FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - alles Wissenswerte zur Übertragung der Bundesliga: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER

Der FC Bayern München will heute den Positivlauf fortführen und den VfB Stuttgart schlagen. Goal erklärt, wie die Bundesliga im TV übertragen wird.

Der FC Bayern München steht vor der nächsten Aufgabe auf dem Weg zur Titelverteidigung: In der heimischen Allianz Arena empfängt der Meister heute den VfB Stuttgart. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Beim FC Bayern München läuft aktuell alles nach Maß - die letzten fünf Spiele konnten allesamt gewonnen werden. In der Champions League konnte man den ungefährdeten Einzug in das Viertelfinale klarmachen, in der Bundesliga ist durch den Stolperer von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt der Vorsprung auf Rang zwei auf vier Punkte angewachsen.

Die Schwaben muss man zwar "nur" im Tabellenmittelfeld suchen, trotzdem ist man sportlich weiterhin zufrieden mit der Saison. Als Achter mit vier Punkten Rückstand auf Platz sechs hat das Team von Pellegrino Matarazzo weiterhin Chancen auf einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison.

Das Hinspiel konnten die Münchener mit 3:1 gewinnen, wie wird die Begegnung heute ausgehen? Der VfB wird ausgeruhter in das Spiel gehen - schließlich haben die Bayern das Spiel gegen Lazio in den Knochen. Goal erklärt alles Relevante rund um die Übertragung der Bundesliga.

FC Bayern München - VfB Stuttgart live: Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Datum Samstag | 20.03.2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 26. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga heute LIVE im TV - so geht's

Samstag, 15.30 Uhr: Viele Fans fiebern die ganze Woche auf diesen einen Termin hin. Vier beziehungsweise fünf Spiele der Bundesliga werden zu diesem Zeitpunkt gespielt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Lieblingsverein da spielt, ist also hoch.

Dieses Wochenende dürfen sich vor allem Stuttgart- und Bayernanhänger:innen freuen, schließlich spielen die beiden Teams aus Süddeutschland gegeneinander. Für viele Fans stellt sich da besonders eine Frage: Wie wird die Bundesliga heute im TV übertragen?

FCB vs. VfB: Sky überträgt heute die Bundesliga

Gute Nachrichten für viele Fans: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart ist heute LIVE im TV zu sehen! Pay-TV-Sender Sky hält in dieser Saison die Rechte an allen Samstagsspielen um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr - also wird der Fernsehsender aus Unterföhring auch Bayern - VfB übertragen.

Los geht die Übertragung kurz vor dem Anpfiff, Kommentator Wolff Fuss ist ab 15.15 Uhr mit dem Spiel auf Sendung. Übertragender Sender ist heute Sky Sport Bundesliga 2, wobei auch die HD-Variante verfügbar ist.

LIVE auf Sky Sport Bundesliga 2 HD: So wird heute FC Bayern München - VfB Stuttgart gezeigt

Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Kommentator:in : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender: Sky Sport Bundesliga 2 HD

Bundesliga und #FCBVfB live im Pay-TV: So teuer ist Sky

Ihr seid noch kein Sky-Kunde, wollt aber unbedingt die Bundesliga verfolgen? Dann müssen wir euch enttäuschen: Kostenlos, wie zum Beispiel beim Streamingdienst DAZN (Kostenloser Probemonat), ist die Bundesliga heute nicht zu sehen.

Um bei Sky die Bundesliga verfolgen zu können, muss man ein Paket buchen - überraschenderweise das "Bundesliga-Paket". Dieses kann man aber auch mit anderen Paketen, welche Sky anbietet, kombinieren, zum Beispiel das "Sport"- oder "Cinema"-Paket. Alles weitere dazu findet ihr hier.

Sky überträgt die Konferenz: BVB, SVW und FCB in einer Übertragung!

Ihr habt Angst, dass euch das Einzelspiel zu langweilig wird, wollt aber trotzdem die besten Szenen von Bayern - Stuttgart LIVE sehen? Keine Sorge - Sky bietet natürlich auch heute wieder die Konferenz an. Je nachdem, wo gerade der Bär steppt, schaltet die Regie hin, so hat man alle Begegnungen auf einem Blick!

Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Beginn der Übertragungen : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experte : Dietmar Hamann

: Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: FC Bayern München - VfB Stuttgart, 1. FC Köln - Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin, Werder Bremen - VfL Wolfsburg

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart - so wird die Bundesliga im LIVE-STREAM übertragen

Ihr habt keinen TV zuhause, wollt heute aber unbedingt die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen? Dafür ist ebenfalls nicht der Streamingdienst DAZN, sondern Sky zuständig. Mit welchen Apps/Portalen ihr die Bundesliga verfolgen könnt, findet ihr in der folgenden Tabelle.

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: So seht ihr heute die kostenlosen Highlights der Bundesliga

Keine Zeit oder kein Interesse an der teuren Übertragung durch Sky? Das ist verständlich, und trotzdem müsst ihr euch nicht die besten Szenen der Begegnung entgehen lassen - es gibt ja noch die Highlights!

Diese werden durch DAZN gezeigt - bereits 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich diese auf der Plattform anschauen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat. Alternativ könnt ihr bis zur Nacht von Sonntag auf Montag warten - dann findet ihr die Zusammenfassung auf YouTube.

FC Bayern München - VfB Stuttgart: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr schaut nicht den LIVE-STREAM oder die TV-Übertragung, wollt aber trotzdem stets auf dem aktuellen Stand bleiben? Dann empfehlen wir unseren LIVE-TICKER, mit welchem ihr stets alles mitbekommt!

Seien es Tore, Auswechslungen oder Karten - hier gibt es nicht nur die wichtigsten Ereignisse, sondern auch noch Details und Hintergrundwissen - und das alles kostenlos! Hier entlang!

🔴 "Dieser Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung muss in unserer DNA sein!"



Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem VfB Stuttgart: So laufen die Teams in der Bundesliga heute auf

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen der FC Bayern München und der VfB Stuttgart die Aufstellungen der Teams. Ihr wollt wissen, wie Hansi Flick und Pellegrino Matarazzo sich heute entschieden haben? Dann klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute LIVE: Die Übertragungen der Bundesliga in der Übersicht