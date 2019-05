Transfergerücht: Auch Bayern München will Rapid Wiens Top-Talent Yusuf Demir

Yusuf Demir gehört zu den größten Talenten Europas. Kein Wunder, dass ein namhaftes Quartett offenbar bereits bei ihm angeklopft hat.

-Rekordmeister Bayern München soll seine Fühler nach Sturmtalent Yusuf Demir vom österreichischen Traditionsverein ausgestreckt haben. Das berichtet der Kurier und schreibt, der FCB habe bei dem 15 Jahre alten Angreifer wegen eines möglichen Transfers angefragt.

Damit sollen sich die Bayern in guter Gesellschaft befinden, denn auch die Spitzenvereine , und der haben Demir angeblich Angebote unterbreitet. Der Teenager und seine Familie, so heißt es weiter, tendieren aber zu einem Verbleib in Wien.

Bayern München: Rapid Wien will mit Yusuf Demir verlängern

Es soll sogar schon eine Einigung zwischen Rapid und Demirs Familie gegeben haben, ehe ein Beraterstreit für Komplikationen sorgte. Der neue Rapid-Manager Zoran Barisic soll ihn nun mit einem langfristigen Vertrag ausstatten.

Demir gilt europaweit als eine der größten Nachwuchshoffnungen des Jahrgangs 2003 und machte unter anderem die Bayern beim Mercedes-Benz-Cup Anfang des Jahres in Sindelfingen auf sich aufmerksam. Dort schoss er die Wiener ins Finale (0:2 gegen Liverpool) und wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt.