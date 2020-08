FC Bayern München, News und Gerüchte: Müller vergleicht Flick mit Guardiola, Elber sieht "klaren Nachteil" in der Champions League

Thomas Müller vergleicht Hansi Flick mit Pep Guardiola. Derweil sieht Giovane Elber den FCB in der Königsklasse im Nachteil. Alle News zum FC Bayern.

Der ist in die Vorbereitung auf die gestartet. Dank einem Tor von Serge Gnabry bezwang der Rekordmeister beim Härtetest mit 1:0. Die Franzosen sollen den Testkick genutzt haben, um Gespräche über eine mögliche Leihe von Michael Cuisance zu führen.

Nicht von der Partie war dabei Benjamin Pavard, der aufgrund einer Bänderverletzung auch beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea (08.08., 21 Uhr im LIVE-TICKER) fehlen wird. Karl-Heinz Rummenigge glaubt jedoch an eine schnelle Rückkehr des Verteidigers.

Derweil verglich Thomas Müller Hansi Flick mit Pep Guardiola und gestand, dass er dessen Qualitäten als Cheftrainer "nicht auf dem Zettel" gehabt habe. Und: Giovane Elber sieht einen "klaren Nachteil" für die Münchner in der Königsklasse.

FC Bayern: Thomas Müller vergleicht Hansi Flick mit Pep Guardiola

Rio-Weltmeister Thomas Müller sieht bei seinem jetzigen Coach Hansi Flick einige Parallelen zu einem prominenten früheren Trainer von Bayern München. "Ähnlich klar geregelt war unser Spiel zuletzt unter Pep Guardiola", sagte der 30-Jährige der Süddeutschen Zeitung (Wochenendausgabe) über die taktischen Vorgaben von Flick: "Da durfte zwar jeder Spieler seiner Position eine individuelle Note mit hinzugeben, aufgrund seiner Vorlieben, Stärken und Schwächen, aber trotzdem hatte diese Position immer eine klare Aufgabe."

Unter Flick habe zudem eine klare Weiterentwicklung gegeben. Dabei habe Müller den 55-Jährigen zuvor in seiner Co-Trainer-Rolle als Fachmann sehr geschätzt. "Dass er aber das komplette Paket mitbringt, um Trainer beim FC Bayern München zu sein, hatte ich nicht auf dem Zettel", zeigte er sich überrascht.

Für das anstehende Finalturnier der Champions League (ab 12. August) sieht Müller den Rekordmeister aufgrund seiner langen Pause nicht im Nachteil. "Wir haben nach der Coronapause ja selbst erlebt, wie schnell sich harte Arbeit auszahlt", erklärte der Offensivspieler. Nach der damaligen Zwangspause gewannen die Münchner alle neun ausstehenden -Spiele sowie das Pokalfinale gegen .

Entscheidenden Anteil daran hatten auch David Alaba und Thiago. Einen möglichen Abgang der beiden Leistungsträger fände Müller "extrem bitter. Beide geben der Mannschaft sehr viel, gerade in dieser Konstellation, mit diesem Trainer und diesem Spielstil", sagte der beste Vorbereiter der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Giovane Elber sieht "klaren Nachteil" für FC Bayern in der Champions League

Der frühere Stürmerstar Giovane Elber hält die lange Pause des Rekordmeisters Bayern München im Hinblick auf die Champions League für problematisch. Dies sei "ein klarer Nachteil", sagte der Markenbotschafter der Bayern der Passauer Neuen Presse: "Die Spieler waren im Urlaub, haben abgeschaltet und müssen jetzt wieder von Null auf Hundert hochfahren."

Dennoch denkt Elber, "dass Hansi Flick das gut hinbekommen wird. Das hat ja auch nach der Corona-Pause sehr gut funktioniert". Der Serienmeister der letzten acht Spielzeiten hat alle elf Pflichtspiele nach der zweimonatigen Zwangspause gewonnen und sich dadurch das Double aus Meisterschaft und Pokal gesichert.

Den dritten Titel und damit das zweite Triple der Vereinsgeschichte hält der 48-jährige Brasilianer für machbar: "Das ist das Ziel. Aber es muss alles passen." Nach dem 3:0-Hinspielerfolg beim geht Elber fest vom Einzug ins Viertelfinale aus, warnt aber vor dem abgewandelten Spielmodus beim Finalturnier in Lissabon (ab 12. August): "Dann hast du Barcelona oder Neapel, da entscheidet ein Spiel. Wenn du verlierst, fliegst du sofort nach Hause."

FC Bayern: Perfekter Haken! Gnabrys Zauber-Moment entscheidet Testspiel gegen Marseille

Dank Gnabry! FC Bayern tankt bei CL-Härtetest gegenOlympique Marseille Selbstvertrauen

Die Generalprobe ist geglückt: Der FC Bayern München hat eine Woche vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) ein Testspiel gegen Olympique Marseille mit 1:0 (1:0) gewonnen. Den Treffer gegen den neunmaligen französischen Meister, der beim Abbruch der im März Platz zwei hinter Serienmeister Paris St. Germain belegt hatte, erzielte bei hochsommerlichen Temperaturen Serge Gnabry (19.).

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge glaubt an schnelle Rückkehr von verletztem Benjamin Pavard

Karl-Heinz Rummenigge glaubt an eine schnelle Rückkehr des verletzten französischen Weltmeisters Benjamin Pavard. "Ich bin optimistisch, dass Benji nur für das Spiel gegen Chelsea ausfallen wird und danach, wenn wir das packen sollten, zur Verfügung stehen würde", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München bei Sky.

Rechtsverteidiger Pavard hatte sich im ersten Mannschaftstraining am vergangenen Sonntag eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen. Ein Einsatz im Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am 8. August (Hinspiel: 3:0) ist unwahrscheinlich, danach würde das Finalturnier der Königsklasse in Lissabon (ab 12. August) auf dem Programm stehen.

