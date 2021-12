Der FC Bayern München am Tag vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Barcelona. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB vom heutigen Dienstag findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Hainer hofft auf Lewandowski-Karriereende in München

Bayern-Präsident Herbert Hainer hofft auf eine Karriereende von Robert Lewandowski (33) in München. "Ich würde mich sehr freuen, wenn Robert seine Karriere bei uns beenden würde. Eines ist klar: Wir alle hier beim FC Bayern schätzen Robert über die Maßen!", erklärte er der Sport Bild.

Der Vertrag des polnischen Nationalspielers läuft noch bis 2023, gerne dürften nach den Bayern-Bossen aber noch zwei weitere Jahre hinzukommen.

"Es ist ein unheimlich gutes Gefühl, Robert Lewandowski in den eigenen Reihen zu haben – wie wir jetzt gerade wieder im Spiel gegen Dortmund gesehen haben – und zu wissen, dass man nicht agieren muss auf dieser Position", so Hainer, der damit auch den Spekulationen um eine Haaland-Verpflichtung eine Absage erteilte.

"Mehrere Optionen": Kingsley Coman vermeidet Bekenntnis zu Bayern

Der französische Nationalspieler Kingsley Coman hat ein klares Bekenntnis zu seinem Klub Bayern München vermieden und sieht für seine Zukunft "mehrere Optionen". Allerdings sei die Tür noch "nicht zugeschlagen, um hier zu bleiben", betonte er am Dienstag.

"Ich möchte momentan einfach die Saison fertig spielen und das Beste geben. Danach werden wir sehen, aber das ist ja noch ein bisschen hin", sagte der 25-Jährige. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach Coman die Bayern schon vor Ablauf seines Vertrages 2023 verlassen könnte.

FCB-News: Wer überträgt das Spiel gegen Barcelona?

In der Champions League trifft der FC Bayern München am Mittwoch auf den FC Barcelona. GOAL hat alle Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele des FCB