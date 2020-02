FC Chelsea gegen Bayern München ohne N'Golo Kante - Ruben Loftus-Cheek vor Comeback

Der FC Chelsea muss beim beim Champions-League-Duell gegen Bayern München ohne N'Golo Kante auskommen. Ruben Loftus-Cheek ist derweil wieder fit.

Der englische Spitzenklub muss im Achtelfinal-Hinspiel der gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am Dienstag auf Mittelfeldmotor N'Golo Kante verzichten. Ruben Loftus-Cheek könnte am Samstag gegen nach langer Verletzungspause zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen.

Wie Blues-Trainer Frank Lampard auf der Spieltagspressekonferenz vor der Generalprobe gegen die Spurs bekannt gab, wird der französische Weltmeister Kante wegen einer Muskelverletzung drei Wochen ausfallen.

Bei optimalem Heilungsverlauf sollte ein Einsatz im Rückspiel in München am 18. März möglich sein. Kante musste bei der 0:2-Niederlage gegen am vergangenen Wochenende bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Mittelfeldakteur Loftus-Cheek. Der 24-Jährige steht beim Premier-League-Auftritt der Blues gegen den Stadtrivalen erstmals seit seinem Achillessehnenriss im vergangenen Mai wieder im Kader und wird auch gegen die Münchner eine Option sein.