FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß wollte Odonkor, Restart bei Union Berlin

David Odonkor war 2006 ein Kandidat beim FCB und am Sonntag sind die Münchener bei den Eisernen gefordert. Alle News.

Nachdem Verfolger am Samstag mit einem 4:0 gegen Schalke 04 im Titelkampf der vorgelegt hat, greift der am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause trifft die Flick-Elf auf .

Während die Münchner bei Ivan Perisic ihre Kaufoption wohl nicht gezogen haben, hat sich Ex-Nationalspieler David Odonkor an Avancen aus der bayrischen Landeshauptstadt erinnert.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Sonntag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr in separaten Artikeln auf unserer Seite:

Uli Hoeneß wollte David Odonkor zum FC Bayern holen

Ex-Nationalspieler David Odonkor wäre nach eigenen Angaben nach der Heim-WM 2006 beinahe zum FC Bayern gewechselt. Der Rechtsaußen stand damals bei Borussia Dortmund unter Vertrag und die Verantwortlichen des FCB hätten ihr Interesse signalisiert. Während die Chefetage Odonkor gerne verpflichtet hätte, sei der damalige Trainer Felix Magath allerdings nicht begeistert gewesen, so der Angreifer.

Odonkor sagte bei transfermarkt.de: "Bayerns Vorstand mit Manager Uli Hoeneß wollte mich, Trainer Felix Magath aber nicht. Das ist legitim und ok. Ob ich zu Bayern gegangen wäre, hätte mich Magath gewollt? Keine Ahnung."

Der heute 36-Jährige hatte bei der WM-Endrunde unter anderem mit seiner spektakulären Vorlage für Oliver Neuvilles Siegtor im Gruppenspiel gegen für Furore gesorgt. Nach dem Turnier wechselte er nicht nach München, dafür aber für 6,5 Millionen Euro Ablöse zu Betis Sevilla.

FC Bayern München bei Union Berlin: TV, LIVE-STREAM und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Sonntagsspiel am 26. Spieltag der Bundesliga! Der FC Bayern München ist bei Union Berlin zu Gast und will vor leeren Rängen die Konkurrenz auf Abstand halten. Los geht's im Stadion an der Alten Försterei heute um 18 Uhr.

Matchday: Der Ball rollt wieder! ⚽ #packmas gegen Union! 💪



An alle #FCBayern-Fans, die unsere Mannschaft heute Abend von zu Hause aus unterstützen: Bitte beachtet unbedingt die notwendigen Kontaktbeschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln! #FCUFCB

Auch die treuesten Stadionbesucher müssen an diesem Wochenende auf die Übertragung im Fernsehen zurückgreifen. Goal erklärt Euch, wo das Spiel live im TV zu sehen ist.

Gegen den FC Bayern: Union-Trainer Urs Fischer hält keinen Kontakt zu seinem Co-Trainer

Der abwesende Cheftrainer Urs Fischer wird während des Heimspiel von Union Berlin am Sonntag gegen Rekordmeister Bayern München seinem Stellvertreter Markus Hoffmann keine Anweisungen durchgeben.

"Während des Spieles werden wir keinen Kontakt haben, dafür ist keine Zeit", sagte der Co-Trainer bei der virtuellen Pressekonferenz am Samstag.

Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen unter der Woche verlassen, um seiner Familie beizustehen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters kehrte Fischer erst am Samstag nach Berlin zurück.

FC Bayern lässt Frist bei Inter-Leihgabe Ivan Perisic verstreichen

Der FC Bayern München hat die Kaufoption für Leihgabe Ivan Perisic von nicht gezogen. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach habe der deutsche Rekordmeister bis Freitag (15.05.) die Möglichkeit gehabt, die Vertragsklausel beim 33-Jährigen zu aktivieren.

Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, das Perisic auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen wird. Wie der TV-Sender ausführt, wolle Bayern den Preis von 20 Millionen Euro in einer freien Verhandlung drücken und habe Inter Mailand deshalb um mehr Zeit gebeten.

FC Bayern: Nach dieser Aktion bekam Serge Gnabry einen heftigen Einlauf von seinen Eltern

Offensivspieler Serge Gnabry vom FC Bayern hat in einer Kolumne von seinen Anfängen beim FC Arsenal erzählt. Dabei verriet der 24-Jährige, dass er als junger Profi einen schlechten Umgang mit Geld pflegte und deshalb von seinen Eltern einen heftigen Einlauf kassierte.

"Als ich den Durchbruch in die erste Mannschaft schaffte, fing ich an, mein Geld für so viel unnötiges Zeug auszugeben. Der Kulturbeutel für 600 Pfund. Die funkelnden Christian Louboutins (Designerschuhe, Anm. D Red.) von damals. Die Rolex", schrieb Gnabry in einem Beitrag für The Players Tribune .

Seine Eltern seien davon nicht begeistert gewesen. Die Luxusuhr habe letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht und Gnabry wurde zur Rede gestellt. Der Nationalspieler erzählte: "Das war der Gegenstand, der meine Eltern gebrochen hat. Deshalb haben sie sich mit mir für ein Gespräch zusammengesetzt. Sie konnten fühlen, dass etwas passieren wird."

"Ich erinnere mich buchstäblich, wie meine Mutter sagte: 'Serge, weißt du ... das könnte nicht für immer sein. Du kannst dein Geld nicht so ausgeben. Du musst auf dem Boden bleiben, weil jeder irgendwann hinfällt'", führte Gnabry aus.

FC Bayern München - Hansi Flick: "Für mich ist es eine Power-Saison"