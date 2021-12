Der FC Bayern München einen Tag vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Barcelona. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB vom heutigen Dienstag findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Filmstar Lau dementiert Spuckattacke auf FCB-Mitarbeiter

Der deutsche Filmstar Frederick Lau hat in aller Deutlichkeit Bild-Informationen widersprochen, wonach sich der bekennende Dortmund-Fan beim Spiel gegen den FC Bayern zu einer Spuckattacke gegen die Analysten des FCB habe hinreißen lassen. Chefanalyst Benjamin Glück saß zusammen mit seinem Team während der Partie auf der Haupttribüne - unterhalb des Logenbereichs, in dem sich Lau aufhielt.

Nach dem Schlusspfiff der hitzigen Partie, die mit dem viel diskutierten Elfmeterpfiff gegen Mats Hummels ihren Höhepunkt fand, soll es laut Bild zu besagtem Vorfall gekommen sein - und außerdem zu heftigen Beschimpfungen. Der FC Bayern bestätigte auf Bild-Nachfrage, dass es zu einem Zwischenfall gekommen war, wollte sich jedoch nicht konkreter äußern. Grimme-Preisträger Lau stellte später auf Instagram klar, dass dies nicht der Wahrheit entspreche.

"Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt hab' ich nicht. Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht", schrieb Lau und meinte weiter: "Ihr wisst ganz genau, ich bin kein Bayern-Freund. Der Typ hat sich danebenbenommen, das ist ein Fußball-Spiel. Aber spucken, FC Bayern, eijejei."

FC Bayern, News: Barca-Präsident rechnet mit "Wunder"

Während das letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase für den FC Bayern gegen den FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) nach fünf Siegen in fünf Spielen nur noch ein besseres Schaulaufen ist, geht es für die Katalanen um alles. Barca-Präsident Joan Laporta ist trotz der kritischen Ausgangsposition und der Außenseiterrolle optmistisch: "Es wird ein Wunder geben. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen", wird er von der as zitiert.

Den Münchnern ist der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen, Barca steht derzeit mit nur sieben Punkten auf Platz zwei. Sollte es für das Team vom neuen Coach Xavi nur zu einem Remis reichen, könnte das drittplatzierte Benfica Lissabon mit einem Sieg gegen Dynamo Kiew an den Blaugrana vorbeiziehen. Für diese würde das bedeuten, dass es in der Europa League weitergeht. Letztmals scheiterte Barca vor 20 Jahren in der Vorrunde der Königsklasse.

Helfen soll dabei auch der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele, der nach einer seiner vielen Verletzungen vor zwei Wochen sein Comeback gab und seitdem auf drei Kurzeinsätze kam. "Er hat mit seiner Dynamik die Partie verändert", sagte Xavi über Dembeles 24-Minuten-Auftritt am 23. November gegen Benfica. "Wenn er ins Dribbling geht, erzeugt er Angst beim Gegner. Wenn er auf dem Feld ist, passieren immer gute Dinge. Er macht einfach einen großen Unterschied." Gut möglich, dass es in der Allianz Arena für eine Berufung in die Startelf reicht.

