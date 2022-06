FC Bayern heute, News und Gerüchte: FCB-Talent vor Wechsel nach Österreich, Kane-Berater reagiert auf Gerüchte

Beim FC Bayern dürfte es demnächst erneut einen Abgang geben und ein Berater von Harry Kane reagiert auf einen möglichen Transfer. Alles zum FCB.

Der FC Bayern München heute am Samstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 11. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

Bayern-Keeper Christian Früchtl angeblich vor Wechsel zu Austria Wien

Christian Früchtl vom FC Bayern München steht angeblich vor einem Wechsel zu Austria Wien. Das berichtet die Bild. Demnach soll der Keeper bereits am Montag beim Klub aus Österreichs Hauptstadt vorgestellt werden.

Bayern sichert sich angeblich eine Rückkaufoption für den 22-Jährigen, der für drei Jahre bei Austria unterschreiben soll.

Hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich galt Früchtl als die Nummer drei beim deutschen Rekordmeister. In der abgelaufenen Saison kam er allerdings nur in der zweiten Bayern-Mannschaft sporadisch zum Einsatz: Sieben Einsätze macht er in der Regionalliga.

Als neue Nummer drei setzen die Münchner dem Bericht zufolge nun auf den 19-jährigen Johannes Schenk, der 2017 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zu den Bayern wechselte.

Auch der FC Bayern wollte wohl Darwin Nunez

Dank dem fortgeschrittenen Transfer von Darwin Nunez zum FC Liverpool, rückt auch der Wechsel von Sadio Mane zum FC Bayern näher. Wie die Bild nun berichtet, waren auch die Münchner an Nunez nach seinen starken Leistungen für Benfica interessiert. Demnach stand der Uruguayer vor allem bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic "ganz oben auf dem Zettel", intern wurde wohl viel über den 22-Jährigen diskutiert, inwieweit er ins System von Trainer Julian Nagelsmann passen würde.

(C)Getty Images

Mittlerweile sind die Reds zuversichtlich, Nunez verpflichten zu können. Dafür will der englische Vizemeister nach Informationen von GOAL und SPOX sogar den vereinseigenen Ablöserekord brechen und rund 88 Millionen Euro nach Lissabon überweisen. Manchester United wurde mit dieser Summe bereits ausgestochen.

Wechsel zum FC Bayern? Kane-Berater reagiert auf Gerüchte

Ein Wechsel von Tottenhams Angreifer Harry Kane zum FC Bayern München ist derzeit kein Thema.

"Alles was ich sagen kann ist, dass wir nicht mit Bayern gesprochen haben", bestätigte einer seiner Berater gegenüber Sky.

Nachdem Robert Lewandowski nach Ablauf der vergangenen Saison bekanntgab, den deutschen Rekordmeister verlassen zu wollen, wurde der Name Kane immer wieder als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht. Ex-FCB-Profi Jerome Boateng beispielsweise sah im Engländer den perfekten Kandidaten.