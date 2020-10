FC Bayern München, News und Gerüchte: Robert Lewandowski fehlt wohl gegen Köln, Termin für Klub-WM offenbar gefunden - alle FCB-Infos heute

Der FC Bayern muss in Köln wohl ohne Robert Lewandowski antreten. Dadurch könnte ein Neuzugang von Beginn an spielen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Am Samstag steht für den in der das Auswärtsspiel beim auf dem Programm. Dort tritt der deutsche Rekordmeister aller Voraussicht nach ohne Robert Lewandowski an.

Außerdem: Ein Termin für die scheint gefunden - und sie wird anscheinend nicht wie gewöhnlich im Dezember steigen.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Samstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es in separaten Artikeln auf unserer Seite.

FC Bayern München wohl ohne Robert Lewandowski gegen den 1. FC Köln

Der FC Bayern München bestreitet sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) offenbar ohne Robert Lewandowski.

Nach Angaben des polnischen Mediums Sport.pl sowie der Münchner Abendzeitung reist Lewandowski aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit nach Köln.

Bayern-Trainer Hansi Flick habe sich nach dem Abschlusstraining am Freitag dazu entschieden, den 32-jährigen Angreifer zu schonen. Lewandowski (zehn Tore und vier Vorlagen in neun Einsätzen) habe eingewilligt.

Dadurch dürfte Eric Maxim Choupo-Moting seine Chance von Beginn an erhalten. Der Neuzugang stand bislang nur einmal in der Startelf des FCB. Beim Pokal-Duell mit Fünftligist Düren steuerte er zwei Tore und einen Assist bei, danach reichte es für den gebürtigen Hamburger nur noch zu Kurzeinsätzen.

"Wir versuchen die hohe Belastung auszugleichen", sagte Flick am Donnerstag. Für die Bayern ist das Duell mit Köln das zweite von vier Auswärtsspielen am Stück. Kommende Woche geht es zunächst im Rahmen der nach Salzburg, ehe wenige Tage darauf das Bundesliga-Topspiel beim BVB steigt.

FC Bayern München: Termin für Klub-WM in offenbar gefunden

Mit dem Champions-League-Sieg im August hat sich der FC Bayern automatisch für die Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Ursprünglich wollte die FIFA das Turnier im Dezember austragen, die Corona-Krise und das sich daraus ergebene Mammutprogramm an Spielen machten diesen Plan jedoch zunichte.

Wie nun die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll die Klub-WM im Februar steigen.

FC Bayern München: Trainer Hansi Flick appelliert wegen der Coronakrise an Vorbildfunktion der Bundesliga

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie mehr Solidarität und Verantwortungsbewusstsein in angemahnt. "Wir haben eine Situation, in die wir durch sehr viel Leichtsinn wieder reingekommen sind", sagte er am Freitag und verwies dabei auf die Vorbildfunktion der Fußball-Bundesliga, die trotz eines Verbots von Zuschauern den Spielbetrieb fortsetzen darf.

"Wir müssen die Situation so akzeptieren, das ist wichtig, weil viele Berufsgruppen leiden. Da ist Solidarität gefragt. Wir sind privilegiert und müssen schauen, dass wir vorbildlich mit der Sache umgehen", sagte Flick. Er betonte dabei ausdrücklich die Signalwirkung, die gerade von der Bundesliga ausgehe. "Wir sind Vorbilder, wir waren die erste Liga, die spielen durfte, waren Vorbild für viele Ligen und Nationen und haben es gut gemacht."

Flick selbst geht mit gutem Beispiel voran. "Für mich ist es normal, ich trage die Maske so oft es erforderlich ist, halte Abstand, habe meine sozialen Kontakte stark reduziert und wenn ich essen gehe, gucke ich, dass ich es im Freien machen kann und mit sehr viel Abstand." Wenn er allerdings die Demonstrationen gegen Beschränkungen sehe, noch dazu "ohne Maske, ohne Abstand" und ähnliches Verhalten teilweise auch in den Stadien, sei dies für ihn "nicht nachvollziehbar". (Quelle: SID)

FC Bayern München beim 1. FC Köln: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Zwischen Köln und den Bayern ist es die 99. Begegnung im deutschen Profifußball. Wie die meisten Duelle, dominieren auch hier die Bayern mit 51 Siegen, 23 Remis und 24 Niederlagen.

Nach dem letzten Sieg Kölns muss man lange suchen: 3:2 im Februar 2011 in Köln. Seitdem gab es lediglich 1 Remis aus 12 Spielen für den Effzeh (Torbilanz 5-34). 7-mal blieben die Geißböcke in diesem Zeitraum torlos.

In 8 der letzten 12 Duelle gegen Köln erzielte der FC Bayern 3 oder mehr Tore, zudem trafen die Bayern in ihren letzten 15 Gastspielen in Köln immer (im Schnitt 2.5-mal, Köln nur 0.9).

Der 1. FC Köln ist seit 15 Bundesligaspielen sieglos – aktuell nur Schalke 04 länger (21). In diesen 15 Spielen holte Köln 6 Punkte – halb so viele wie die Bayern 2020/21 in 5 Spielen.

Bayern München gewann seine letzten 3 BL-Spiele, zuletzt 5:0 H gegen . Damit war der Rekordmeister in 17 seiner letzten 18 BL-Spiele siegreich (dazu 1:4 in Hoffenheim).

Bayern München erzielte in den ersten 5 Spielen 22 Tore – BL-Rekord.

Köln ist seit 8 BL-Heimspielen sieglos (je 4 Remis und Niederlagen) – wie zuletzt 2008/09. Mehr sieglose Heimspiele passierten Köln zuletzt 2005/06 (10).

Trotz der Durstrecke trafen die Geißböcke in den letzten 17 BL-Heimspielen immer (31 Tore insgesamt). Das gab es zuletzt zwischen 1987 und 1989 unter Christoph Daum, damals sogar 31 Heimspiele in Folge.

Bayerns Robert Lewandowski erzielte an den ersten 5 Spieltagen 10 Tore – BL-Rekord.

Kölns Jonas Hector und Bayerns Javi Martinez stehen jeweils vor ihrem 150. BL-Spiel. Bayern Benjamin Pavard steht vor seinem 100. Spiel.

FC Bayern München: So seht Ihr das Spiel gegen den 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM

Wenn mit dem FC Bayern und dem 1. FC Köln zwei waschechte Traditionsvereine aufeinandertreffen, könnt Ihr natürlich auch live mit von der Partie sein. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir nochmal alle Informationen zum Kracher Köln gegen Bayern übersichtlich für Euch zusammengefasst.

Köln gegen Bayern heute ... im TV ... auf Sky Sport Bundesliga 2 HD im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

