FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB schnappte sich wohl Chelsea-Scout, Olympia-Gespräche mit Müller bestätigt

Der FC Bayern soll CL-Gegner Chelsea einen Scout weggeschnappt haben, während Thomas Müller mit Kuntz über Olympia spricht. Alle News zum FCB.

In der ist der erst kommende Woche gefordert. So kann sich der deutsche Rekordmeister aktuell in aller Ruhe auf das nächste Bundesligaspiel gegen den (Freitag, 20.30 Uhr LIVE auf DAZN) vorbereiten.

Dem Gegner im CL-Achtelfinale, dem , soll Bayern derweil Anfang des Jahres einen Scout weggeschnappt haben. Und für Trainer Hansi Flick, dessen Zukunft über den Sommer hinaus weiterhin nicht geklärt ist, gibt es wohl bereits Angebote anderer Vereine.

FC Bayern: Kuntz bestätigt Gespräche mit Müller über Olympia-Teilnahme

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der die deutsche Auswahl bei Olympia 2020 in Tokio betreuen wird, hat Gespräche mit Thomas Müller über eine Teilnahme des Bayern-Stars an den Sommerspielen bestätigt.

"Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen", sagte Kuntz im Interview mit Sport1 und führte aus: "Aber auch mit anderen erfahrenen Spielern mit großen Namen. Die sagen alle zu Recht, dass sie den Mai abwarten wollen, um zu sehen, wie viele Spiele sie gemacht haben, wie ihre Vertragssituation ist und ob Olympia in ihre Planungen passt."

Kuntz, der für seinen Olympia-Kader drei Spieler nominieren darf, die älter als 23 sind, will daher erst gegen Ende der laufenden Saison finale Gespräche beginnen: "Mit Thomas und den anderen Spielern habe ich mich darauf geeinigt, dass wir Anfang April, Ende Mai, die Situation sondieren werden."

FC Bayern schnappte sich wohl Scout vom FC Chelsea

Der FC Bayern hat sein Scouting-Team Anfang Januar offenbar mit Florian Zahn verstärkt, der einem Bericht der Sport Bild zufolge vom FC Chelsea, dem Gegner im Champions-League-Achtelfinale, nach München gekommen ist.

Demnach soll sich Zahn im Team von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Chefscout Marco Neppe künftig um das Scouting ab der U16/U17 im gesamten Übergangsbereich zu den Profis kümmern. Der 38-Jährige arbeitete zuvor viereinhalb Jahre lang für Chelsea als Koordinator für Zentral- und Osteuropa.

FC Bayern: Hansi Flick hat angeblich Angebote anderer Klubs vorliegen

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick, dessen Vertrag vorerst bis zum Saisonende läuft, hat angeblich von mehreren Klubs das Interesse geweckt. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach soll der FCB-Trainer durch seine guten Ergebnisse bereits erste Angebote für ein Engagement im kommenden Sommer vorliegen haben. Dem Bericht zufolge würde Flick seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Münchnern gerne verlängern, aber die Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer wollen offiziell erst im Mai Gespräche führen.

Eine Konstellation, die Flick nach Informationen der Sport Bild negativ aufstößt. Eine weitere Problematik soll das weiterhin angespannte Verhältnis zwischen Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidazic sein. Die offensiven Forderungen des Bayern-Trainers, im Winter weitere Spieler zu verpflichten, sollen Salihamidzic verärgert haben. Auch wenn der Sportdirektor im Nachhinein betonte, dass die Spannungen aus dem Weg geräumt wurden, habe der 43-Jährige das Verhalten von Flick nicht vergessen.

FC Bayern: Thomas Müller zur EM? Oliver Bierhoff lässt Hintertür offen

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat dem aussortierten 2014er-Weltmeister Thomas Müller ein kleines Hintertürchen für eine EM-Teilnahme offengelassen. "Ich bin mir sicher, dass Jogi nicht nur Thomas Müller sondern alle Spieler, die irgendeine Leistung bringen, noch einmal bewerten wird, und geschaut wird, inwieweit sie die Mannschaft voran bringen. Denn am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft", sagte Bierhoff am Dienstag im Dortmunder Fußballmuseum.

Bierhoff betonte allerdings auch, dass man "zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung" sei, "dass gerade der Zusammenhalt der jungen Spieler, die Entwicklung untereinander enorm wichtig sind und gut funktioniert."

FC Bayern: Neuer vergleicht erste Halbzeit gegen Köln mit FCB-Fußball unter Guardiola

Keeper Manuel Neuer fühlte sich in der starken ersten Halbzeit des FC Bayern beim 4:1 gegen den letzten Sonntag an den Spielstil der Münchener unter Pep Guardiola erinnert.

"Den Vergleich kann man zur ersten Halbzeit schon ziehen. Am Anfang war’s sehr gut – wie bei Pep", wird Neuer von der Bild zitiert. Guardiola fungierte von 2013 bis 2016 als Trainer der Bayern.

FC Bayern macht Dayot Upamecano angeblich zur Priorität

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München intensiviert offenbar die Bemühungen um einen Transfer von RB Leipzigs Dayot Upamecano. Das berichtet France Football .

Demnach soll die Klubführung der Bayern die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers im kommenden Sommer zur "Priorität" erklärt haben.