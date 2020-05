FC Bayern München: Real Madrid, Barca und ManCity wohl scharf auf Coman - alle News und Gerüchte zum FCB

Beim FC Bayern München wird intensiv am Kader der Zukunft gearbeitet. Kingsley Coman ist in Europa offenbar heiß begehrt.

Offensivspieler Kingsley Coman vom wird wohl von , Barca und beobachtet. Der mögliche Transfer von Leroy Sane löst beim Franzosen möglicherweise Abschiedsgedanken aus.

Derweil soll der Nelson Semedo offenbar abgeben wollen - schlägt der deutsche Rekordmeister zu? Außerdem: Joshua Zirkzee reagiert auf die Kritik an ihm.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Dienstag.

FC Bayern München: Kingsley Coman wohl in Madrid, Barcelona und Manchester auf dem Zettel

Kingsley Coman vom FC Bayern München hat offenbar das Interesse von Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester City auf sich gezogen. Das berichtet Sky und spricht in der Sendung Transfer Update sogar von "sehr konkreten Avancen".

Coman soll, so der Bericht weiter, einen Abschied vom deutschen Rekordmeister nicht kategorisch ausschließen. Vor allem, weil sich der Klub so offensiv um Leroy Sane von Manchester City bemüht und dieser auf der gleichen Position wie Coman, den die Bayern aber aktuell nicht abgeben wollen, spielt. Sollte sich der Franzose nach Sanes Ankunft vermehrt auf der Bank wiederfinden, könnte ein Wechsel Thema werden - vorher wohl noch nicht.

Coman spielt seit 2015 beim FC Bayern und absolvierte seitdem 147 Spiele für den Klub, in denen er 30 Tore erzielte und 33 Treffer auflegte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2023.

FC Barcelona denkt wohl über Verkauf von Nelson Semedo nach - FC Bayern München unter den Interessenten?

Der amtierende spanische Meister FC Barcelona denkt angeblich über einen Verkauf von Außenverteidiger Nelson Semedo (26) nach. Das berichtet Catalunya Radio.

Der Radiosender bringt dabei den FC Bayern München als möglichen Abnehmer ins Gespräch. Die Münchner sind auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger für die kommende Spielzeit. Bereits im Winter kamen Gerüchte um Semedo und die Bayern auf.

FC Bayern München: Joshua Zirkzee wehrt sich gegen Kritik

Vor rund zwei Wochen berichtete die Bild von einem Joshua Zirkzee, der im nach Rückkehr ins Training des FC Bayern "in den fast vier Wochen zu oft glücklos und unmotiviert" wirke und zudem das Tor nicht treffe.

Der Niederländer meldete sich nun im Gespräch mit De Telegraaf zu Wort: "Ich dachte, es ist ein bisschen zu viel, unnötig."

Zirkzee fuhr fort: "Jeder hat ein Training, in dem er mal weniger Tore schießt. Muss ich danach dann mit einem glücklichen Gesicht herumlaufen?"

Der 18-Jährige hatte in der bisherigen Saison für Aufsehen gesorgt und mit einer starken Quote seit seinem -Debüt zum Premierentreffer in Freiburg. In nur 170 Minuten traf der Stürmer bereits dreimal und gilt als ein Kandidat für die Backup-Rolle hinter Robert Lewandowski.

Zirkzee betonte zudem, dass die Kritik für ihn insgesamt kein Problem sei: "Einerseits motiviert mich das noch mehr. Andererseits denke ich: Lass es gut sein." Wichtig sei für ihn vor allem, dass Trainer und Mitspieler an ihn glauben. "

Leon Goretzka vom FC Bayern München: Höchste Zeit für eine Würdigung

Leon Goretzka ist einer der wenigen Fußballprofis, die für gesellschaftliche Belange sensibilisieren. Höchste Zeit für eine Würdigung!

Es war Mitte Februar, als Goal und DAZN für ein Interview mit Leon Goretzka am Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße zu Besuch waren. Kurz davor hatte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal gejährt und Goretzka zu diesem Anlass bei Twitter dazu aufgerufen, dem offiziellen Account der Gedenkstätte zu folgen.

Goretzka ist ein Fußballer, mit dem man am liebsten nicht über Fußball sprechen will. Sondern über Größeres, über Wichtigeres. Nicht, weil er nichts zum Fußball zu sagen hat. Nein. Sondern, weil er eben einer der wenigen Fußballer ist, die auch etwas zu Themen außerhalb des Fußballs zu sagen haben. Einer, der zwar in der Blase Profifußball lebt, aber auch die für viele seiner Kollegen offenbar unbekannten Gässchen zum Ausgang dieser Blase kennt. Zum Ausgang in die normale Welt.

