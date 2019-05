FC Bayern angeblich an Atletico-Madrid-Star Rodrigo interessiert - Konkurrenz von Manchester City, Barcelona und Real?

Beim FC Bayern soll in diesem Sommer der große Umbruch stattfinden, nun steht Atleticos Mittelfeldstar Rodrigo wohl auf dem Zettel von Hoeneß und Co.

Der könnte sich ein weiteres Mal bei verstärken: Wie der kicker schreibt, hat der deutsche Meister ein Auge auf Mittelfeldspieler Rodrigo von den Colchoneros geworfen.

Dem Bericht zufolge hatte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic den 22-jährigen Spanier schon vergangenen Sommer auf dem Zettel. Seinerzeit wechselte Rodrigo, kurz auch einfach Rodri genannt, allerdings von Villarreal für 20 Millionen Euro zurück zu seinem Jugendklub Atletico.

Rodri würde Bayern wohl 70 Millionen Euro kosten

Beim spanischen Vizemeister hat Rodri in seinem bis 2023 gültigen Vertrag wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro integriert, wodurch Atletico ihn nach nur einem Jahr für mehr als das Dreifache der selbst gezahlten Ablöse weiterverkaufen könnte. Laut kicker sind neben den Bayern auch , der und an dem spanischen Nationalspieler dran.

Ende März wurde bereits der Transfer von Atleti-Verteidiger Lucas Hernandez zum FC Bayern bekanntgegeben, der für 80 Millionen Euro an die Säbener Straße wechselt. Beim angeblichen Interesse an Rodrigo ruft nun die potenzialle Ablöse von 70 Millionen Euro Fragen auf: Vor wenigen Tagen erst hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß noch betont, dass man keinen weiteren 80-Millionen-Transfer tätigen wolle. Salihamidzic hatte zudem betont, sich auch an Hoeneß' Vorgaben halten zu wollen.

Rodri, mit vollem Namen Rodrigo Hernandez Cascante, spielt am liebsten auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers, ist technisch versiert und wird wegen seines hervorragenden Passspiels mitunter mit Barcas Sergio Busquets verglichen. In der abgelaufenen Saison kam er 47-Mal für Atletico zum Einsatz, 41 Spiele davon bestritt er von Beginn an.