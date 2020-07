FC Bayern München, News und Gerüchte: Lob für Salihamidzic, Ärger bei Vertragsverhandlungen mit David Alaba?

Hasan Salihamidzic heimst zwar Lob ein, es gab aber offenbar Ärger in den Verhandlungen mit David Alaba. Alles News zum FC Bayern München am Mittwoch.

Die beiden großen personellen Fragezeichen beim lauten weiter David Alaba und Thiago Alcantara. Bei beiden ist nach aktuellem Stand ungewiss, ob sie in der neuen Saison 2020/21 für die Münchner auflaufen.

Beim Österreicher Alaba soll es offenbar Ärger während der Verhandlungen gegeben haben. Bei Thiago hingegen fordert der FCB dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro.

Außerdem: Salihamidzic bekommt ein großes Lob ausgesprochen und die Frage nach einem Ersatz für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, der sich verletzt hat. Und: Warum ein Boateng-Abschied aus München 2018 platzte.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Platzte Boateng-Wechsel zu PSG wegen Antero Henrique?

Ein möglicher Transfer von Jerome Boateng zu ist im Jahr 2018 angeblich unter anderem deswegen geplatzt, weil der damalige PSG-Sportdirektor Antero Henrique einen Termin mit Hasan Salihamidzic verschlief. Dies berichtet die Sport Bild.

Mehr Teams

Seinerzeit sollen der heutige Sportvorstand der Münchner und Henrique an einem frühen Morgen zu Verhandlungen verabredet gewesen sein, der PSG-Funktionär tauchte jedoch nicht auf, weil er verschlafen hatte.

In der Folge hatte Uli Hoeneß Brazzo dazu angehalten, seine Konsequenzen daraus zu ziehen und die Verhandlungen etwas strenger zu führen. Schlussendlich kam Boatengs Wechsel nach Paris nicht zustande.

Der Weltmeister von 2014 steht noch bis 2021 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.

Quelle: imago images / Poolfoto

FC Bayern München: Herbert Hainer und Karl-Heinz Rummenigge loben Salihamidzic

Hasan Salihamidzic hat Lob von Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge geerntet. "Der Kader der Profis trägt nach drei Jahren seine Handschrift, ist aktuell absolut top in Europa, und gerade die letzten Transfers mit Leroy Sane und Tanguy Nianzou zeigen, dass wir sowohl internationale Stars wie auch internationale Top-Talente zum FC Bayern bringen", sagte Hainer der Sport Bild.

Zudem sei er fest davon überzeugt, dass man mit ihm und Oliver Kahn für die Zukunft die sportliche Kompetenz beim FC Bayern habe, "um auch weiterhin in Europa zur absoluten Spitze zu gehören".

Auch Rummenigge stellte die Wichtigkeit von Salihamidzics Arbeit in den Vordergrund. "Mit den bisher getätigten Transfers hat Hasan bewiesen, dass er sein Geschäft beherrscht", sagte er der Sport Bild.

FC Bayern München: Salihamidzic soll bei Vertragsverhandlungen mit Alaba der Kragen geplatzt sein

Die Zukunft von David Alaba beim FC Bayern ist seit Wochen unklar. Der Österreicher hat noch Vertrag bis kommendes Jahr, die Verhandlungen über eine Verlängerung sollen zuletzt gestockt haben. Wie die Sport Bild berichtet, sei FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei den letzten Vertragsverhandlungen sogar der Kragen geplatzt.

Demnach kam es Ende Juni zu einem Geheimtreffen zwischen Salihamidzic, Alaba, dessen Vater George sowie dessen Berater Pini Zahavi in einem Münchener Restaurant. Auch Karl-Heinz Rummenigge soll zu Tische gewesen sein. Bei dem Treffen soll Zahavi für seinen Klienten mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben, woraufhin die Bayern-Bosse entsetzt gewesen sein sollen, dass in Corona-Zeiten überhaupt über solche Summe nachgedacht werde. Energisch habe Brazzo gefragt, in welcher Welt Zahavi eigentlich lebe.

Zahavi soll mit einem ablösefreien Abgang seines Schützlings 2021 gedroht und immer wieder Paris Saint-Germain und als mögliche Destinationen genannt haben. Seither liegen die Verhandlungen auf Eis.

Quelle: Imago Images / ActionPictures

FC Bayern München: Thiago-Freigabe wohl erst ab 30 Millionen Euro Ablöse

Thiago bekommt beim FC Bayern in diesem Sommer wohl erst ab einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro Ablöse die Freigabe. Das berichtet die Sport Bild . Neue Spieler sollen unterdessen nur mehr kommen, wenn aktuelle wie Thiago oder Corentin Tolisso den Verein noch verlassen.

Hansi Flick soll sich einen vierten Flügelstürmer wünschen. Die Hoffnung liegt dabei auf Ivan Perisic, dessen Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt aber derzeit noch den finanziellen Rahmen sprengt. Auch ein Rechtsverteidiger stünde noch auf seiner Wunschliste.

Quelle: Imago Images / Team 2

Wer ersetzt Benjamin Pavard beim FC Bayern? Das sind Flicks Alternativen für die

Den Endspurt in der hat Trainer Hansi Flick bis zum achten nationalen Titelgewinn in Serie weitgehend rotationsfrei gestalten können. Der FC Bayern in der zweiten Phase der Rückrunde in der Saison 2019/20 hatte tatsächlich so etwas auf diesem Niveau selten Gewordenes: eine Stammelf.

Benjamin Pavard war darin fester Bestandteil, von allen Feldspielern stand der Franzose bislang mit 3970 Spielminuten in 47 Pflichtspielen (davon 37 als Rechtsverteidiger) am zweitlängsten auf dem Platz. Ein noch größerer Dauerbrenner ist unter den Feldspielern nur Joshua Kimmich mit 4013 Minuten.

Durch Pavards Verletzung am Sonntag, der 24-Jährige zog sich eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zu, ist Flick gezwungen, seine Mannschaft umzubauen. Welche Optionen ihm bleiben, erfahrt Ihr in unserem Feature.