FCB-News, heute: Lewandowski-Zuspruch lässt Messi-Vater kalt

Jorge Messi, Vater des siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinners Lionel Messi, hat in einem Instagram-Post auf die vielen Stimmen reagiert, die Robert Lewandowski vom FC Bayern München die Auszeichnung in dieser Woche gegönnt hätten.

"Bla, bla, bla ... es geht weiter", schrieb Jorge Messi kurz und knapp und präsentierte diesen kurzen Text unter einem Foto seines Sohnes, der stolz den eben gewonnenen Ball präsentiert.

Bei der diesjährigen Abstimmung hatte sich Messi mit 613 Punkten knapp vor Lewandowski mit 580 Zählern durchgesetzt.

FCB-News, heute: Leon Goretzka für BVB-Spiel fraglich

Leon Goretzka hat das Training am Mittwoch abbrechen müssen. Laut Sky begab sich der Nationalspieler sofort in medizinische Behandlung. Laut kicker handelt es sich um eine Hüftverletzung, die einen Einsatz im Top-Duell am Samstag bei Borussia Dortmund fraglich erscheinen lässt.

Goretzka wäre nach Joshua Kimmich (Corona-Infektion) der nächste schwerwiegende Ausfall beim FCB. Da auch Marcel Sabitzer für die Zentrale nicht zur Verfügung steht, gehen Trainer Julian Nagelsmann langsam die Optionen für das Mittelfeld aus.

FCB-News, heute: Roony Bardghji kommentiert das Bayern-Gerücht

Der angeblich vom FC Bayern umworbene Roony Bardghji vom FC Kopenhagen hat sich zum Gerücht rund um den deutschen Rekordmeister geäußert.

"Meine Zukunft habe ich derzeit nicht im Kopf", sagte er dem dänischen TV-Sender TV3. "Ich will einfach versuchen, hier so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen", ergänzte er.

Bardghji hat angeblich nicht nur das Interesse der Bayern geweckt. Der 16-Jährige steht nach Medienberichten auch bei Barcelona, Chelsea und Ajax auf dem Zettel.

FC Bayern: Das ist FCB-Transferziel Boubacar Kamara

Erneut kursieren Gerüchte um Marseilles Kamara und den FC Bayern. Doch wer ist der Defensivallrounder, den auch andere Top-Klubs jagen sollen? Und was spricht für beziehungsweise gegen einen Transfer nach München?

FCB-News, heute: Ex-BVB-Stürmer Norbert Dickel kritisiert Robert Lewandowski

Der ehemalige BVB-Stürmer und heutige Stadionsprecher Norbert Dickel hat im Podcast sprengerspricht #media&sports den Bayern-Star und ehemaligen Dortmunder Robert Lewandowski kritisiert: "Er ist mit der beste Stürmer, den es auf der Welt gibt. Aber ich finde, dass er sich nicht in allen Phasen des Spiels gut verhält“, meinte Dickel vor dem Klassiker am Samstag.

Der 60-Jährige erklärte weiter: "Warum das so ist, weiß ich nicht. Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern. Er ist so ein klasse Spieler, er sollte einfach das machen, was er kann: Fußball spielen und alles andere sein lassen."

