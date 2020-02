FC Bayern München vs. SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM, Ticker, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der 23. Spieltag der Bundesliga startet mit der Partie FC Bayern München gegen SC Paderborn. Wo wird das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Der deutsche Meister eröffnet am Freitag , den 21. Februar, um 20.30 Uhr den 23. -Spieltag gegen den . In diesem Artikel gibt es alle Informationen rund um das Spiel - unter anderem auch alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Bayern stehen wieder dort, wo sie immer stehen wollen: an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg gegen das Schlusslicht Paderborn soll diese Position verteidigt werden. Außerdem dient das Spiel in der Allianz Arena als Generalprobe für das Hinspiel im Achtelfinale der gegen den englischen Vertreter .

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der Bundesliga am Freitagabend. Außerdem: Der Direktvergleich und die Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Duell FC Bayern München - SC Paderborn Datum Freitag, 21. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.024 Plätze

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt Lust auf die Partie FC Bayern München gegen SC Paderborn? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten aus der Allianz Arena im LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein vor der Begegnung am Freitagabend. Bayern strotzt nach dem starken Rückrundenstart vor Selbstvertrauen, die Paderborner hingegen müssen mit allen Mitteln um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen.

DAZN zeigt FC Bayern gegen Paderborn heute im LIVE-STREAM

DAZN hat die Begegnung FC Bayern vs. Paderborn am Freitagabend live im Stream im Angebot. Hier kommen alle wichtigen Informationen in der Übersicht:

FC Bayern München vs. SC Paderborn am Freitag live auf DAZN:

Start der Vorberichte: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Jonas Hummels

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN

Kostenlos? Ja, das ist mit DAZN möglich! DAZN ist ein Streamingdienst, der eigentlich monatlich 11,99 Euro bzw. pro Jahr 119,99 Euro (mit dem Jahresabonnement) kostet, doch als Neukunde könnt Ihr FC Bayern München gegen Paderborn mit dem Gratismonat ohne Kosten schauen . Erst nach Ablauf des Testabos würden kosten anfallen, sofern der Kunde sich dazu entschließt, den Dienst weiter nutzen zu wollen.

Alle Informationen zur Anmeldung bekommt Ihr hier. Der Umfang eines DAZN-Abos ist riesig: Neben einigen Spielen aus der Bundesliga kommen Fußballfans beispielsweise außerdem in den Genuss der Champions League, , , , und viele mehr. Hier gibt's das stets aktuelle LIVE-STREAM-Programm von DAZN.

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute live im TV sehen?

Die Bundesliga wird am Freitag live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Doch gibt es auch eine Möglichkeit, FC Bayern gegen Paderborn im TV zu sehen?

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute live auf dem Smart-TV sehen - mit DAZN

Mit DAZN haben Fans die Chance, das Spiel auch auf einem TV-Gerät schauen zu können.

FC Bayern München vs. SC Paderborn läuft heute live auf dem Smart-TV, wenn die DAZN-App installiert wurde. Diese kann für sämtliche Geräte heruntergeladen werden und ist natürlich kostenlos.

Einzige Voraussetzung ist das oben bereits erwähnte Abonnement bei DAZN, mit dem Ihr euch letztlich anmelden könnt. Neukunden bekommen die ersten 30 Tage ohne weitere Kosten geschenkt!

Weitere Möglichkeiten, um das Spiel via DAZN-App über ein TV-Gerät zu schauen: Spielekonsole (Playstation 4, Xbox One), Amazon Fire-TV-Stick, mit TV verbundenes Notebook/Tablet.

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Kommt die Bundesliga heute live im Free-TV?

Die kurze Antwort darauf lautet: Nein! Kein Free-TV -Sender hat die Rechte an der Übertragung von FC Bayern München gegen den SC Paderborn . Diese liegen exklusiv bei DAZN.

Auch der Pay-TV-Sender Sky , der die Bundesliga am Samstag und Sonntag überträgt, hat die Partie nicht im Programm.

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Die Highlights auf DAZN sehen

FC Bayern München gegen Paderborn läuft am Freitagabend dank DAZN live im TV und im LIVE-STREAM . Sollte jemand den Abend anders geplant haben und das Spiel verpassen, ist er bei DAZN dennoch an der richtigen Adresse.

DAZN hat die Highlights von FC Bayern München gegen Paderborn schon rund 40 Minuten nach Spielende auf der Plattform . Diese Zusammenfassung kann von DAZN-Abonnenten jederzeit abgerufen werden.

Highlights von Bayern München vs. SC Paderborn 40 Minuten nach Abpfiff sehen - jetzt DAZN-Gratismonat sichern

Neben den Highlights habt Ihr auch die Chance, die vollen 90 Minuten noch einmal im Re-Live zu sehen. Erneut der Hinweis: Voraussetzung ist ein Abo beim Streamingdienst.

FC Bayern München vs. SC Paderborn heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid mit Freunden unterwegs, könnt das Spiel zwischen Bayern und Paderborn nicht im TV und im LIVE-STREAM und wollt dennoch bestens informiert sein? Dann kommt hier die Lösung: der LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München vs. SC Paderborn .

Dort werden alle Szenen ausführlich beschrieben: Jedes Tor, jede Karte und auch jede kleine oder große Chance wird geschildert. Der Ticker ist für Nutzer natürlich kostenlos .

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Der Direktvergleich

FC Bayern München bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC Paderborn 5 Siege 0 0 Remis 0 0 Niederlagen 5 24 Erzielte Treffer 3

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München

Aufstellung SC Paderborn

Die Aufstellungen werden ca. eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

FC Bayern München vs. SC Paderborn: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM