FC Bayern München, News und Gerüchte: Süle will im Saisonendspurt helfen, Chelsea ohne Kante gegen FCB?

Niklas Süle peilt beim FC Bayern eine Comeback im Saisonfinale an und Chelsea droht der Ausfall von N'Golo Kante. Alle News zum FCB.

Mit einem 4:1-Erfolg beim hat der FC Bayern in der wieder die Tabellenspitze übernommen. Bevor der Champions-League-Kracher gegen Chelsea ansteht, wartet am Freitag ( 20.30 Uhr live auf DAZN ) der .

Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben warnt Thomas Müller seine Kollegen vor Gemütlichkeit, gegen Chelsea dürfe man sich eine Leistung wie im zweiten Durchgang in Köln nicht erlauben. Bei den Blues hingegen könnte ein Leistungsträger ausfallen.

Außerdem: Niklas Süle könnte früher als von vielen vermutet sein Comeback feiern.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Dienstag!

gegen den FC Bayern ohne N'Golo Kante?

Dem FC Chelsea droht für das Champions-League-Duell gegen den FC Bayern der Ausfall von Mittelfeldmotor N'Golo Kante. Der Weltmeister musste am Montag bei der Heimniederlage gegen (0:2) verletzt ausgewechselt werden.

"Er hat eine Verletzung an den Adduktoren", sagte Blues-Trainer Frank Lampard im Anschluss und ergänzte: "Es müssen weitere Tests gemacht werden, aber es sieht nicht gut aus."

Kante musste das Feld bereits nach zwölf Minuten verlassen. Bei Chelsea fehlten außerdem Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic und Ruben Loftus-Cheek.

FC Bayern: Niklas Süle peilt Comeback im Saisonendspurt an

Innenverteidiger Niklas Süle peilt ein Comeback nach seinem Kreuzbandriss früher als gedacht an. Der Nationalspieler will noch in dieser Saison für den FC Bayern auflaufen.

"Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die. Mittlerweile ist es auch mein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein", sagte der 24-Jährige am Rande der Präsentation eines Lifestyle-Magazins. "Ich traue mir zu, dass ich demnächst wieder den nächsten Schritt machen kann mit Richtungswechseln und mit Ball dann auch. Ich glaube es ist durchaus realistisch, dass ich dem FC Bayern in dieser Saison noch helfen kann."

Süle hatte sich im Oktober beim Bundesligaspiel in Augsburg die schwere Knieverletzung zugezogen.

Vor CL-Duell mit Chelsea: Thomas Müller warnt Mitspieler beim FC Bayern

Offensivspieler Thomas Müller vom FC Bayern hat nach dem starken Start in die Rückrunde kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea eine Warnung an seine Mitspieler ausgesprochen.

"Wir wissen, dass wir uns das gerade in der , wenn‘s im Hin- und Rückspiel auch ums Ergebnis geht, absolut nicht erlauben dürfen", sagte er nach dem Auswärtssieg in Köln (4:1), bei dem die Bayern nach überragender erster Halbzeit im zweiten Durchgang mindestens einen Gang zurückschalteten. "Wenn wir diese Gemütlichkeit ablegen, die Mentalität wie zu Beginn zeigen, dann sind wir auf einem guten Weg."

Am Freitag empfängt der deutsche Rekordmeister den SC Paderborn, am kommenden Dienstag folgt dann das Hinspiel bei den Blues.

Ex-Kommentator Marcel Reif sicher: "Leroy Sane ist im Sommer Bayern-Spieler"

Der ehemalige Kommentator Marcel Reif ist sich sicher, dass Manchester Citys Leroy Sane ab der kommenden Saison für den FC Bayern München aufläuft . "Sane und Bayern ist für mich durch. Die sind sich einig", erklärte der 70-Jährige in seiner Live-Sendung "Reif ist Live" auf Bild.de und ergänzte: "Wenn so ein Spieler so weg will, wird [Pep] Guardiola ihn auch nicht halten können, komme, was wolle."

Folglich sei er sich sicher, dass der Nationalspieler "im Sommer Bayern-Spieler" ist.

Ewald Lienen stellt Kritik an Bayern-Fans klar

Ewald Lienen hat sich zu seiner heftigen Kritik an den Fans des FC Bayern München geäußert und klargestellt, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe . Respektlose Aussagen in Richtung der Bayern-Anhänger hatten zu einem Kleinkrieg zwischen dem früheren Bundesliga-Trainer und den Fans geführt.

FC Bayern diskutierte im Sommer offenbar über Haaland-Transfer

Der hat im vergangenen Sommer offenbar BVB-Neuzugang Erling Haaland im Visier gehabt. Nach Informationen des kicker diskutierten die Verantwortlichen über eine Verpflichtung des Shootingstars, entschieden sich jedoch mit Blick auf Stammangreifer Robert Lewandowski gegen einen Transfer.

Aufgrund der konstanten Leistungen des hielten es die Münchner wohl für unwahrscheinlich, einem weiteren Stürmer regelmäßige Einsätze garantieren zu können.