FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Transferziel Kalulu soll Milan bevorzugen, Flirt mit Dest wird angeblich heißer

Für den geht es am kommenden Sonntag zum -Neustart gegen Aufsteiger . Doch während sich der deutsche Rekordmeister auf die Wiederaufnahme des Ligabetriebs vorbereitet, befassen sich die FCB-Verantwortlichen hinter Kulissen bereits mit dem Kader für die nächste Saison.

Demnach könnte der FC Bayern bei Lyon-Talent Pierre Kalulu offenbar leer ausgehen. Wie die französische L'Equipe berichtet, soll der 19-Jährige einen Transfer zu Milan bevorzugen. Der Flirt mit -Talent Sergino Dest wird dagegen offenbar wieder heißer.

Zudem hat die DFL die Bundesliga-Spieltage 27 bis 29 terminiert. Am Dienstag, den 26. Mai, bekommt es Bayern mit dem BVB zu tun. Robert Lewandowski spricht außerdem über die für ihn derzeit fünf besten Stürmer der Welt.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Freitag.

Auf der Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger soll der FC Bayern München auf Pierre Kalulu von gestoßen sein. Das berichtete RMC Sport bereits vor einigen Wochen. Nach Informationen der französischen L'Equipe bekunden nun aber wohl auch Vereine wie der und die Interesse an Kalulu. Das 19-jährige Abwehrtalent soll einen Transfer nach derzeit sogar bevorzugen.

Bayern, Milan and Sevilla are interested in Lyon right back Pierre Kalulu (19). Kalulu's preference is to join Milan as he was convinced by Paolo Maldini who offered him to play in the first team, while Bayern's offer only includes training with the first team [ @lequipe ] pic.twitter.com/hsH2HxC77N