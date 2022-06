FC Bayern heute, News und Gerüchte: Salihamidzic will Treffen mit Liverpool wegen Sadio Mane

Der FC Bayern München macht im Werben um Sadio Mane vom FC Liverpool Druck. Noch in dieser Woche soll es zu einem entscheidenden Treffen kommen.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 8. Juni.

FC Bayern heute, Gerücht: Salihamidzic will Treffen mit Liverpool wegen Mane

Der FC Bayern München möchte Sadio Mane vom FC Liverpool unbedingt schnell verpflichten. Deswegen drängt FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Sport Bild auf ein Treffen mit den Liverpool-Verantwortlichen noch in dieser Woche, damit die Details des Deals besprochen werden können.

Dem Bericht zufolge steht Salihamidzic mit seinem neuen Liverpooler Kollegen Julian Ward seit längerem im Kontakt. Mane soll einem Wechsel offen gegenüberstehen, die Reds haben ein erstes Bayern-Angebot in Höhe von rund 25 Millionen Euro jedoch abgelehnt.

imago images

FC Bayern heute, Gerücht: FCB wartet auf Auslaufen der Ausstiegsklausel bei Konrad Laimer

Der FC Bayern München ist laut Bild auch an Konrad Laimer von RB Leipzig interessiert. Der Österreicher, der einen Vertrag bis 2023 bei den Sachsen besitzt, kann bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni für eine festgelegte Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro wechseln.

Nach Angaben der Zeitung warten die Bayern jedoch darauf, dass diese Klausel ausläuft, damit sie den Leipzigern ein eigenes Angebot, das natürlich niedriger ausfällt, machen können. RB hofft weiterhin auf eine Verlängerung des Mittelfeldspielers, der sich zuletzt jedoch nicht unbedingt zum Klub bekannt hat.

"Es ist durchaus möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele", sagte der Pokalsieger. Auch Manchester United hat dem Bericht zufolge ein Auge auf Laimer geworfen.

imago images

FC Bayern heute, News: Müller gibt sich entspannt wegen Lewandowski

Der Ärger zwischen Stürmer Robert Lewandowski und seinem Verein FC Bayern München lässt seinen Teamkollegen Thomas Müller kalt. "Was die Bundesliga und den Vereinsfußball betrifft, ist es das Sommerloch. Es schadet ja nicht, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist", sagte Müller am Rande des DFB-Länderspiels gegen England in München.

"Für mich ist das irgendwo auch immer Teil des Geschäfts", ergänzte er. Lewandowski hatte angekündigt, dass er den Klub im Sommer verlassen will, obwohl er noch einen bis 2023 gültigen Vertrag hat. Der FC Barcelona gilt als Wunschziel des Polen.