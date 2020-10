FC Bayern München: Termin für Klub-WM in Katar offenbar gefunden

Neben der bekannten Dreifachbelastung kommt für den FC Bayern ein weiterer Wettbewerb hinzu: Der Termin für die Klub-WM steht offenbar fest.

Mit dem Champions-League-Sieg im August hat sich der FC Bayern automatisch für die Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft in qualifiziert. Ursprünglich wollte die FIFA das Turnier im Dezember austragen, die Corona-Krise und das sich daraus ergebene Mammutprogramm an Spielen machten diesen Plan jedoch zunichte.

Wie nun die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll die im Februar steigen.

FC Bayern: "Mannschaft würde Klub-WM gerne spielen"

An welchen Tagen genau und in welcher Form, ist noch nicht bekannt. Bei der FIFA gab es vor der Corona-Krise Gedankenspiele, den Wettbewerb in Form eines Mini-Turniers mit sieben Mannschaften auszutragen. Angesichts des veränderten Spielplans ließe sich dies wohl aber kaum realisieren.

"Die Mannschaft würde die Klub-WM schon gerne spielen", sagte FCB-Trainer Hansi Flick Anfang Oktober, "aber man muss einen Termin finden, was sicher nicht so einfach ist."