Bestimmt war es als Kompliment gedacht", sagte Beckenbauer der Bild .

Alabas Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Rummenigge startete zuletzt eine Charmeoffensive, indem er den österreichischen Nationalspieler immer wieder überschwänglich für dessen Leistungen in der Innenverteidigung lobte.

Quelle: Getty Images

Chelsea vor Champions-League-Spiel gegen FC Bayern mit großen Personalsorgen

Der FC Chelsea musste am Samstag nicht nur die 1:2-Niederlage gegen den Stadtrivalen FC Arsenal im FA-Cup-Finale verdauen, sondern verlor auch noch drei Spieler aufgrund von Verletzungen. Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta und Pedro zogen sich Blessuren zu und stehen somit auch in der Champions League gegen den FC Bayern nicht zur Verfügung.

"Sie werden für die kommende Woche sicher nicht fit werden", sagte Blues-Coach Frank Lampard auf der Pressekonferenz nach der Partie. Der Ex-Dortmunder Pulisic, Torschütze zum frühen 1:0, und Kapitän Azpilicueta schieden aufgrund von Muskelverletzungen im Oberschenkel aus. Beide verließen gestützt und unter Tränen das Feld.

Noch schlimmer erwischte es jedoch Pedro: Bei einem Rettungsversuch in der Nachspielzeit fiel der Spanier auf seine linke Schulter und kugelte sich diese vermutlich aus. Danach litt er unter Atemnot und musste mit Sauerstoff versorgt werden. Die Partie wurde erst nach einer Nachspielzeit von 14 Minuten beendet.

"Es ist wirklich ein enttäuschendes Ende für ihn. Denn es war wahrscheinlich sein letztes Spiel für Chelsea", erklärte Lampard. Pedro wird den Verein nach der Saison verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Der 33-Jährige wird mit einem Wechsel zur in Verbindung gebracht.

Chelsea steht vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in München am kommenden Samstag mit dem Rücken zur Wand, das Hinspiel verloren die Blues an der Stamford Bridge deutlich mit 0:3. Neben dem verletzten Trio muss Lampard außerdem auf Marcos Alonso und Jorginho verzichten. Alonso sah nach einer Tätlichkeit gegen Robert Lewandowski Rot, Jorginho fehlt nach der 3. Gelben Karte.

Quelle: Getty Images

Leon Dajaku: -Wurzeln, Torjäger als Ex-Berater, Rekordtransfer vom FC Bayern II

"Plötzlich war es still. Es war nichts mehr los. Da fühlt man sich wie in einem Geisterhaus." Auch am Campus des FC Bayern München ging der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie nicht spurlos vorbei. Lediglich vier Spieler verbrachten diesen auf der 30 Hektar großen Anlage mit den sieben Trainingsplätzen und dem 1.000 Quadratmeter großen Fitnessbereich.

Einer von ihnen war Leon Dajaku. Der Sohn kosovarischer Eltern spielt seit 2019 für die Münchner und absolvierte jeden Vormittag seine Fitnesseinheit mit den Kollegen – doch danach herrschte Leere. "Mittags warst du eigentlich fertig – und dann musst du schauen, was du aus der restlichen Zeit machst", sagte Dajaku der FCB-Homepage und ergänzte: "Ich habe halt TikTok gelernt."

Quelle: Imago Images / Jan Huebner

TikTok, eine derzeit angesagt Social-Media-App, die auf kurzen, lustigen Videos basiert, musste als Ausgleich in dieser langweiligen Phase herhalten. Über 20 Videos produzierte Dajaku in diesen Wochen, 3387 Follower hat er gesammelt, während er seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Fußball – nur begrenzt nachgehen konnte.

Deutlich aufregender dürften Dajakus Tage vor knapp einem Jahr gewesen sein, denn Mitte Juli 2019 unterschrieb der 19-Jährige seinen Vertrag bei den Bayern . Bis 2023 hat er sich an die Münchner gebunden. "Er ist ein Kämpfer, hat in Stuttgart immer alles gegeben und will diese Tugenden nun mit nach München nehmen", beschrieb ihn sein ehemaliger Berater Kevin Kuranyi – 52-facher deutscher Nationalspieler - damals gegenüber Goal und SPOX.

Rennes-Talent Eduardo Camavinga: Real Madrid statt FC Bayern?

Im Zuge der Abschiedsgerüchte um Thiago (29) wird Eduardo Camavinga (17) seit einigen Tagen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Sollte der spanische Mittelfeldstratege München tatsächlich verlassen, muss sich der deutsche Rekordmeister aber wohl um eine andere Alternative bemühen. Laut der spanischen Sportzeitung Marca hat sich Camavinga nämlich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden - im kommenden Sommer.

Demnach seien die Königlichen aufgrund der Corona-Krise erst 2021 bereit, ein Angebot für das Supertalent von abzugeben, was jedoch kein Problem für Camavinga darstelle. Der Linksfuß dränge nicht auf einen sofortigen Abschied aus und würde auf Real warten, heißt es in dem Bericht.

"Wir sollten in diesem Sommer keine außergewöhnlichen Bewegungen auf dem Transfermarkt erwarten", erklärte mit Nicolas Holveck (49) zuletzt schon der Präsident von Rennes gegenüber RMC und dementierte in diesem Zusammenhang auch Spekulationen, wonach dem Ligue-1-Klub ein Angebot aus München vorliege.

Camavinga bestritt bislang 43 Profispiele (ein Tor und zwei Vorlagen) für Rennes und gewann 2019 den französischen Pokal. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2022.

Quelle: Depophotos