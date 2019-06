Transfergerücht: Holland-Duo scharf auf Kwasi Wriedt vom FC Bayern

Kwasi Wriedt schoss den FC Bayern II jüngst in die dritte Liga und empfahl sich für höhere Aufgaben. Interesse gibt es wohl aus der Eredivisie.

Stürmer Kwasi Okyere Wriedt vom II ist offenbar heiß begehrt. Ein Duo aus der niederländischen soll nun ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben.

Einem Bericht von Elf Voetbal zufolge zeigen der FC Groningen sowie der FC Utrecht Interesse an dem gebürtigen Hamburger. Zuletzt wurden auch und mit dem ghanaischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Kwasi Wriedt schoss Bayern II in die dritte Liga

Wriedt hatte in der Regionalliga Bayern vergangene Saison mit 24 Toren in 34 Spielen auf sich aufmerksam gemacht und erheblichen Anteil daran, dass die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters am Ende den Titel holte.

Zudem steuerte er in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga einen Doppelpack gegen die Reserve des bei. Auch dank Wriedts Treffer durften die Münchner am Ende den Aufstieg feiern.

Wriedt wechselte vom zum FC Bayern

Wriedt war im Sommer 2017 vom VfL Osnabrück in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt. Der Sprung zu den Profis gelang ihm nicht, stehen nach zwei Jahren doch lediglich zwei Einsätze für die A-Mannschaft zu Buche.

Sein Vertrag beim FCB ist noch bis 2021 gültig.