Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Für den FC Bayern geht es rein sportlich zwar um nichts mehr - dennoch ist die Partie gegen den FC Barcelona natürlich mit ganz großem internationalen Glanz ausgestattet. Los geht es am Mittwoch um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Der deutsche Rekordmeister steht nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen der Champions-League-Gruppenphase bereits als Tabellenerster fest und hat den Einzug ins Achtelfinale damit ohnehin sicher. Daher könnte es trotz des namhaften Gegners auch gut sein, dass Trainer Julian Nagelsmann einigen Stars eine Pause gönnt.

Für Barca steht derweil noch sehr viel auf dem Spiel. Die Katalanen gehen zwar als Zweiter mit zwei Punkten Vorsprung auf Benfica in den letzten Spieltag - sollten die Portugiesen aber zeitgleich gegen Dynamo Kiew gewinnen, benötigt Barcelona zwingend einen Sieg in München, um das Weiterkommen einzutüten.

Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona: Wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel bekommt Ihr alle wichtigen Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona? Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern - FC Barcelona Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Anstoß Mittwoch, 8. Dezember, 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona live im TV?

In Sachen Übertragung der Champions League gab es vor Beginn der laufenden Saison einige weitreichende Veränderungen: Sky zeigt die Königsklasse nicht mehr live, dafür ist DAZN nun der Hauptanbieter für die Königsklasse im TV und STREAM. Zudem hat sich mit Amazon Prime Video ein neuer Rechteinhaber eingeschaltet, beim Streamingservice des Versandriesen läuft in jeder CL-Woche bis einschließlich zum Halbfinale das Topspiel am Dienstag.

Die restlichen Partien sind live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Ein klassischer Fernsehsender ist nur beim Finale am Start, denn das Endspiel im Mai nächsten Jahres wird nicht nur bei DAZN, sondern auch im Free-TV beim ZDF gezeigt.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona live und exklusiv

Wer aufmerksam gelesen hat, weiß nun also: Bayern gegen Barca wird am Mittwoch live und exklusiv auf DAZN übertragen. Dabei handelt es sich zwar um einen Streamingdienst, dennoch könnt ihr das CL-Spiel auch live auf Eurem Fernseher schauen.

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Wer einen Smart-TV hat, kann sich die kostenlose DAZN-App darauf herunterladen, sich mit seinen Daten anmelden und dann Bayern gegen Barca live im TV sehen. Außerdem könnt Ihr DAZN auf Eurem Laptop über den Browser aufrufen und mittels HDMI-Kabel eine Verbindung zum Fernseher herstellen. Oder Ihr bucht Euch über Vodafone oder Sky die beiden linearen TV-Sender von DAZN dazu, die Ihr dann auch ohne Internetverbindung empfangt. Bayern vs. Barca läuft am Mittwoch live im TV auf DAZN 1, alle Infos zu den linearen Sendern erhaltet Ihr unter diesem Link.

DAZN ist allerdings nicht kostenlos, sondern Ihr benötigt ein Abonnement. Dafür werden 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo fällig. HIER könnt Ihr Euch über die Anmeldung bei DAZN informieren.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

DAZN überträgt Bayern gegen Barcelona am Mittwoch natürlich auch im LIVE-STREAM. Ihr könnt das Spiel nicht nur auf dem Smart-TV oder Laptop, sondern zum Beispiel auch unterwegs auf dem Tablet oder Smartphone live anschauen.

Voraussetzungen dafür sind eine stabile Internetverbindung und eben ein Abo bei DAZN. Die Preise haben wir Euch oben ja bereits genannt, hier bekommt Ihr noch einmal alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Bayern vs. Barcelona? Auf DAZN läuft auch die Konferenz

Die Vorberichte bei DAZN beginnen um 20.30 Uhr, eine halbe Stunde lang könnt Ihr Euch also auf Bayern gegen Barca einstimmen lassen. Ab 21 Uhr am Mittwoch rollt dann der Ball und Ihr seht die Partie live und in voller Länge.

Wer Bilder von den parallel stattfindenen Champions-League-Spielen sehen will, kann sich auch für die Konferenz entscheiden. Dort schaltet DAZN zwischen den Stadien hin und her, am Mittwoch um 21 Uhr laufen neben Bayern vs. Barca unter anderem auch noch Wolfsburg gegen Lille und Atalanta gegen Villarreal.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona? Die Champions League im LIVE-TICKER

Wer nicht live im STREAM oder im TV dabei sein kann, der hat mit dem LIVE-TICKER von GOAL zu Bayern gegen Barca eine gute Alternative.

Der zuständige Tickerer versorgt Euch mit detaillierten Beschreibungen der wichtigsten Spielszenen und zum Verlauf der Partie, zudem werdet Ihr über Tore beinahe in Echtzeit informiert. HIER kommt Ihr direkt zum TICKER!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona live im TV und STREAM? Die Aufstellung

Am Mittwoch gegen 20 Uhr, also rund eine Stunde vor Anpfiff, könnt Ihr an dieser Stelle nachschauen, wie die Aufstellungen von Bayern und Barcelona aussehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona live? Die Übertragung der Champions League im Überblick