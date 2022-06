FC Bayern heute, News und Gerüchte: Liverpool lehnt erstes Angebot für Mane ab, Dauerkarten werden teurer

Im Werben um Sadio Mane hat der FC Bayern wohl einen Rückschlag erlitten. Unterdessen müssen sich die Fans auf höhere Ticketpreise einstellen.

Der FC Bayern München heute am Pfingstmontag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 6. Juni.

FC Bayern, Gerücht: Liverpool lehnt erstes Angebot für Mane ab

Der FC Bayern hat im Werben um Sadio Mane offenbar einen Rückschlag erlitten. Wie die britische Zeitung Times berichtet, lehnte der FC Liverpool ein erstes Angebot für den Senegalesen ab. Die Bayern boten demnach 25 Millionen Euro als Sockelbetrag und weitere fünf Millionen Euro als Boni.

Dies war den Reds offenkundig zu wenig, Manes aktueller Arbeitgeber fordert demnach 50 Millionen Euro für den Offensivspieler. Der 30-Jährige ist noch bis 2023 an den Champions-League-Finalisten gebunden. Mane gilt seit Wochen als potenzieller Neuzugang für die Bayern. In München könnte er zumindest zum Teil eine Lücke schließen, die durch einen etwaigen Abgang von Robert Lewandowski entstehen würde.

Mane hatte Spekulationen über einen Abgang aus England zuletzt angeheizt. So sagte er, er werde machen, was die Senegalesen wollen - und diese befürworteten zu 60 bis 70 Prozent einen Abschied. Einen Tag später ruderte er jedoch zurück. "Ich habe gestern mit ein wenig Humor gesprochen und das ist um die Welt gegangen. Ich denke, wir werden es dabei belassen", sagte er.

FC Bayern, News heute: Dauerkarten werden teurer

Fans des deutschen Rekordmeisters müssen sich in der kommenden Saison offenbar auf höhere Ticketpreise einstellen - zumindest jene, die eine Dauerkarte besitzen. Einem Bericht der Bild zufolge steigen die Preise in allen Kategorien.

Für die teuerste Kategorie müssten die Fans demnach künftig 23,75 Euro mehr als zuletzt und insgesamt 810 Euro zahlen. Ein Stehplatz auf der Südtribüne soll im Abo 4,15 Euro mehr kosten und somit 160 Euro. Pro Spiel sind das 9,41 Euro. (Da es in der vergangenen Saison wegen der Corona-Pandemie keine Dauerkarten für alle Spiele gab, wurden die Preise zum Vergleich prozentual entsprechend angepasst.)

Zuletzt äußerte sich der Sprecher des Club Nr. 12, der Vereinigung aktiver Fans des FC Bayern, Alexander Salzweger positiv über die Ticketpreis-Politik seines Klubs. "Über die Ticketpreise des FC Bayern kann man sich weiterhin nicht beschweren, vor allem die Jahreskarten sind sehr bezahlbar", sagte er im Interview mit GOAL und SPOX.