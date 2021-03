FC Bayern - Hansi Flick spricht über Aussprache mit Hasan Salihamidzic: "Satz, auf den ich nicht stolz bin"

Beim FC Bayern kehrt nach dem Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic Ruhe ein. Der Trainer äußerte sich nun zur Aussprache mit Brazzo.

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern hat sich vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zu seinem Konflikt und der darauffolgenden Aussprache mit Sportdirektor Hasan Salihamizic geäußert. Dabei gestand er eigene Fehler ein und betonte, dass die Wogen wieder geglättet seien.

"Nach der Klub-WM hatten wir so eine Phase, in der wir vier Corona-Fälle hatten. In dieser Phase waren wir sehr, sehr angespannt. Aus der Emotionalität ist mir ein Satz rausgerutscht, auf den ich nicht stolz bin und der mir auch leidgetan hat", gab Flick zu.

Flick über Aussprache mit Salihamidzic: "Damit ist das Ganze vergessen!"

Wie die Bild -Zeitung zuletzt berichtete, soll Flick auf einer Busfahrt des Rekordmeisters von Salihamidzic genervt gewesen sein. "Jetzt halt endlich mal das Maul", soll der Coach dem Bericht zufolge gesagt haben . Bereits zuvor war über einen Streit der Beiden berichtet worden. Mittelpunkt waren dabei mehrere Transferwünsche Flicks, die Salihamidzic nicht erfüllen konnte.

Flick hat sich mittlerweile jedoch mit dem 44-Jährigen ausgesprochen . "Damit ist das Ganze vergessen! Wir haben uns mit dem Blick in die Zukunft gesagt: Wir haben vielleicht im Moment die erfolgreichste Zeit von Bayern München und die Spieler und der Staff haben es verdient, dass wieder Ruhe einkehrt", betonte Flick.

"Wir haben uns die Hand gegeben. Wir wollen die Dinge in die richtigen Bahnen lenken", führte der Triple-Trainer aus und hofft, dass das Thema damit abgeschlossen ist: "Ich denke, wenn man etwas falsch gemacht hat und sich entschuldigt hat, muss die Sache auch vorbei sein."