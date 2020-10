Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Samstag

Am Samstagnachmittag muss der FC Bayern beim 1. FC Köln in der Bundesliga ran. Wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM?

Nur wenige Tage nach dem 2:1-Champions-League-Erfolg bei bekommt es der FC Bayern München mit dem 1. FC Köln zu tun. Das Duell zwischen den Geißböcken und dem deutschen Rekordmeister steigt am Samstag um 15:30 Uhr im RheinEnergie-Stadion .

Dabei gelten die Domstädter als klarer Außenseiter, nach den ersten fünf Spieltagen stehen für den Effzeh lediglich zwei Punkte zu Buche. Der FCB hingegen, amtierender Triple-Champion und auch in dieser Saison Top-Favorit auf den Meistertitel, reist mit zwölf Zählern ins Rheinland. Nur holte in der noch jungen Spielzeit mehr Punkte (13).

2011 siegten die Kölner letztmals gegen den Klassenprimus (3:2), zwölfmal in Serie sprang kein Dreier heraus. Gelingt die Sensation oder setzt es gegen Bayern die nächste Watschn?

Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr in diesem Artikel geliefert. Die Aufstellungen findet Ihr am Ende.

Wer zeigt / überträgt vs. Bayern München live? Die am Samstag

Spiel: 1. FC Köln vs.

Wettbewerb: Bundesliga, 6. Spieltag

Datum: Samstag, 31. Oktober

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: RheinEnergie-Stadion, Köln

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Bayern München live im TV?

Wer darauf gehofft hat, die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München im Free-TV zu sehen, dürfte enttäuscht sein: Das Bundesliga-Duell wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt, auch der Streaming-Anbieter DAZN ist diesmal nicht Eure erste Anlaufstelle.

Stattdessen zeigt Sky die Partie.

1. FC Köln vs. FC Bayern München live: So seht Ihr das Spiel im TV

Der Grund: Sky besitzt alle Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga und somit auch an 1. FC Köln vs. FC Bayern München. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring startet mit seiner Übertragung um 14.00 Uhr , Moderator Michael Leopold sowie Ex-Profi Dietmar Hamann stimmen die Zuschauer auf den Spieltag ein.

Das Duell zwischen Köln und Bayern wird im Anschluss an die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport UHD zu sehen sein. Kommentiert wird das Ganze von Martin Groß .

Ihr wollt das Spiel als Einzelspiel auf Sky im TV sehen? Dann müsst Ihr ein Abonnement abschließen . Welche Sky-Pakete Ihr erwerben könnt, findet Ihr auf der Homepage heraus.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV? Die Konferenz von Sky

Sky besitzt die Rechte an sämtlichen Samstagsspielen. Da um 15.30 Uhr traditionell die meisten Bundesligapartien gleichzeitig stattfinden, bietet der Sender die Konferenz-Option.

Die Konferenz beginnt mit dem bereits angesprochenen Duo Leopold und Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) um 14.00 Uhr, solltet Ihr Euch danach für die Konferenz entscheiden, ist kein Senderwechsel nötig. Konferenz-Kommentator für 1. FC Köln vs. FC Bayern ist Kai Dittmann.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr um 15.30 Uhr am Samstag nicht zuhause sein solltet, das Geschehen aber dennoch live verfolgen wollt, seid Ihr ebenfalls bei Sky an der richtigen Adresse. Mit Sky Go und Sky Ticket habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, 1. FC Köln gegen FC Bayern in voller Länger im LIVE-STREAM zu schauen.

Wie das geht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert Sky Go

Ihr seid schon in Besitz eines Sky-Abonnements ? Dann könnt Ihr ganz bequem auf Sky Go ausweichen. Um 1. FC Köln vs. FC Bayern München über Sky Go im LIVE-STREAM zu schauen, müsst Ihr leidiglich die entsprechende App für Euer Smartphone, Tablet oder Euren PC herunterladen.

Im Anschluss müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Login-Daten anmelden - und schon könnt Ihr 1. FC Köln vs. FC Bayern München live und in voller Länge schauen.

Die Informationen zu Sky Go und den Download für die PC-Anwendung findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live? So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Neben Sky Go könnt Ihr Sky Ticket als Alternative bemühen. Auch bei dieser Möglichkeit seht Ihr 1. FC Köln vs. FC Bayern München live und in voller Länge. Der Unterschied zu Sky Go : Ihr müsst kein langfristiges Abonnement abschließen, sondern könnt ganz bequem das entsprechende Sky Ticket erwerben und nach nur einem Monat wieder kündigen.

Hier bekommt Ihr die Informationen zu den verschiedenen Sky Tickets.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München? Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr habt nicht die Chance, das Spiel live am TV oder unterwegs per Sky Go oder Sky Ticket zu verfolgen? Kein Problem: Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier verpasst Ihr nichts, egal ob Tor, Platzverweis oder Mega-Chance! Zudem erhaltet Ihr detaillierte Einblicke ins Spielgeschehen und etliche interessante Statistiken.

Den LIVE-TICKER von Goal findet Ihr hier auf der Webseite.

1. FC Köln vs. FC Bayern München live: Die Highlights auf DAZN

Spiel im TV oder STREAM verpasst und "nur" am LIVE-TICKER verfolgt? Auch das ist kein Grund, traurig zu sein, denn es gibt eine perfekte Lösung, die wichtigsten Szenen des Duells 1. FC Köln vs. FC Bayern München im Nachgang zu sehen: DAZN.

Beim Streamingdienst aus Ismaning könnt Ihr Euch die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff anschauen. Hierfür benötigt Ihr ein Abonnement, das Ihr ganz nach Eurem Gusto auswählen könnt: Entweder, Ihr zahlt 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Natürlich gibt es bei DAZN nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern Live-Sport am laufenden Band. , , , ausgewählte Champions-League- sowie Europa-League-Spiele sind ebenso im Abo enthalten wie NFL, NBA und viele weitere Sportarten.

Beginnen könnt Ihr auf DAZN mit einem kostenlosen Probemonat!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV und STREAM? Die Aufstellung der Teams

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Sobald die Teams enthüllen, welche Spieler in der Startelf stehen, erfahrt Ihr das an dieser Stelle.