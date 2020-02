FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus sieht Haaland als Lewandowski-Nachfolger, Odriozola vor Startelfdebüt

Für Lothar Matthäus hat Erling Haaland das Zeug für den FC Bayern und Hansi Flick blickt ganz entspannt in die Zukunft. Alle FCB-News.

Der trifft am 23. Spieltag der auf den (Freitag, 20.30 Uhr LIVE auf DAZN). Mit einem Sieg kann die Tabellenführung zumindest vorübergehend ausgebaut werden.

Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus hat sich Gedanken zur Nachfolge Robert Lewandowskis gemacht und sieht eines Tages in BVB-Torjäger Erling Haaland einen geeigneten Kandidaten.

Derweil ist Trainer Hansi Flick beim Blick in seine Zukunft entspannt und will Meldungen über Angebote anderer Vereine erstmal nicht kommentieren.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Lothar Matthäus: "Kann mir Haaland bei Bayern gut als Lewandowski-Nachfolger vorstellen"

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist begeistert von Borussia Dortmunds Senkrechtstarter Erling Haaland. So begeistert, dass der junge Norweger für ihn langfristig auch ein Kandidat für die Rolle des Platzhirschs im Sturm des FC Bayern ist. Der Abendzeitung sagte Matthäus: "In ein paar Jahren kann ich mir Haaland bei Bayern gut als Lewandowski-Nachfolger vorstellen. Aber ist sicher auch interessant für ihn."

Eben weil aktuell noch Robert Lewandowski im Sturmzentrum der Münchener gesetzt ist, wäre ein Wechsel zum FCB für Haaland aktuell zu früh gekommen, so der ehemalige Bayern-Kapitän weiter: "Der FC Bayern spielt ein System mit einem Mittelstürmer, und der heißt Robert Lewandowski. Haaland hätte sich dahinter anstellen müssen."

Für 20 Millionen Euro Ablöse wechselte Haaland im Januar von Red Bull Salzburg zum BVB. Dort ließ er mit elf Toren in den ersten sieben Einsätzen aufhorchen. Nicht zuletzt deshalb ist auch Matthäus der Meinung, dass der Teenager alles richtig gemacht hat: "In Dortmund hat dieser Spielertyp seit längerer Zeit gefehlt. Deshalb ist der BVB genau der richtige Karriereschritt für ihn."

Der deutsche Meister FC Bayern München eröffnet am Freitag , den 21. Februar, um 20.30 Uhr den 23. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Paderborn.

Bayern-Trainer Hansi Flick über Zukunft: "Was kommt, liegt in den Sternen"

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick sieht die Diskussionen um seine Zukunft weiterhin gelassen. "Ich lebe in der Gegenwart. Es macht mir Spaß, das habe ich oft genug gesagt. Wir versuchen gute Arbeit abzuliefern, wir haben große Ziele. Was dann kommt, liegt in den Sternen", sagte der 54-Jährige vor dem Bundesligaspiel am Freitag gegen Schlusslicht SC Paderborn.

Wenn sich der deutsche Rekordmeister in der kommenden Saison für einen anderen Trainer entscheiden sollte, "geht meine Welt auch nicht unter", ergänzte Flick. Wichtig sei ohnehin, "dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Das ist normal beim FC Bayern." Auf angebliche Angebote von anderen Klubs wollte Flick erst gar nicht eingehen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

FC Bayern: Christian Früchtl weckt offenbar Interesse des - Absage an den ?

Christian Früchtl könnte den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen. Laut der Bild denkt der FC Augsburg über einen Transfer des Keepers der zweiten Mannschaft des FCB nach.

Dass ein Wechsel des 20-Jährigen zum FCA durchaus möglich ist, sieht die Bild darin begründet, dass mit Alexander Nübel ein Torhüter im Sommer an die Isar kommt, der definitiv über Früchtl stehen würde. Zuletzt hatte sein Berater Christian Rößner die Wechselgedanken Früchtls öffentlich bestätigt: "Christian plant noch immer, sich in der kommenden Saison ausleihen zu lassen. Es ist aber auch klar, dass für ihn nur ein Verein in Frage kommt, wo er die Nummer eins sein wird."

Demzufolge gibt es schon Interesse aus der Premier League, sowie auch aus den höchsten beiden deutschen Spielklasse.

Laut Informationen von Sport1 erkundigte sich der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool im Dezember telefonisch beim FC Bayern, wie bei Früchtl denn der Stand sei. Offenbar wollte man den Keeper als Ersatzmann für Alisson Becker verpflichten. Weil Früchtl jedoch auf Einsatzzeit als erster Torhüter pochte, blieb er in München.

Hansi Flick kündigt an: Alvaro Odriozola wird gegen den SC Paderborn spielen