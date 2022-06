FC Bayern heute, News und Gerüchte: Doch kein Interesse an Napolis Victor Osimhen

Der FC Bayern München bemüht sich angeblich um Alternativen in der Sturmmitte für Robert Lewandowski. Napolis Victor Osimhen wird aber nicht kommen.

Der FC Bayern München heute am Dienstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 7. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern heute, Gerücht: Osimhen zu teuer für den FCB

Victor Osimhen von der SSC Napoli ist dem FC Bayern München als Alternative für das Sturmzentrum zu teuer. Das berichtet Sky. Demnach wollen die Süditaliener mehr als 100 Millionen Euro für den Nigerianer. Ein Betrag, den der FCB nicht zahlen will.

Der Corriere dello Sport hatte zuletzt über ein loses Interesse der Münchener an Osimhen, der in der Bundesliga auch schon für den VfL Wolfsburg spielte, berichtet.

Angeblich suchen die Bayern nach einem robusten Stoßstürmer, der schon in diesem Sommer oder spätestens im kommenden Sommer Robert Lewandowski ersetzen kann.

Getty Images

FC Bayern heute, Gerücht: FCB plant nächstes Angebot für Sadio Mane

Mit seinem ersten Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro soll der FC Bayern München beim FC Liverpool im Werben um Sadio Mane abgeblitzt sein. Nun wollen die Münchner laut Sport1 nachlegen.

Demnach sind die Bayern bereit, den Betrag auf 35 Millionen Euro aufzustocken. Dazu kämen im Erfolgsfall noch Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro.

Angeblich wollen die Münchner den Transfer schnell perfekt machen, um der zahlungskräftigeren Konkurrenz zuvorzukommen.

Getty Images

FC Bayern heute, News: Guardiola sieht für Lewandowski keine Probleme bei Barca

Pep Guardiola, ehemaliger Trainer des FC Bayern München und des FC Barcelona, sähe keine Probleme auf Robert Lewandowski zukommen, falls sich der Pole den Katalanen anschließt. "Wir reden hier über Robert Lewandowski. Seine Karriere spricht für sich. Er kann sich überall anpassen", sagte Guardiola der spanischen Sportzeitung Sport.

Dass es schon in diesem Sommer zum in den Medien vieldiskutierten Wechsel kommt, sieht der aktuelle Man-City-Coach nicht als sicher an. "Ich weiß nicht, ob die wirtschaftliche Situation das erlaubt. Und ich weiß nicht, ob Bayern ihn gehen lassen würde", erklärte er.