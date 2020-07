FC Bayern München, News und Gerüchte: Davies nennt beste Außenverteidiger, Ben Yedder als Lewandowski-Backup?

Alphonso Davies nennt die fünf besten Außenverteidiger und bei Max Aarons geht der FCB wohl leer aus. Alles News zum FC Bayern München am Donnerstag.

Die beiden großen personellen Fragezeichen beim lauten weiter David Alaba und Thiago Alcantara, vor allem der Spanier steht wohl kurz vor dem Abgang.

Weitere Neuverpflichtungen schließt der deutsche Rekordmeister nicht aus. Während man bei Max Aarons schlechte Karten hat, wird in über ein Interesse an Wissam Ben Yedder berichtet.

Außerdem: Alphonso Davies nennt die fünf besten Außenverteidiger und Jerome Boateng kann sich eine -Rückkehr vorstellen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Alphonso Davies nennt die fünf besten Außenverteidiger

Shootingstar Alphonso Davies vom FC Bayern hat die aus seiner Sicht fünf besten Außenverteidiger genannt. Darunter befinden sich auch zwei bekannte Gesichter aus der .

"[Achraf] Hakimi ist einer von ihnen", sagte Davies bei 90min , ehe er auch einen Teamkollegen nannte: "Ich stehe wirklich drauf, wie Benji [Pavard] spielt, Tore erzielt und vorbereitet."

Des Weiteren nannte der Kanadier Liverpools Trent Alexander-Arnold sowie Bukayo Sako vom . "Er ist ein sehr guter Spieler", lobte Davies.

Auf die Frage, ob er sich auch für die Top Five nominieren würde, antwortete der 19-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht: "Und mich selbst."

FC Bayern mit Interesse an Monacos Wissam Ben Yedder?

Der FC Bayern München hat angeblich Interesse an Angreifer Wissam Ben Yedder von der . Das berichtet Nice Matin .

Der 29-jährige Franzose wechselte im Sommer 2019 für 40 Millionen Euro vom ins Fürstentum und erzielte dort in seiner ersten Spielzeit 18 Treffer in 26 Partien.

Vor einiger Zeit wurde bereits der mit Ben Yedder in Verbindung gebracht, nun soll auch der deutsche Rekordmeister sich mit dem Spieler befassen.

In München müsste sich Ben Yedder ziemlich sicher mit der Rolle des Lewandowski-Backups zufriedengeben. Aufgrund der Coronakrise könnten die Monegassen einige Leistungsträger verkaufen müssen.

FC Bayern: Max Aarons hat offenbar mehrere Angebote aus der Premier League

Der FC Bayern hat bei Rechtsverteidiger Max Aarons offenbar schlechte Karten. Dem 20-Jährigen liegen laut dem kicker mehrere Angebote aus der Premier League vor.

Aarons werde dem Bericht zufolge auf der Insel bleiben. Dabei beruft sich der kicker auf einen Insider aus dem Umfeld von . Beim Klub von Trainer Daniel Farke steht Aarons eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag.

Nach dem Abstieg der Canaries aus der Premier League wird erwartet, dass der Engländer den Verein verlässt. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass der FC Bayern den U21-Nationalspieler ins Visier genommen habe .

Demnach hätten die Münchner den Berater von Aarons kontaktiert. Ebenfalls Interesse habe zudem signalisiert.

FC Bayern weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger

Der FCB ist weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für die Position hinten rechts. Beim Rekordmeister hatte sich Benjamin Pavard in der vergangenen Spielzeit den Stammplatz dort gesichert. Ein Backup für den aktuell verletzten Franzosen soll aber noch im Sommer noch kommen.

Joshua Kimmich ist nämlich weiterhin im Mittelfeld eingeplant, könnte nur in Ausnahmefällen als Rechtsverteidiger aushelfen. Das Leihgeschäft von Alvaro Odriozola wurde derweil nicht verlängert.

Neben Sergino Dest von Amsterdam galt damit Aarons als Kandidat beim FCB. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison als Rechtsverteidiger bei Norwich gesetzt.

FC Bayern: Jerome Boateng würde zur Premier League "nicht nein sagen"

Jerome Boateng kann sich eine Rückkehr nach England vorstellen . "Ich würde nicht nein sagen. Ich liebe es, die Premier League anzuschauen. Ich liebte es auch, dort zu spielen. Es hat mir sehr geholfen, mit großartigen Spielern, Weltklassespielern zu trainieren", sagte der 31-Jährige vom FC Bayern gegenüber CGTN Sports ( Global Television Network).

Boateng steht bei den Bayern noch bis 2021 unter Vertrag, seine Zukunft ist bislang nicht geklärt. Der Innenverteidiger tendiert zwar zu einem Verbleib in München, ihm sollen aber diverse Angebote vorliegen. Unter anderem aus England.

FC Bayern München: Salihamidzic soll bei Vertragsverhandlungen mit Alaba der Kragen geplatzt sein

Die Zukunft von David Alaba beim FC Bayern ist seit Wochen unklar. Der Österreicher hat noch Vertrag bis kommendes Jahr, die Verhandlungen über eine Verlängerung sollen zuletzt gestockt haben. Wie die Sport Bild berichtet, sei FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei den letzten Vertragsverhandlungen sogar der Kragen geplatzt.

Demnach kam es Ende Juni zu einem Geheimtreffen zwischen Salihamidzic, Alaba, dessen Vater George sowie dessen Berater Pini Zahavi in einem Münchener Restaurant. Auch Karl-Heinz Rummenigge soll zu Tische gewesen sein. Bei dem Treffen soll Zahavi für seinen Klienten mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben, woraufhin die Bayern-Bosse entsetzt gewesen sein sollen, dass in Corona-Zeiten überhaupt über solche Summe nachgedacht werde. Energisch habe Brazzo gefragt, in welcher Welt Zahavi eigentlich lebe.

Zahavi soll mit einem ablösefreien Abgang seines Schützlings 2021 gedroht und immer wieder und als mögliche Destinationen genannt haben. Seither liegen die Verhandlungen auf Eis.

FC Bayern München: Thiago-Freigabe wohl erst ab 30 Millionen Euro Ablöse

Thiago bekommt beim FC Bayern in diesem Sommer wohl erst ab einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro Ablöse die Freigabe. Das berichtet die Sport Bild . Neue Spieler sollen unterdessen nur mehr kommen, wenn aktuelle wie Thiago oder Corentin Tolisso den Verein noch verlassen.

Hansi Flick soll sich einen vierten Flügelstürmer wünschen. Die Hoffnung liegt dabei auf Ivan Perisic, dessen Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt aber derzeit noch den finanziellen Rahmen sprengt. Auch ein Rechtsverteidiger stünde noch auf seiner Wunschliste.

