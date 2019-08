FC Bayern München vergibt Rückennummer 14 an Ivan Perisic

Der FC Bayern München hat Neuzugang Ivan Perisic von Inter Mailand für die kommende Saison mit der Rückennummer 14 ausgestattet.

"Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", freute sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Perisic selbst meldete sich zu Wort: "Ich freue mich sehr, zurück in zu sein. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs in Europa. Wir wollen nicht nur in der und im , sondern auch in der angreifen."

Laut Medienberichten liegt die Leihgebühr für den kroatischen Nationalspieler bei rund fünf Millionen Euro, für weitere 20 Millionen Euro könnte der FC Bayern Perisic im Sommer 2020 dann fest verpflichten.