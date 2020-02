Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Im Bundesliga-Freitagsspiel tritt Bayern München gegen den SC Paderborn an. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Der zeigt sich in der aktuell in Galaform. Am Freitagabend um 20.30 Uhr eröffnen die Münchner den 23. Spieltag mit dem Heimspiel gegen den 07.

Der deutsche Rekordmeister ist nach der Winterpause ordentlich in Fahrt gekommen: Drei Kantersiegen gegen Hertha, Schalke und Mainz folgte ein 0:0 im Top-Spiel gegen RB Leipzig. Am vergangenen Wochenende lag der FCB in Köln bereits nach zwölf Minuten mit 3:0 vorne. Hansi Flick kann also auch guten Mutes dem Heimspiel gegen den Aufsteiger entgegenblicken.

Der SC Paderborn tut sich nach dem Aufstieg in der Bundesliga sichtbar schwer. Mit 16 Punkten bekleidet das Team von Trainer Steffen Baumgart den letzten Tabellenplatz. Ein Punktgewinn in der Allianz Arena wäre eine riesige Sensation.

Mehr Teams

Aber Achtung, FC Bayern: Im Hinspiel siegte der Champions-League-Achtelfinalist gerade einmal mit 3:2.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im TV und LIVE-STREAM? Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga gesammelt. Wir liefern alle relevanten Daten zum Freitagsspiel.

FC Bayern München vs. SC Paderborn 07: Die Bundesliga am Freitag

Duell FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 Wettbewerb 23. Spieltag der Bundesliga Datum Freitag, 21. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer 75.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im LIVE-STREAM?

Es ist die Frage aller Fragen in dem Moment, in dem Ihr merkt, dass der deutsche Rekordmeister Bayern München bereits am Freitagabend auf dem Platz steht. Wer zeigt das Spiel gegen den SC Paderborn 07 live? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im LIVE-STREAM übertragen wird.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im LIVE-STREAM

Die Begegnung zum Start des 23. Spieltags der Bundesliga ist das Aufeinandertreffen von David und Goliath. Der FC Bayern München spielt gegen den Tabellenletzten SC Paderborn 07 und DAZN zeigt / überträgt das Duell in voller Länge im LIVE-STREAM.

Der Ismaninger Streamingdienst ist in der Allianz Arena dabei, wenn Thiago, Coutinho und Co. zum Tanz bitten. DAZN hat seit dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele der deutschen Eliteliga. Beispielsweise wurde am vergangenen Wochenende das Spiel BVB vs. in voller Länge übertragen.

Zudem zeigt der Sender alle Bundesliga-Spiele, welche am Sonntag um 13.30 Uhr oder am Montagabend ausgetragen werden. Dies trifft an diesem Wochenende aber nicht zu, sodass nur der FC Bayern live bei DAZN zu sehen ist. Hier seht Ihr, mit welchem Team DAZN live aus der Allianz Arena berichtet:

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 - alle Infos:

Vorberichte ab 20.10 Uhr

ab 20.10 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Was müsst Ihr tun, um den LIVE-STREAM zu FC Bayern vs. Paderborn zu öffnen? Ihr braucht ein Abonnement bei DAZN, das muss sein. Danach laufen dann die vollen 90 Minuten auch im LIVE-STREAM. DAZN hat dabei ein besonderes Angebot für alle, die noch nicht Kunde von DAZN sind.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 kostenlos live im Stream

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Wollt Ihr also die Begegnung FC Bayern München gegen SC Paderborn 07 live im Stream anschauen, dann könnt Ihr Euch neu registrieren und damit die vollen 90 Minuten kostenlos genießen.

Mit dem Gratismonat bietet der Streamingdienst Euch die Gelegenheit, den Service für 30 Tage zu testen. In dieser Zeit könnt Ihr auf sämtliche Events zugreifen, diese im LIVE-STREAM sehen und noch vieles mehr. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt.

Was kostet DAZN nach dem Probemonat? Ihr zahlt nach 30 Testtagen nur 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo gibt es für nur 119,99 Euro, zu erwerben. Hier bekommt Ihr noch zusätzliche Informationen zur Bundesliga im LIVE-STREAM:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 live im TV?

DAZN zeigt / überträgt das Spiel des FC Bayern München gegen Paderborn live im Stream, daran gibt es in keinem Fall etwas zu rütteln. Doch wie sieht es im deutschen Fernsehen aus, wer zeigt Bayern vs. Paderborn live im TV? Die Antwort auf diese Frage folgt sogleich.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 live im TV?

DAZN hat die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn live im Angebot - und zwar im LIVE-STREAM. Doch auch auf dem Smart-TV kommt die Begegnung in voller Länge, wenn Ihr das wollt.

Der Streamingdienst aus dem Münchner Norden wird am Freitagabend in der Allianz Arena vor Ort sein, um die Partie des 23. Bundesliga-Spieltags zu begleiten. Die Bilder sind über die DAZN-App auch auf Eurem Fernsehbildschirm zu sehen. Ihr braucht aber eine bestehende Internetverbindung und natürlich einen Smart-TV.

Das heißt im Klartext: Die ganze Begegnung des deutschen Rekordmeisters gegen den Aufsteiger aus Paderborn läuft bei DAZN im LIVE-STREAM und LIVE im TV. In der App könnt Ihr Euch ganz normal anmelden, Euren LIVE-STREAM der Wahl aussuchen und dann Fußball live genießen.

FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 live im TV mit DAZN - folgende Schritte müsst Ihr beachten:

Smart-TV mit einer Internetverbindung ausstatten DAZN-App im Store suchen DAZN-App herunterladen Login bzw. Registrierung bei DAZN abschließen LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 in voller Länge genießen

🗓️ Der Trainingsplan für die KW 8:



Mo ➡️ 14 Uhr

Di ➡️ 10 Uhr

Mi ➡️ nicht-öffentlich

Do ➡️ nicht-öffentlich

Fr ➡️ 20.30 Uhr #FCBSCP

Sa ➡️ Regeneration

So ➡️ Trainingsfrei #SCP07 pic.twitter.com/k6WevTPOnS — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) February 17, 2020

Bei DAZN könnt Ihr auch, wenn Ihr Bayern gegen Paderborn im Smart-TV sehen wollt, den Gratismonat erhalten. Meldet Ihr Euch neu an, dann könnt Ihr den Service von DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Zeigt / überträgt Sky FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 live im TV?

Welche Alternativen habt Ihr im deutschen Fernsehen, um die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn zu sehen? Sky ist in aller Regel einer der Ansprechpartner, wenn es um die Live-Übertragung der Bundesliga im TV geht.

Der 23. Spieltag der Bundesliga läuft auch bei Sky, das ist richtig. Allerdings wird nur der Samstag live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Das Freitagsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn wird ausschließlich auf DAZN gezeigt / übertragen.

Überträgt das Free-TV FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 live im TV?

Neben Sky hat auch das deutsche Free-TV ab und an ein Spiel der Bundesliga live im Fernsehen im Angebot. Die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 werden jedoch an diesem Freitag nicht im Free-TV zu sehen sein.

An was das liegt, ist klar: In aller Regel zeigt / überträgt kein Free-TV-Sender die Bundesliga live im TV. Ausnahmen sind lediglich der 1., 17. und 18. Spieltag der höchsten deutschen Spielklasse. In Deutschland sind das Erste, das ZDF oder die beiden Sportkanäle Sport1 und Eurosport nicht für die Übertragung der vollen 90 Minuten Bayern vs. Paderborn zuständig.

Da die Rechte bei keinem Free-TV-Sender liegen, werden auch die Online-Kanäle der Sender nicht bedient. Auf www.zdf.de habt ihr deswegen beispielsweise keine Option, Bayern gegen Paderborn in voller Länge zu sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 im TV und LIVE-STREAM?

FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 ... ... im TV ... mit der DAZN-App auf dem Smart-TV ... via LIVE-STREAM ... bei DAZN ... in den Highlights ... bei DAZN ... im Re-Live ... bei DAZN

FC Bayern München vs. SC Paderborn 07: Der Direktvergleich vor der Partie

FC BAYERN MÜNCHEN bisher fünf Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC PADERBORN 07 5 Siege 0 0 Remis 0 0 Niederlagen 5 24 Erzielte Treffer 3

FC Bayern München vs. SC Paderborn 07: Die VIDEO-Highlights vom Hinspiel