FC Bayern heute, News und Gerüchte: Fans machen Ärger über Lewandowski Luft, FCB-Wechsel für Rüdiger nie Thema

FC Bayern, News: Leihgabe Ron-Thorben Hoffmann musste für Sunderland mit Corona spielen

Der noch bis Ende Juni vom FC Bayern an den englischen Drittligisten AFC Sunderland verliehene Torwart Ron-Thorben Hoffmann musste dort trotz noch nicht ganz überstandener Corona-Erkrankung wieder spielen.

"Als ich nach sieben Tagen Quarantäne zurückkam, ging es gleich wieder ins Tor zurück - obwohl der Schnelltest noch leicht positiv war. Ich musste mit Corona spielen", sagte Hoffmann im Interview mit der Bild. "Mir ging es körperlich nicht gut, der Verein wünschte sich von mir jedoch mehr Härte."

Nach jenem Vorfall flog der 23-Jährige im Februar für Untersuchungen nach München und absolvierte seither kein Spiel mehr für Sunderland, zuvor war er Stammkeeper gewesen. Bei den Bayern steht Hoffmann noch bis 2023 unter Vertrag, er strebt aber wohl einen Wechsel zu einem deutschen Zweitligisten an.

FC Bayern, News - Fans sauer auf Robert Lewandowski: "Unglaublich undankbar"

Die Fans des FC Bayern München sind verärgert über das Verhalten von Stürmerstar Robert Lewandowski, der seinen Wechselwunsch nun mehrfach in der Öffentlichkeit geäußert und sich mit den Verantwortlichen des FCB angelegt hat.

"Robert Lewandowski ist unglaublich undankbar. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit anderen Vereinen geflirtet, das hat der FC Bayern immer geschluckt und sich jetzt um Erling Haaland bemüht, weil er auch an die Zukunft denken muss - und Lewandowski ist beleidigt", heißt es in einem Statement des Fanclubs "Kurve Adelzhausen" auf Sport 1. "Ohne den FC Bayern wäre er kein Weltfußballer, auch die Fans sind ihm egal und werden nie von ihm erwähnt."

Gerhard Stadler, 1. Vorsitzender des Fanclubs Floss, schreibt: "Mich regt dieses Theater bereits seit Wochen auf! Es ist nichts neues, das war schon so, als er unbedingt zu Real Madrid wechseln wollte. Für ihn ist das keine besondere Nummer mehr. Den Legendenstatus, den er erworben hat, zerschlägt er mehr und mehr."

FC Bayern, News: Wechsel zum FCB war für Antonio Rüdiger nie Thema

Antonio Rüdiger hat verraten, dass er einen Wechsel zum FC Bayern München im Sommer nie in Erwägung gezogen hat. Stattdessen habe er sich lediglich zwischen zwei Klubs entschieden.

"Es gab viele Gespräche, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Chelsea und Real Madrid in Betracht gezogen", erklärte Rüdiger in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca. Der Innenverteidiger wechselt zur neuen Saison ablösefrei nach Madrid, nachdem er sich mit Chelsea nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können.

In den vergangenen Monaten war der 29-Jährige auch intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Die Münchner hatten zwischenzeitlich nach einer Alternative für Niklas Süle gesucht, der sein Arbeitspapier ebenfalls nicht verlängerte und bereits bei Borussia Dortmund unterschrieben hat. Neben dem deutschen Rekordmeister galten auch Juventus Turin, Paris Saint-Germain und Manchester United als Interessenten.

Real hatte sich bereits "im September oder Oktober" 2021 bei Rüdiger gemeldet, wie der deutsche Nationalspieler nun verriet. Ein Ritterschlag für Rüdiger: "Das erste Mal, dass ich von Madrid höre... stellen Sie sich das vor. Es war wie, WOW! Ein Klub wie dieser ruft nicht oft an, und es war unglaublich! Ich bin sehr stolz."

Der Gedanke, künftig beim 14-maligen Champions-League-Sieger zu spielen, brachte ihn ins Schwärmen. "Es ist ein großer Schritt für mich. Es ist wahrscheinlich das größte Kapitel in meiner gesamten Karriere", sagte Rüdiger.