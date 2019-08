Energie Cottbus vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung des DFB-Pokals

Wer zeigt Energie Cottbus vs. FC Bayern München? Goal verrät, wie Ihr den DFB-Pokal live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Der FC Bayern München gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Energie Cottbus. Das Duell der beiden Teams wird im Stadion der Freundschaft ausgetragen. Anstoß der Partie ist am Montagabend um 20.45 Uhr.

Es ist lange her - zehn Jahre um genau zu sein. Zuletzt trafen Energie Cottbus und der am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2008/09 in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Partie ging 3:1 zugunsten der Bayern aus. Für den FCB trafen Jose Sosa, Martin Demichelis und Lukas Podolski - lang ist's her.

Mittlerweile hat sich gerade bei Energie Cottbus vieles geändert. Der Traditionsklub aus Brandenburg ist nun in der Regionalliga Nordost aktiv. Das Pokalduell mit den Münchner Bayern ist sicherlich das Highlight der Saison. Schließlich kommt mit Titelverteidiger FCB eine Mannschaft in die Lausitz, die in den vergangenen zehn Jahren etliche Meisterschaften, Pokale und sogar die Champions League gewann.

Zieht der FC Bayern München in die nächste Pokalrunde ein? Oder gelingt Außenseiter Energie Cottbus die Überraschung? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das DFB-Pokalspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER und den Mannschaftsaufstellungen.

Energie Cottbus vs. FC Bayern München: Das Duell in der ersten -Runde im Detail

DFB-Pokal: Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - geht das?

Der Titelverteidiger reist in die Lausitz. Der FC Bayern München beginnt die neue Pokalsaison bei Energie Cottbus. Ist dies nur der erste Schritt einer langen Reise bis zum Finale in Berlin? Oder legen die Cottbuser den Bayern bereits in Runde eins Steine in den Weg? Ihr erfahrt es heute Abend im Fernsehen. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im TV verfolgen könnt.

Insgesamt haben sich drei Sender die Übertragungsrechte am DFB-Pokal 2019/20 gesichert - Sky, ARD und Sport 1. Bezahlsender Sky hat das größte Paket im Angebot und zeigt alle 63 Spiele des DFB-Pokals live im Einzelspiel und in der Konferenz im Pay-TV. ARD und Sport 1 übertragen dagegen nur ausgewählte Spiele live - dafür aber im Free-TV. Während die ARD insgesamt neun Duelle live zeigt, hat sich Sport 1 die Rechte an Live-Übertragungen von insgesamt vier Partien gesichert.

ARD zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Free-TV

Wollt Ihr den DFB-Pokal heute Abend live und kostenlos erleben? Dann seid Ihr bei der ARD genau an der richtigen Adresse. Das Erste überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Free-TV.

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch vor Eurem Fernseher einfinden und die Vorberichte in der ARD verfolgen. Für das Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München, welches um 20.45 Uhr angepfiffen wird, schickt Das Erste folgendes Duo ins Stadion der Freundschaft:

Sky zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements? Dann könnt Ihr Energie Cottbus vs. FC Bayern München live bei Sky im Pay-TV erleben. Der Bezahlsender überträgt das Duell ebenfalls in voller Länge im Einzelspiel auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Groß.

Bereits um 20.35 Uhr beginnen die Vorberichte bei Sky. Doch schon den ganzen Abend bestimmt der Fußball das TV-Programm des Bezahlsenders. Ab 18 Uhr startet die Vorberichterstattung zu den Partien, die um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Die Konferenzschaltung findet Ihr ebenfalls auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Alle Montagsspiele des DFB-Pokals bei Sky in der Übersicht:

18.30 Uhr

Hallescher FC vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD)

Hansa Rostock vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD)

vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD)

20.45 Uhr

Energie Cottbus vs. FC Bayern München

DFB-Pokal: Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Ihr wisst bereits, dass das Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München heute live im TV übertragen wird. Doch wird der DFB-Pokal auch im LIVE-STREAM gezeigt? Diese Frage beantworten wir Euch in diesem Abschnitt.

ARD zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM

Energie Cottbus vs. FC Bayern München: live und kostenlos - geht das? Ja, das geht! Denn die ARD zeigt das Duell zwischen Cottbus und den Bayern im kostenlosen LIVE-STREAM auf www.sportschau.de. Dort verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde des DFB-Pokalspiels.

Der LIVE-STREAM beginnt analog zur TV-Übertragung um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Für den kostenlosen ARD-Stream ist keine Anmeldung erforderlich. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung sowie die kostenlose App der ARD-Mediathek (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.), falls Ihr Energie Cottbus vs. FC Bayern München auf Euren mobilen Geräten schauen wollt.

Sky Go zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Wie bereits im Abschnitt zur TV-Übertragung von Sky erläutert, setzen die Übertragungen des Bezahlsenders ein Abonnement voraus. Nur mit einem solchen könnt Ihr Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Go erleben. Sky Go ist der Online-Dienst von Sky, für welchen jeder Kunde des Pay-TV-Senders einen Log-in erhält.

Die Übertragung bei Sky Go läuft analog zum TV-Programm. Auch alle anderen Vorteile bleiben bei Sky Go bestehen: Ihr könnt sowohl Energie Cottbus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM genießen als auch die Partien, die bereits um 18.30 Uhr angepfiffen werden.

Sky Go ist auf Eurem Laptop / Computer als App verfügbar. Für Eure mobilen Geräte ladet Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App einfach aus den gängigen Portalen herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Sky nutzen, aber kein langfristiges Abonnement abschließen? Dann ist Sky Ticket genau das richtige Angebot für Euch. Auch Sky Ticket zeigt die Pokalpartie zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München im LIVE-STREAM.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket, um den DFB-Pokal am Montagabend verfolgen zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. und 2. Bundesliga sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1. Die verschiedenen Optionen für das Sportpaket haben wir für Euch zusammengefasst:

Sky Ticket im Monatsticket: 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar)

9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar) Sky Ticket im Tagesticket: einmalig 9,99 Euro

DFB-Pokal: Energie Cottbus vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, den DFB-Pokal heute live im TV bei Sky oder ARD zu verfolgen? Der LIVE-STREAM klappt auch nicht? Kein Problem. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Energie Cottbus vs. FC Bayern München halten wir Euch stets auf dem Laufenden.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit den spannendsten Geschichten und Fakten rund um die Partie. Rollt ab 20.45 Uhr zwischen beiden Mannschaften endlich der Ball, bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal voll auf der Höhe und verpasst keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Und das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App, die in den folgenden Portalen für Euch zum Download verfügbar ist:

DFB-Pokal - Energie Cottbus vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut Bayern-Trainer Niko Kovac? Wer steht für Energie Cottbus von Beginn an auf dem Rasen? Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen knapp eine Stunde vor dem Anstoß veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick