FC Bayern München: Ivan Perisic verpasst Bundesligaauftakt gegen Hertha BSC wegen einer Sperre aus Italien

Das Debüt von Ivan Perisic bei den Roten verzögert sich. Grund dafür ist eine Sperre des Neuzugangs aus seiner Zeit bei Inter.

Titelverteidiger Bayern München muss beim Saisonauftakt in der ab Freitagabend (20.30 Uhr im LIVE-TICKER und bei DAZN) auf seinen Neuzugang Ivan Perisic verzichten. Grund dafür ist eine Sperre aus der abgelaufenen Spielzeit in .

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der letzten Partie für Inter in der vergangenen Saison der gegen den hatte Perisic seine fünfte Gelbe Karte gesehen, die Sperre von einem Spiel gilt saisonübergreifend und auch nach dem Wechsel zu den Bayern. Das geht aus der offiziellen Bundesliga-Homepage hervor.

: Ivan Perisic ist für eine Saison von ausgeliehen

Die Kandidaten für die beiden offensiven Außenpositionen beim FCB heißen damit am Freitag Kingsley Coman, Thomas Müller und Serge Gnabry. Beim 3:1 im DFB-Pokal am Montagabend gegen Energie Cottbus hatte Trainer Niko Kovac in seiner Startformation auf den Franzosen Coman und Ex-Weltmeister Müller gesetzt.

Ab dem zweiten Spieltag mischt dann auch Perisic im Kampf um die Stammplätze endgültig mit. Der FC Bayern hatte den 30-Jährigen am Dienstagvormittag offiziell verpflichtet. Perisic kommt für eine Saison auf Leihbasis von Inter Mailand, anschließend hat der FCB eine Kaufoption.

I promise to give my best every day!"💪⚽️❤️ pic.twitter.com/6GQVpF4GWS — Ivan Perišić (@ivanperisic44) 13. August 2019

Perisic, der in der Bundesliga bereits für den BVB und den auf Torejagd ging, erhält in München das Trikot mit der Nummer "14" .