FC Bayern, News: Rummenigge hofft auf BVB-Verbleib von Haaland

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Zukunft von Erling Haaland bei Borussia Dortmund geäußert. Dabei gab der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zu, dass er für die Rivalen aus Dortmund hofft, dass sie Haaland von einem langfristigen Verbleib überzeugen können.

"Mein ehemaliger Kollege Aki Watze rechnet sich gute Chancen aus, ihn zu halten. Ich kann ihm da nur die Daumen drücken, dass er das schafft", sagte Rummenigge im Interview mit Bild TV: "Denn welche großen Attraktionen haben wir in der Bundesliga? Haaland ist eine große Attraktion wie Lewandowski, wie vielleicht noch der ein oder andere Spieler."

Der 66-Jährige führte aus: "Das sind die Spieler, für die Zuschauer in die Stadien gehen oder den Fernsehbildschirm einschalten. Deshalb wäre es gut, wenn er noch länger in der Bundesliga spielen würde.“ Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag, eine angebliche Ausstiegsklausel dementiert Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke zuletzt.

FC Bayern, News: BVB-Fans provozieren Lewandowski mit "Messi"-Rufen

Beim 3:2-Sieg des FC Bayern im Top-Spiel bei Borussia Dortmund haben die Fans des BVB Robert Lewandowski mehrfach mit „Messi, Messi“-Rufen bedacht. Die Anhänger spielten damit auf die Vergabe des Ballon d'Or am vergangenen Montag an, bei welcher der Pole hinter PSG-Star Lionel Messi auf dem zweiten Platz gelandet war.

Lewandowski zeigte sich von den Sprechchören jedoch unbeeindruckt. So besorgte er in der ersten Hälfte den 1:1-Ausgleich für die Münchner und traf in der 78. Minute nach einem strittigen Handelfmeter zum 2:3-Endstand.

"Es hat ihn wahrscheinlich angestachelt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie am Sky-Mikrofon: "Er hat auch dem Stadion etwas zurückgezahlt mit ihren Messi-Rufen und vielen anderen Dingen, die man so hört, die auf den Tribünen passieren."

FC Bayern, News: Gräfe kritisier Zwayer nach BVB-Duell

Der langjährige Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat seinen Ex-Kollegen Felix Zwayer für die Leitung des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3) scharf kritisiert. "Ich kann den Ärger der Dortmunder absolut verstehen", sagte Gräfe am Samstagabend als Experte im ZDF-Sportstudio: "Die Entscheidungen sind zulasten vom BVB ausgefallen und damit leider spielentscheidend."



In Zwayers Linie habe "die Balance nicht gestimmt", sagte Gräfe: "Das gehört zu so einem Spitzenspiel dazu, dass ein Spitzenschiedsrichter das im Gespür hat und das auch richtig abarbeitet."



Zwayer (Berlin) hatte bei einem Rempler gegen Marco Reus im Strafraum nicht auf Elfmeter für Dortmund entschieden, ohne sich die Szene noch einmal anzusehen. "Das ist eher ein Foul", sagte Gräfe. Später gab Zwayer Elfmeter für Bayern nach Videobeweis, nachdem Mats Hummels den Ball mit dem Arm geklärt hatte. Robert Lewandowski (77.) verwandelte zum Münchner Siegtreffer.





Gräfe sah in dieser Szene "Argumente für beide Seiten", er kritisierte aber: "Man kann sich nicht immer die Argumente gegen einen Elfmeter zurechtlegen, und dann nimmt man die Argumente für einen Elfmeter."



Zur Einordnung gehört, dass Gräfe 2005 den Hoyzer-Skandal mit aufgedeckt hat. Laut Akten hat auch Zwayer, Hoyzers Assistent, damals Geld angenommen, eine Manipulation wurde ihm nicht nachgewiesen. "Wer einmal Geld angenommen und Hoyzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifußball pfeifen", sagte Gräfe dem Zeit Magazin noch im vergangenen Sommer.

