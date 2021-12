Der FC Bayern München am Tag des Bundesliga-Spitzenspiels gegen Borussia Dortmund. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB vom heutigen Samstag findet Ihr hier.

Alles, was in den vergangenen Tagen beim FC Bayern passiert ist, gibt's in separaten Artikeln zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Serge Gnabry für Topspiel gegen BVB offenbar fraglich

Dem FC Bayern droht für das Topspiel gegen Borussia Dortmund der nächste verletzungsbedingte Ausfall. Nach Informationen der Bild-Zeitung musste Serge Gnabry das Training am Freitag vorzeitig abbrechen.

Allerdings soll sich Gnabry keine allzu schwere Verletzung zugezogen haben. Einen Bericht von

Sky, wonach der 26-jährige Offensivmann trotzdem mit der Mannschaft nach Dortmund gereist ist, können

GOAL und SPOX bestätigen.

FC Bayern, News: Schlotterbeck spricht über seine Zukunft - und den FC Bayern

Nico Schlotterbeck hat sich in den letzten Jahren zum gestandenen Innenverteidiger entwickelt und zuletzt sogar den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Ein junger, deutscher Spieler mit vielen Qualitäten und noch Entwicklungspotenzial: Das wäre doch auch etwas für den FC Bayern. Und tatsächlich gab es zuletzt immer mal wieder lose Gerüchte.

Nun spricht Schlotterbeck in einem Sport1-Interview selbst. "Es gibt wohl kaum einen Spieler, den der FC Bayern nicht reizt. Aber ich bin jetzt erstmal beim SC Freiburg und konzentriere mich bis zum Ende auf die Saison, dann schaue ich, was die Zukunft bringt", so der 22-Jährige.

"Ich habe im Sommer auch schon mal gesagt, dass ich schauen muss, wo der nächste Schritt ist. Jetzt habe ich mich für den nächsten Schritt in Freiburg entschieden, und wenn ich merke, dass ich dieses Gefühl auch in den nächsten ein, zwei Jahren habe, weil ich mich hier weiterentwickeln kann, dann bleibe ich in Freiburg. Wenn ich irgendwann merke, der nächste Schritt ist woanders, dann muss man sich vielleicht nach anderen Dingen umschauen."









FC Bayern, Video - Nagelsmann: So wollen wir BVB-Star Haaland stoppen

FC Bayern, News - Jugendtrainer von Bellingham verrät: Darum sagte der BVB-Star dem FCB ab

Kevin Betsy, langjähriger Jugendtrainer beim englischen Fußball-Verband FA, hat die Entscheidung von Jude Bellingham für Borussia Dortmund und gegen Bayern München erläutert.

"Jude hätte mit 16 Jahren fast jeden europäischen Spitzenverein wählen können, auch den FC Bayern", erzählte Betsy im Interview mit GOAL und SPOX, der BVB sei aber "bekannt dafür, junge Spieler zu entwickeln".

Außerdem bekämen die Youngster dort "so viel Spielzeit wie möglich" und dürften Fehler machen. "Das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Er und seine Familie wollten eine gut durchdachte Lösung, die sich für ihn vor allem fußballerisch lohnt." Das sei in Dortmund eher der Fall gewesen als bei den gleichfalls interessierten Bayern.

Bellingham ging 2020 zur Borussia, bereits 2019 sicherten sich die Münchner die Dienste von dessen Kumpel Jamal Musiala.

Betsy, der beide Talente von der U15 bis zur U18 betreute, sieht in ihnen "außergewöhnliche Persönlichkeiten. Alles, was sie tun, tun sie mit dem Ziel, zu gewinnen und sich zu verbessern, aber auch mit großer Bescheidenheit und Respekt für alles, was sie umgibt."

(Quelle: SID)

FC Bayern: Wer zeigt / überträgt BVB vs. FCB live im TV und LIVE-STREAM?

Zweiter gegen Erster, das Duell im deutschen Fußball: Borussia Dortmund hat am 14. Bundesligaspieltag den FC Bayern München zu Gast. Anpfiff für den Klassiker ist am Samstag (4. Dezember) um 18.30 Uhr.

BVB gegen Bayern, mehr geht nicht in Sachen Bundesliga-Übertragung. Aber wer zeigt das Gipfeltreffen live im TV und im LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Artikel.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele des FCB