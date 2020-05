FC Bayern München, News und Gerüchte: Entscheidung über Perisic-Verbleib noch in dieser Woche?

Alle News zum FC Bayern München an diesem Donnerstag: Wird noch in dieser Woche eine Entscheidung bezüglich Ivan Perisic getroffen?

Am kommenden Sonntag geht es für den in der weiter. Der deutsche Rekordmeister gastiert beim Aufsteiger in der Hauptstadt.

Bis der Tabellenführer sich in Richtung Berlin aufmacht, könnte die Zukunft von Außenbahnspieler Ivan Perisic geklärt sein. Einem Bericht von Sky Sport Italia zufolge muss der FCB sich bis zum 15. Mai entscheiden, ob er den Kroaten fest verpflichtet oder die Option verstreichen lässt.

Zudem: Der englische Telegraph berichtet, dass die Bayern ein höheres Angebot für ManCity-Star Leroy Sane vorbereiten. Robert Lewandowski fand indes lobende Worte für den deutschen Nationalspieler.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Donnerstag.

FC Bayern: Entscheidung über Perisic-Verbleib noch in dieser Woche?

Der FC Bayern hat bei einer festen Verpflichtung von Ivan Perisic (31) offenbar eine Deadline. Angaben von Sky Sport Italia zufolge müssen sich die Münchner bis zum 15. Mai entscheiden, ob sie die Kaufoption ziehen.

Schon Ende April haben sich die Klubs Medienberichten zufolge auf eine geringere Summe als die eigentlich festgeschriebenen 20 Millionen Euro geeinigt. Laut Sky Sport Italia möchte der FCB die Summe jedoch noch unter 15 Millionen Euro drücken.

Perisic ist seit vergangenem Sommer von Inter an den FC Bayern ausgeliehen. In dieser Saison kommt er in 22 Pflichtspieleinsätzen für die Bayern auf 13 Scorerpunkte.

Bericht: Konkurrenz für FC Bayern im Rennen um Botafogo-Juwel Luis Henrique

Offensivmann Luis Henrique vom brasilianischen Erstligisten Botafogo ist auf dem europäischen Transfermarkt offenbar heiß begehrt. Bereits vor zwei Jahren hätte sich der FC Bayern beinahe die Dienste des Juwels gesichert, das Interesse des Rekordmeisters soll noch nicht abgeklungen sein .

Nach Informationen von Globo Esporte buhlen Spitzenklubs aus , , und um Henrique, das brasilianische Sportportal Lance! nennt mit und sogar zwei konkrete Interessenten. Angebote soll es demnach allerdings noch nicht für den 18-Jährigen geben.

Henrique hatte im Juni 2018 bereits die Scouts des FC Bayern überzeugt, als er die U19 seines damaligen Klubs Tres Passos Atletico Clube gegen die U17 der Münchner mit einem Tor und einer Vorlage zum 2:0 führte. Im Anschluss absolvierte der Brasilianer erfolgreich ein zweiwöchiges Probetraining beim FCB. Zu einem Wechsel kam es aufgrund der Transferregelungen der FIFA, die eine Verpflichtung eines Nicht-EU-Spielers vor der Volljährigkeit untersagen, allerdings nicht.

FC Bayern München bereitet angeblich erhöhtes Angebot für Leroy Sane von vor

Der Transferpoker um Leroy Sane geht in die nächste Phase, denn der FC Bayern München bereitet angeblich ein höheres Angebot für den deutschen Flügelflitzer vor. Das berichtet der britische Telegraph. Demnach seien die Münchner bereit, rund 65 Millionen Euro für Sane zu zahlen - obwohl dessen Vertrag bei den Citizens bereits 2021 ausläuft.

Diese Summe wäre deutlich mehr als die zuletzt gehandelten 40 Millionen Euro. Die Sport Bild hatte berichtet, dass der FCB hoffe, die Ablösesumme auf diesen Betrag drücken zu können, nach Informationen des Telegraph würde Manchester ein solches Angebot aber definitiv ablehnen.

FC Bayern München - Robert Lewandowski über Leroy Sane: "Toller Spieler mit tollen Fähigkeiten"

Der FC Bayern München greift wieder ins Bundesliga-Geschehen ein. Vor dem Duell mit Union Berlin (Sonntag ab 18 Uhr im LIVE-TICKER) hat sich Top-Torjäger Robert Lewandowski zum Neustart, seiner körperlichen Verfassung und den Transfergerüchten um Leroy Sane geäußert.

"Es war eine harte Zeit ohne Fußball, aber die Gesundheit steht über allem. Ich denke, dass sich die Situation in stabilisiert hat. Wir fühlen uns sicher und sind der Meinung, dass wir in der Lage sind, zu spielen", sagte Lewandowski bei einer virtuellen Gesprächsrunde mit internationalen Medien, der auch Goal und SPOX beiwohnten.