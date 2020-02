FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern hatten wohl im Sommer Haaland im Visier, Cafu rät Coutinho zu Verbleib in München

Stürmer Erling Haaland startete beim BVB direkt durch. Offenbar war der Norweger auch ins Visier der Münchner geraten. Alle FCB-News.

Dank eines souveränen 4:1-Erfolg beim ist der FC Bayern wieder -Spitzenreiter. Am Freitagabend steht das nächste Pflichtspiel vor der Tür: Der Rekordmeister empfängt das Tabellenschlusslicht .

Dank des torreichen Sieges stellt der FCB nun mit 62 Treffern nach dem BVB die zweitbeste Offensive der Liga. Der Münchner Angriff hätte im Sommer sogar beinahe Verstärkung erhalten: Offenbar war Dortmunds Torjäger Erling Haaland ins Visier der Bayern geraten.

Außerdem: Der ehemalige -Star Cafu rät Coutinho zum Verbleib in München.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum am Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern diskutierte im Sommer offenbar über Haaland-Transfer

Der FC Bayern München hat im vergangenen Sommer offenbar BVB-Neuzugang Erling Haaland im Visier gehabt. Nach Informationen des kicker diskutierten die Verantwortlichen über eine Verpflichtung des Shootingstars, entschieden sich jedoch mit Blick auf Stammangreifer Robert Lewandowski gegen einen Transfer.

Aufgrund der konstanten Leistungen des hielten es die Münchner wohl für unwahrscheinlich, einem weiteren Stürmer regelmäßige Einsätze garantieren zu können.

Niklas Süle steigt wieder ins Lauftraining beim FC Bayern ein

Niklas Süle hat nach seinem Kreuzbandriss im Oktober am Montag wieder seine ersten Runden auf dem Trainingsplatz der Bayern absolviert. Der Abwehrspieler hatte sich im Liga-Duell mit Hoffenheim die schwere Verletzung zugezogen, doch nun rückt ein Comeback näher.

Wann Süle wieder ein Pflichtspiel für den FCB machen kann, ist noch nicht abzusehen. Der Defensivmann selbst hatte einen Einsatz im Saison-Endspurt anvisiert, um auch an der EM im Sommer teilnehmen zu können.

Cafu rät Coutinho zum Verbleib beim FC Bayern

Brasiliens zweimaliger Weltmeister Cafu gibt seinem Landsmann Philippe Coutinho (27) die Empfehlung, die Herausforderung bei Bayern München anzunehmen und auch über die Saison hinaus in der Bundesliga zu bleiben. "Ich würde ihm raten, in München zu bleiben", sagte der 49 Jahre alte Kapitän der brasilianischen Weltmeister-Elf von 2002 im SID-Interview bei einem Mercedes-Benz-Termin am Rande der Laureus-Award-Verleihung in Berlin.

Cafu sieht außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Barcelona-Leihgabe Coutinho: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Wenn er auf der richtigen Position eingesetzt wird, kann er den Unterschied ausmachen."

VIDEO-Highlights: Bayern überrollen Köln innerhalb von acht Minuten

Jürgen Klopp: Bayern München gehört zu den Champions-League-Favoriten

Jürgen Klopp hält Italiens Rekordmeister Juventus Turin für den Top-Favoriten auf den Gewinn der Champions League. Das erklärte der Trainer des aktuellen Titelträgers FC Liverpool im Guardian. "Juventus war schon vor der Saison mein Favorit. Ich schaue offenbar nicht genug italienischen Fußball, denn ich kann mir nicht erklären, warum sie in der nicht mit zehn Punkten vorne liegen", so Klopp. Aktuell rangieren die Bianconeri in Italiens Oberhaus auf Platz zwei hinter .

Über Juves Stärke führte Klopp weiter aus: "Das ist der größte Kader, den ich in meinem Leben gesehen habe. Mit jeder Menge Spieler von großer Qualität. Das ist verrückt." In der Runde der letzten 16 Teams bekommt es Juventus mit zu tun.

Neben der Alten Dame hat der einstige BVB-Coach weitere namhafte Klubs auf der Rechnung: "Bayern Münchens Mannschaft ist auch stark, und PSG ist unglaublich, wenn alle Spieler fit sind. Barcelona sollte man niemals abschreiben. Und wir dürfen nicht vergessen. Denn die wird eines ihrer großen Ziele sein."

Bayern Münchens Corentin Tolisso bei PSG im Gespräch

Frankreichs Meister denkt offenbar über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Corentin Tolisso nach. France Football schreibt, der Weltmeister passe perfekt in das Anforderungsprofil des Ligue-1-Dominators. Zudem sei die geschätzte Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro für PSG vergleichsweise leicht zu stemmen.

Tolisso, der 2017 aus Lyon kam und dessen Vertrag bis 2022 läuft, hat in München aktuell keinen Stammplatz. Auch deshalb gibt es seit einigen Wochen Wechselgerüchte um ihn. Angeblich sollen auch die Münchner einem vorzeitigen Abgang im Sommer offen gegenüberstehen.

Im Winter unternahm Manchester United gemäß kicker einen Versuch, den 25-Jährigen auf Leihbasis zu verpflichten. Dies scheiterte jedoch am Veto der FCB-Verantwortlichen, die nicht mit einem ausgedünnten Kader in die Rückrunde gehen wollten.