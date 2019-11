Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN?

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend Olympiakos Piräus in der Champions League zu Gast. Goal verrät, wo die CL live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Der muss in der ran. Am Mittwochabend hat der deutsche Rekordmeister Piräus zu Gast. Um 18.55 Uhr ertönt bereits der Anpfiff.

Nicht in Top-Form, so lässt sich die Formkurve des FC Bayern derzeit beschreiben. Seit der 7:2-Gala bei Tottenham Hotspur läuft es für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac unrund, wenn auch die Ergebnisse einigermaßen passen. Im DFB-Pokal zitterte man sich in die nächste Runde und auch im Hinspiel in Piräus machte der FC Bayern nicht den besten Eindruck (3:2).

Die Gäste aus Piräus liegen auf dem letzten Tabellenplatz in der Champions-League-Gruppe B. Einzig gegen Tottenham konnte man sich bis dato einen Punkt sichern, das richtungsweisende Spiel in Belgrad ging klar mit 1:3 verloren. Aber: Auch in München ist eine Überraschung drin, wenn die Null hinten lange genug steht.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus in der UEFA Champions League

Duell FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus Datum Mittwoch, 6. November 2019 || 18.55 Uhr Ort Allianz Arena, München (Deutschland) Zuschauer 70.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im TV?

Der FC Bayern München hat am Mittwoch einen griechischen Klub zu Gast. Olympiakos Piräus reist als Tabellenletzter der Gruppe B in der Champions League nach München. Ihr wollt wissen, wie die vollen 90 Minuten live im TV gezeigt / übertragen werden? Dann seid Ihr hier richtig, denn hier erfahrt Ihr es. Nur zur Info: Die Champions League wird in der Saison 2019/20 von zwei Sendern gezeigt / übertragen - DAZN und Sky. Nun stellt sich die Frage, welcher der beiden Sender Bayern vs. Piräus im Angebot hat.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im Pay-TV

Sky gewinnt das Rennen um das Spiel des FC Bayern. Der TV-Sender zeigt die vollen 90 Minuten gegen Piräus am Mittwoch live im Pay-TV, gleichermaßen könnt Ihr Ausschnitte der Begegnung in der Sky-Konferenz sehen.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur wenn Ihr dies getan habt, könnt Ihr FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im Pay-TV bei Sky sehen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 18 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Erik Meijer & Lothar Matthäus

Kommentator: Martin Groß.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 18 Uhr mit der Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (u.a. FC Bayern vs. Olympiakos)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky ist die einzige Möglichkeit, wie Ihr FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus am Mittwoch live im Fernsehen anschauen könnt. Denn: Das Free-TV besitzt keinerlei Rechte an der UEFA Champions League.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus im LIVE-STREAM?

Wir wissen nun also, dass die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und Olympiakos Piräus live im TV gezeigt / übertragen werden. Gibt es aber eine Alternative, beispielsweise einen LIVE-STREAM? Soviel dürfen wir verraten: Ja, FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus wird live im Stream gezeigt / übertragen.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus im LIVE-STREAM

Sky hält die Rechte an der Übertragung der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen den griechischen Vertreter. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch nur Sky Bilder vom Spiel zeigen darf.

Deswegen zeigt / überträgt Sky Go die Partie FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus am Mittwoch im LIVE-STREAM. Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl, ob Ihr das FCB-Spiel in der Champions League lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Wie auch die Nutzung von Sky ist auch die Nutzung von Sky Go nicht kostenlos, sondern setzt ein Sky-Abonnement voraus. Ohnehin benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein kostenpflichtiges Abo. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live im Stream von Sky Go: Die Sky-Go-App installieren

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus im LIVE-STREAM

Alternative zu Sky Go gefällig? Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus ebenfalls live im Stream, hier müsst ihr jedoch kein langfristiges Abonnement abschließen.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Spiel FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste daran? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: Im ersten Monat betragen die Kosten 9,99 Euro . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Im ersten Monat betragen die Kosten . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem stehen Euch die Dienste von Sky Ticket für 24 Stunden zur Verfügung. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro .

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt. Da Sky jedoch das Duell zwischen FC Bayern München und Olympiakos Piräus live und exklusiv im Einzelspiel zeigt, wird das FCB-Spiel nicht im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Doch aufgepasst: Stattdessen zeigt der Streamingdienst alle anderen Spiele am Champions-League-Mittwoch live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Eine Übersicht über alle Duelle, die am Mittwoch bei DAZN im LIVE-STREAM laufen, findet Ihr HIER!

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus in der Champions League: Gruppe B

Platzierung Klub Spiele Tordifferenz, Punkte 1. FC Bayern München 3 13:4, 9 2. 3 9:9, 4 3. 3 3:9, 3 4. Olympiakos Piräus 3 5:8, 1

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus?

Ihr habt die vollen 90 Minuten aus der Allianz Arena verpasst? Dann müsst Ihr Euch die besten Szenen der Begegnung FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus nach Schlusspfiff anschauen. Das geht am einfachsten mit DAZN.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus

DAZN hat das Recht, alle Highlights der Champions-League-Spiele kurz nach Abpfiff auf seiner Plattform zu zeigen / übertragen. Der Streamingdienst lädt eine ausführliche Zusammenfassung der Partie für Euch hoch. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff stehen Euch die Highlights von FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus zur Verfügung.

Ihr könnt ab 21 Uhr die besten Szenen von Bayern vs. Piräus auf DAZN sehen. Und das Beste? Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr alle CL-Highlights sowie die Champions League live und in voller Länge anschauen. Und das Ganze sogar kostenlos! Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live?

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal.com

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus: Das Hinspiel in der Champions League