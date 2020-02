FC Bayern München, News und Gerüchte: Einsatz von Goretzka gegen Chelsea ungewiss, Perisic möchte wohl unbedingt bleiben

Goretzka könnte Bayern in der Champions League bei Chelsea fehlen und Perisic möchte wohl unbedingt in München bleiben. Alle FCB-News.

Mit einem 3:2 (1:1) gegen den hat der im Titelrennen der vorgelegt und die Tabellenführung zumindest vorübergehend ausgebaut. Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den gilt es für den deutschen Rekordmeister aber noch einige Baustellen aufzuarbeiten.

Ob der angeschlagene Mittelfeldspieler Leon Goretzka nach seinem Ausfall gegen Tabellenschlusslicht Paderborn am Dienstag wieder dem Kader angehören wird, ist aktuell noch ungewiss. Doch auch Gegner Chelsea muss gegen den FC Bayern auf einen wichtigen Spieler verzichten.

🗣 Hansi #Flick : "Nach dem 2:2 haben wir alles versucht. Da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wir haben gefightet."



Die Stimmen zu #FCBSCP : https://t.co/AT8WyRdF3j — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2020

Zudem sieht Ivan Perisic, aktuell von ausgeliehen, seine Zukunft offenbar in München und setzt deshalb alles daran, dass der Tabellenführer im Sommer seine Kaufoption zieht. Transferziel Leroy Sane soll derweil ebenfalls grünes Licht für einen Wechsel zum FCB erhalten haben.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Samstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Nach Neuer-Patzer: Lewandowski rettet dem FC Bayern die Chelsea-Generalprobe

"Libero" Manuel Neuer patzte schwer, doch auf Doppelpacker Robert Lewandowski war mal wieder Verlass: Der polnische Torjäger hat Bayern München nach einem ernüchternden Auftritt mit seinem Last-Minute-Treffer beim 3:2 (1:1) gegen den SC Paderborn die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Chelsea gerettet.

Lewandowski erzielte in der 88. Minute das Siegtor, zuvor hatten Serge Gnabry (25.) und Lewandowski (70.) die Bayern vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in London zweimal in Führung gebracht. Doch Dennis Srbeny nach Neuers Stellungsfehler (44.) und Joker Sven Michel (75.) glichen jeweils aus. Auch beim 2:2 sah Neuer nicht gut aus, als er einen Schuss vor Michels Füße abklatschte.

Kimmich im Mixed-Zone-Interview: "Können gegen jeden Gegner Probleme bekommen"

Der FC Bayern München ist beim 3:2-Sieg gegen Tabellenschlusslicht SC Paderborn nur knapp einer Blamage entkommen.

Nach dem Spiel sprach Joshua Kimmich in der Mixed-Zone über den über weite Strecken nicht zufriedenstellenden Auftritt des Rekordmeisters gegen den Aufsteiger.

Der Nationalspieler hadert vor allem mit der Chancenverwertung und spricht über die taktische Umstellung auf Dreierkette.

Außerdem lobt er die mutigen Ostwestfalen und gibt einen Ausblick auf die anstehende Champions-League-Partie beim FC Chelsea am kommenden Dienstag.

FC Bayern: Einsatz von Leon Goretzka gegen Chelsea fraglich

Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Leon Goretzka im Achtelfinale der gegen den FC Chelsea ist nach seiner Zwangspause in der Bundesliga-Begegnung mit dem SC Paderborn ungewiss. "Schauen wir mal, ob er bis Dienstag fit wird", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 3:2 des FC Bayern über den 25-Jährigen.

Goretzka hatte am Freitag nach Angaben des Vereins wegen muskulärer Probleme nicht im Kader gestanden. Zwei andere Spieler werden Trainer Hansi Flick dagegen unter der Woche wieder zur Verfügung stehen: Die gegen Paderborn jeweils wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Jerome Boateng und Benjamin Pavard sind in der Champions League wieder spielberechtigt.

Inter-Leihgabe Ivan Perisic möchte wohl beim FC Bayern bleiben

Angreifer Ivan Perisic möchte nach seiner im Sommer auslaufenden Leihe wohl unbedingt beim FC Bayern bleiben. Die Münchner können den Inter-Angreifer per Kaufoption für 20 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten. Wie Sport1 berichtet, wünscht sich der kroatische Nationalspieler, dass der deutsche Rekordmeister von dieser Vereinbarung auch Gebrauch macht.

Bisher sollen allerdings noch keine Gespräche über die Zukunft des Kroaten stattgefunden haben. Diese werden dem Bericht zufolge wohl im März erfolgen. Zwar ist bisher nicht gesichert, ob die FCB-Verantwortlichen Persisic langfristig an sich binden werden, angesichts seiner bisherigen Leistungen darf sich der Linksaußen aber durchaus Hoffnungen machen.

Bierhoff über Müllers EM-Chancen: "Was kann uns der Spieler bringen?"

Thomas Müller präsentiert sich derzeit in sehr guter Verfassung und kommt in dieser Saison bereits auf 14 Assists - die meisten der Bundesliga. Doch rechtfertigt das eine Rückkehr in die DFB-Elf, nachdem Bundestrainer Jogi Löw offiziell auf den Stürmer verzichtete?

"Das Eine ist die Leistung des einzelnen Spielers. Das Andere ist das Konstrukt und die Frage, welchen Weg man geht. Das wird man auch bewerten", sagte Teammanager Oliver Bierhoff gegenüber Goal und SPOX. Bierhoff betonte ferner, dass der Auswahlprozess noch keineswegs abgeschlossen sei, gerade auch nach der Verletzung von Niklas Süle.

Das Trainerteam werde "in der Gesamtbetrachtung entscheiden, was uns der Spieler auf Topniveau bringen und was er dieser Mannschaft bringen kann. Das wird man nicht nur bei Thomas Müller, sondern bei allen anderen Spielern machen, die ihre Leistung bringen", fuhr Bierhoff fort.

Champions League - Bayern-Gegner Chelsea: Kante fehlt länger, Loftus-Cheek wieder im Kader

Der englische Spitzenklub FC Chelsea muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am Dienstag auf Mittelfeldmotor N'Golo Kante verzichten. Ruben Loftus-Cheek könnte am Samstag gegen Tottenham Hotspur nach langer Verletzungspause zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen.

Sane erhält angeblich grünes Licht für Wechsel zum FC Bayern

Bekommt der FC Bayern nun tatsächlich seinen Wunschspieler? Offenbar ist Englands Meister Manchester City nach der Europapokalsperre wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play nun bereit, Leroy Sane abzugeben.

Die anstehenden Einnahmeverluste durch eine Nichtteilnahme an der Champions League sollen City dazu bewogen haben, Spielertransfers im Sommer anzustreben. Ein Name, der ganz oben auf der Liste steht, ist dabei Sane, wie der Daily Star berichtet.

Sondertrikot zum 120. Geburtstag: So soll das edle FCB-Trikot aussehen

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München möchte anlässlich seines 120. Geburtstages am 27. Februar mit einem Sondertrikot an die Anfänge des Vereins erinnern.

Wie die Plattform footyheadlines.com berichtet, wird der FCB in zwei Wochen in der Bundesliga-Begegnung gegen den mit einem besonderen Outfit auflaufen.

Die Webseite veröffentlichte auch Bilder des angeblichen Trikots.