FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Basler zählt Sabitzer an, Kimmich vor Rückkehr - alle FCB-News

FC Bayern, News: Mario Basler zählt Marcel Sabitzer an

Ex-Bayern-Spieler Mario Basler hat sich kritisch über den Münchner Neuzugang Marcel Sabitzer geäußert. "Ich glaube nicht, dass Bayern bei Sabitzer noch lange zuguckt", schrieb er in seiner Kolumne bei Sport1.

Der Österreicher wechselte im Sommer für 15 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern. Er kam bislang in dieser Saison auf 14 Pflichtspieleinsätze für den FCB, meist als Einwechselspieler.

Aktuell ist Sabitzer verletzt und verpasste deshalb auch das Duell mit Borussia Dortmund. "Marcel Sabitzer war im Topspiel nicht dabei. Ärgerlich, da er so in Abwesenheit von Joshua Kimmich die Chance verpasste, sich für höhere Aufgaben bei Julian Nagelsmann zu empfehlen", meinte Basler.

Sollte sich Sabitzer nicht erheblich steigern, sieht Basler ihn in bester Gesellschaft: "Es haben es schon viele Spieler bei Bayern probiert. Auch Lukas Podolski und Mario Götze konnten sich nicht durchsetzen", erinnerte sich der ehemalige Offensivspieler zurück.

FC Bayern, Gerücht: Kimmich vor Rückkehr am Donnerstag

Nach seiner Corona-Infektion soll Joshua Kimmich am Donnerstag ins Training des FC Bayern zurückkehren. Das berichtet der kicker.

Seine zweiwöchige Quarantäne kann der Nationalspieler am Mittwoch beenden, wenn sein PCR-Test negativ ausfällt. Damit verpasst Kimmich auf jeden Fall das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona, könnte aber in der Bundesliga gegen Mainz wieder im Kader stehen.

FC Bayern, News: Rummenigge nennt Spieler, die auf alter Scoutingliste standen

Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, dass der FC Bayern in der Vergangenheit Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund hatte. "Grundsätzlich haben wir den auch mal gescoutet. Er hat zu der U17-Nationalmannschaft gehört", erklärte der 66-Jährige bei Bild TV.

Brandt sei nicht der einzige Spieler auf der Scoutingliste der Münchner gewesen. So beobachtete der Rekordmeister auch den heutigen FCB-Star Joshua Kimmich und einen weiteren überraschenden Kandidaten, wie Rummenigge verriet: "Neben Brandt waren Kimmich und Selke interessant."

Während es Brandt von der Jugend des VfL Wolfsburg zunächst zu Bayer Leverkusen und dann nach Dortmund zog, wechselte der heutige Herthaner Davie Selke von der U17 der TSG Hoffenheim zu Werder Bremen. Mit Kimmich setzten die Bayern aus Rummenigges Sicht jedoch auf das richtige Pferd: "Unser Scout Michael Reschke hat sich zum Glück auf Kimmich konzentriert."

