FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge schießt gegen Werner, Sane-Deal noch im Mai?

Alle News zum FC Bayern München an diesem Mittwoch: Karl-Heinz Rummenigge schießt gegen Timo Werner. Und: Bahnt sich ein Transfer von Leroy Sane an?

Am Mittwoch dreht sich beim vieles um die Themen, die Karl-Heinz Rummenigge in einem großen Interview mit der Sport Bild angesprochen hat. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters teilt gegen Timo Werner aus, spricht über den Neustart der und verrät, wer in seinen Augen der ideale Nachfolger von Manuel Neuer als FCB-Kapitän wäre.

Außerdem: Wie geht es mit Leroy Sane weiter? Kommt möglicherweise schon im Mai grünes Licht für einen Transfer nach ? Und: Miro Klose hat wohl einen Wunschspieler.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Mittwoch.

FC Bayern München: Transfer von Leroy Sane noch im Mai?

Ein Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München könnte offenbar noch in diesem Monat beschlossen werden. Laut Sport1 geht die Tendenz von zu einem Verkauf des deutschen Nationalspielers.

Demnach könnten die Skyblues schon in den kommenden Tagen und Wochen grünes Licht geben, auch um einen ablösefreien Abgang Sanes im kommenden Sommer 2021 zu vermeiden.

Bei den Münchnern kämpfen vor allen Dingen Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn verbissen um eine Verpflichtung des 24-Jährigen. Txiki Begiristain (Sportlicher Leiter) und Omar Berrada (Leitender Geschäftsführer) sind bei ManCity für die finale Entscheidung verantwortlich.

Schenkt man der Sport Bild Glauben, dann kalkuliert der deutsche Rekordmeister mit einer Ablösesumme in Höhe von 40 bis 60 Millionen Euro.

FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge sieht Joshua Kimmich als künftigen FCB-Kapitän

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Defensivspezialist Joshua Kimmich gelobt und ihm eine große Zukunft beim FC Bayern attestiert.

"Ich bin überzeugt, dass Joshua Kimmich eines Tages unser Kapitän wird. Das verkörpert er auf und außerhalb des Platzes, wie er nun wieder unter Beweis gestellt hat", sagte Rummenigge im Interview mit der Sport Bild.

FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge schießt gegen Timo Werner

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat nach der öffentlichen Absage von Timo Werner an den deutschen Rekordmeister gegen den Nationalstürmer verbal geschossen.

"Ich bin ja eigentlich über nichts mehr erstaunt, aber dass ein Spieler als Reaktion auf Gerüchte in der Öffentlichkeit eine solche Aussage macht, habe ich auch noch nicht erlebt", sagte der 64-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge erwartet "Milliardenpublikum" für die Bundesliga

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Rekordmeister Bayern München rechnet durch den Restart in der Bundesliga mit einem Milliardenpublikum. "Die Bundesliga schafft es nun, als erste große Liga weltweit den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Und wenn die Bundesliga als einzige Liga rund um den Globus im TV übertragen wird, dann gehe ich davon aus, dass wir auf der ganzen Welt ein Milliardenpublikum haben werden", sagte der 64-Jährige im Interview mit der Sport Bild .

Rummenigge verspricht sich dadurch nicht nur Werbung für den Fußball und die Bundesliga, "sondern für das ganze Land und insbesondere für die deutsche Politik, die das mit ihrem sehr guten Vorgehen erst ermöglicht" habe. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zeige, so Rummenigge, "'Made in Germany' ist wieder ein absolutes Gütesiegel."

Damit es jedoch eine Erfolgsgeschichte wird, müssten vor allem die Spieler die Hygieneregeln konsequent einhalten. "Es darf nicht noch einmal so ein Unfug wie bei passieren", sagte der Bayern-Boss: "Auch der letzte Spieler weiß jetzt, dass er sich an die Regeln halten muss."

FC Bayern: Josko Gvardiol von soll im Visier des FCB sein

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München streckt offenbar seine Fühler nach dem kroatischen Junioren-Nationalspieler Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb aus. Das behauptet Ex-Profi Jurica Vranjes. Der ehemalige Mittelfeldakteur von und arbeitet mittlerweile als Spielervermittler und laut seiner Aussage habe ihn Bayerns angehender Assistenztrainer Miroslav Klose vom Interesse des FCB unterrichtet.

Vranjes sagte der Sportske novosti, einst habe Ex-Werder-Kollege Klose nach einem seinem Tipp den heutigen Wolfsburger Josip Brekalo beobachtet. "Jetzt ist er sehr interessiert an Josko Gvardiol", so der 40-Jährige.