FC Bayern heute, News und Gerüchte: Heftige Kritik an Lewandowski, keine Entschuldigung bei Salihamidzic?

FC Bayern, News: Lewandowski entschuldigte sich wohl nicht bei Salihamidzic

Das Thema Robert Lewandowski macht weiterhin Schlagzeilen. Der Pole will den FC Bayern verlassen und hat sich öffentlich mit dem Verein angelegt, kürzlich berichtete Sportvorstand Hasan Salihamidzic von einem Telefonat mit dem Starstürmer.

Einem Bericht von Sport1 zufolge soll sich Lewandowski dabei aber keineswegs bei Salihamidzic für seine jüngst getätigten Aussagen entschuldigt haben.

Der 33-Jährige hat zwar noch einen bis 2023 gültigen Vertrag in München, möchte aber unbedingt diesen Sommer weg. Als Wunschziel gilt der FC Barcelona.

FC Bayern heute - "Peinlich": Ex-Bundesligastürmer Artur Wichniarek übt heftige Kritik an Robert Lewandowski

Der frühere Bundesligastürmer Artur Wichniarek hat seinen polnischen Landsmann Robert Lewandowski für dessen Umgang mit dem FC Bayern München kritisiert.

"Ich finde es peinlich, wie er sich gegenüber dem eigenen Verein äußert. Robert Lewandowski wird in dem Moment sehr schlecht beraten", erklärte Wichniarek bei Sky. "Ob es ein gutes taktisches Verhalten von Robert ist, daran zweifele ich sehr."

Lewandowski will Bayern trotz Vertrages bis 2023 schon in diesem Sommer verlassen, mutmaßlich in Richtung FC Barcelona. Zuletzt hatte der 33-jährige Stürmer seinen Wechselwunsch mehrfach öffentlich gemacht.

Bei aller Kritik äußerte Wichniarek indes auch Verständnis für Lewandowski: "Robert hat es wehgetan, wie im letzten halben Jahr mit ihm umgegangen worden ist - vor allem beim Thema Haaland. Bayern hatte behauptet, dass sie kein Interesse an Haaland haben - am Ende des Tages kam heraus, dass Bayern München doch Gespräche geführt hat. Das hat Robert sehr gestört."

Die treibende Kraft hinter dem öffentlichen Zwist ist für Wichniarek eindeutig Lewandowskis Berater Pini Zahavi: "Ich glaube, dass Lewandowski und Pini Zahavi vergessen, dass Robert einen gültigen Vertrag beim FC Bayern hat. Ich hätte als sein Berater gesagt: 'Komm, lass uns in aller Ruhe ohne die Öffentlichkeit mit Bayern München sprechen, ob es eine Möglichkeit gibt, aus dem Vertrag auszusteigen‘."

FC Bayern, News: Liverpool will Nunez holen - Transfer von Sadio Mane rückt näher

Der FC Liverpool intensiviert sein Werben um Angreifer Darwin Nunez von Benfica und ist nach Informationen von GOAL und SPOX zuversichtlich, den 22-jährigen Uruguayer nach England lotsen zu können.

Die Reds sind bereit, umgerechnet rund 88 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Damit wäre Nunez neuer Rekordtransfer des englischen Vizemeisters.

Nunez erzielte in der vergangenen Saison 34 Tore in 41 Pflichtspielen für und wurde in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem FC Bayern. Der Klub aus Portugal ist bereit, den Spieler für ein entsprechendes Angebot im Sommer ziehen zu lassen.

An der Anfield Road soll Nunez die Nachfolge von Sadio Mane antreten. Obwohl Liverpool bereits zwei Angebote vom FC Bayern, darunter eines von den Entscheidungsträgern als "lachhaft" abgestempeltes mit nur 27,5 Millionen Euro an Garantien und nur schwer zu erreichenden Boni, abgelehnt hat, ist davon auszugehen, dass es bald zu einer Einigung kommt und Mane ein Wechsel nach München ermöglicht wird.

Der Klub um Trainer Jürgen Klopp fordert rund 47 Millionen Euro, zudem soll einem Mane-Verkauf erst zugestimmt werden, sobald ein Nachfolger für den Senegalesen gefunden ist. Mit Nunez arbeiten die Verantwortlichen bereits an einer großen Lösung.