Trainerlegende Fabio Capello: "Massimiliano Allegri würde gut zum FC Bayern München passen"

Niko Kovac wurde am Sonntag beim FC Bayern München entlassen. Fabio Capello hat einen Vorschlag, wer auf den Kroaten folgen könnte.

Trainerlegende Fabio Capello sieht in seinem italienischen Landsmann Massimiliano Allegri einen geeigneten Nachfolger für den Trainerposten beim . "Er würde gut zu Bayern München passen", sagte der 73-Jährige bei Radio Anch'io Sport.

Allerdings empfiehlt der ehemalige englische Nationaltrainer seinem Trainerkollegen einen Wechsel in die Premier League. "An Allegris Stelle würde ich zu gehen", führt Capello aus. Bei den Red Devils steht Trainer Ole Gunnar Solskjaer derzeit nach nur 13 Punkten aus elf Spielen in der Kritik.

Massmiliano Allegri: Erfolgreiche Ära bei

Zuletzt war Allegri zwischen 2014 und 2019 bei Juventus Turin tätig gewesen. Mit der Alten Dame holte er fünfmal nacheinander die italienische Meisterschaft sowie viermal den nationalen Pokal. Zuvor hatte er unter anderem bereits den trainiert.

Am Sonntag hatte Bayern München Niko Kovac entlassen und den bisherigen Assistenten Hansi Flick zum Interimstrainer ernannt. Allegri gilt laut diverser Medien neben Ralf Ragnick, Jose Mourinho und Erik ten Hag als möglicher Nachfolger für den Trainerposten, wobei Letzterer bereits beteuerte, die laufende Saison als Trainer von Ajax Amsterdam zu beenden.