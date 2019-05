Joachim Löw: Wechsel von Leroy Sane von Manchester City zu Bayern München "wäre sicher keine Verschlechterung"

Die Bayern zeigen Interesse an Leroy Sane. Joachim Löw hält einen Transfer des Angreifer nach München für durchaus möglich.

Bundestrainer Joachim Löw würde einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sane zum deutschen Rekordmeister Bayern München begrüßen. "Wenn der Wechsel zustande käme, wäre das für ihn und uns eine gute Geschichte", sagte Löw bei einem Event der Bild-Zeitung am Freitag in Berlin.

Bayern München sei "immer eine gute Adresse, kennt er, da fühlt er sich wohl", ergänzte Löw: "Sollte das klappen hier in Deutschland, wäre das sicher keine Verschlechterung für ihn."

Wechsel zu Bayern München? Joachim Löw will mit Leroy Sane sprechen

Löw betonte aber auch, dass Sane mit ihm über das konkrete Interesse der Bayern noch nicht gesprochen hätte. Außerdem verwies der 59-Jährige darauf, dass sich Sane bei "immer sehr wohl gefühlt" habe, auch wenn er "in diesem Jahr nicht all zu viel von Anfang an gespielt" habe.

Löw kündigte ein Gespräch mit seinem Offensivspieler über dessen Zukunft in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland an. "Ich muss nächste Woche jetzt auch mal mit ihm sprechen", sagte Löw.

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff äußerte hingegen Zweifel, dass der Wechsel zustande kommt. "Ob jetzt der unbedingte Wunsch da ist, nach Deutschland zurückzukehren, glaube ich weniger", sagte er über Sanes Zukunftsplanung.