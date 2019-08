FC Bayern München vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung der Bundesliga am Freitag

Bundesliga-Start: Bayern München empfängt Hertha BSC. Wir erklären, wie Ihr das Duell live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Die Bundesliga startet in die Saison 2019/2020 - endlich. Wie gewohnt eröffnet der amtierende Deutsche Meister die neue Spielzeit vor heimischem Publikum: Der FC Bayern München empfängt Hertha BSC . Die Partie findet am Freitagabend in der Allianz Arena statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr .

90 Tage sind vergangen, als sich der dank eines 5:1-Erfolgs gegen Eintracht Frankfurt am 34. Spieltag der vergangenen Saison die Deutsche Meisterschaft sicherte - der siebte Titel in Folge. Nun wollen die Bayern im Eröffnungsspiel gegen die Hertha den ersten Schritt zum nächsten Titel machen. Gelingt es ihnen?

Die Generalprobe im DFB-Pokal hat der FCB bereits bestanden: Mit 3:1 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gegen Regionalligist Energie Cottbus. Zudem gab es zu Beginn dieser Woche eine langersehnte Transfermeldung an der Säbener Straße: Der FC Bayern München verpflichtete Ivan Perisic. Der kroatische Nationalspieler wird zum Bundesliga-Auftakt allerdings fehlen .

Gibt es den ersten Sieg der Saison für den FC Bayern? Oder kann den Rekordmeister ordentlich ärgern? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr den -Auftakt live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos rund um die Partie, zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER .

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Der Bundesliga-Start im Detail

Bundesliga: FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Das lange Warten hat ein Ende - endlich! Es geht wieder los. Die 57. Bundesliga-Saison beginnt am Freitagabend in der Allianz Arena mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC. Klar, da wollen alle Fußballfans dabei sein. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt - und das ganze sogar kostenlos .

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM

Es ist die Nachricht des Sommers: DAZN überträgt ab sofort die Bundesliga! Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte der höchsten deutschen Spielklasse gesichert und zeigt nun zahlreiche Partien im LIVE-STREAM. Na klar, auch den Bundesliga-Auftakt. DAZN überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Streamingdienst seid Ihr hautnah bei der Eröffnung der neuen Saison dabei.

Doch damit nicht genug: Bayern vs. Hertha ist nur eines von vielen Spielen, die DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst überträgt insgesamt 45 Spiele der kommenden Saison - inklusive Supercup und Relegation. Welche Duelle im deutschen Fußball-Oberhaus konkret bei DAZN laufen, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Zurück in die Allianz Arena: Dort beginnt DAZN ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. In der letzten halben Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Bundesliga-Auftakt wissen müsst. Für Bayern München vs. Hertha schickt der Streamingdienst folgendes Team nach München:

Bock auf den Legenden-Kommentar? Dann wechselt am Freitagabend einfach auf die zweite Tonspur. Doch begrüßt Euch DAZN-Kommentator Uli Hebel zusammen mit der absoluten Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis . Der Kult-Kommentator kehrt für den Auftakt der 57. Bundesliga-Saison zurück ans Mikrofon.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert's!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN zeigt Bayern München vs. Hertha BSC kostenlos im LIVE-STREAM. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid. Dann könnt Ihr Euch nämlich schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat sichern , mit welchem Ihr den Bundesliga-Auftakt in voller Länge sowie vollkommen gratis im LIVE-STREAM bei DAZN genießt.

Schlagt Ihr jetzt zu und sichert Euch einen Gratismonat, erlebt Ihr sowohl die ersten Bundesliga-Spieltage als auch die Saisonauftakte der anderen europäischen Top-Ligen gratis im LIVE-STREAM. Die Serie A , LaLiga , Ligue 1 , die Champions League und Europa League sowie zahlreicher weiterer Spitzenfußball - Allein das Fußball-Angebot bei DAZN ist riesig.

Damit allerdings noch immer nicht genug: DAZN ist zudem die Heimat zahlreicher weiterer Sportarten. Tennis, Boxen, Rad- und Motorsport, Darts und vieles mehr - All das bietet Euch die große DAZN-Programmvielfalt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr nach Ablauf Eures kostenlosen Probemonats zwischen zwei Bezahlmodellen wählen :

Das monatliche Abonnement: Hierfür zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Hierfür zahlt Ihr und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Wenn Ihr bereits wisst, dass Ihr DAZN ohnehin die ganze Saison über nutzen wollt, könnt Ihr die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro erwerben.

Wenn Ihr bereits wisst, dass Ihr DAZN ohnehin die ganze Saison über nutzen wollt, könnt Ihr die DAZN-Jahreskarte für erwerben. Euer Ersparnis mit der DAZN-Jahreskarte im Vergleich zum monatlichen Abo: 24 Euro .

Auf dem Laptop / Computer findet Ihr DAZN unter www.dazn.de . Oder Ihr ladet Euch die kostenlose DAZN-App auf Euer Handy, Tablet, Euren Smart TV oder Eure PlayStation4:

ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de

Das ZDF ist am Freitagabend ebenfalls live vor Ort. Der Sender überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC ebenfalls im LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de . Der Stream des ZDF ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der LIVE-STREAM des ZDF startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Wenn der Ball in der Allianz Arena rollt und die Bundesliga-Saison eröffnet wird, seid Ihr sowohl bei DAZN als auch bei ZDFsport.de live dabei.

Bundesliga: FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV verfolgen

Neben der Option die Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC im LIVE-STREAM zu verfolgen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles zur TV-Übertragung des Bundesliga-Auftaktes.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

DAZN ist ein Streamingdienst und kein Fernsehsender, das ist klar. Wenn DAZN eine Live-Übertragung startet, läuft diese ausschließlich im LIVE-STREAM. Auch FC Bayern München vs. Hertha BSC könnt nur im LIVE-STREAM erleben. Doch aufgepasst: DAZN macht's möglich und bringt Euch den Bundesliga-Auftakt auf Euren Smart-TV.

Schließlich gibt es die DAZN-App nicht nur fürs Handy oder Tablet. DAZN ist als App auch auf den meisten Smart-TVs verfügbar. Schaut dazu doch einfach im App-Store auf Eurem Fernseher vorbei. Ladet Euch die DAZN-App herunter, registriert Euch beim Streamingdienst und genießt die Bundesliga live bei DAZN .

ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im Free-TV

Während DAZN alle Freitagsspiele der Bundesliga im Programm hat, ist das ZDF nur bei der Bundesliga-Eröffnung dabei. Das Zweite Deutsche Fernsehen berichtet live aus der Allianz Arena und überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im Free-TV .

Die Übertragung des ZDF startet um 20.15 Uhr mit dem Vorbericht zum Spiel. Für den Auftakt der 57. Bundesliga-Saison ist im ZDF folgendes Trio im Einsatz:

Noch ein Hinweis für alle Sky-Kunden: Der Bezahlsender überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC sowie alle weiteren Bundesliga-Spiele an einem Freitag weder live im TV noch im LIVE-STREAM.

Bundesliga - FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern:

Bayern-Trainer Niko Kovac muss auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten, der im Training einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat und daher ausfällt.

Goretzka hätte wohl in der Startelf gestanden, stattdessen beginnt wie zuletzt im Pokal auch zum Bundesliga-Auftakt Corentin Tolisso. Ansonsten bringt Kovac im Vergleich zum 3:1-Sieg bei Energie Cottbus in der Innenverteidigung heute Benjamin Pavard anstelle von Jerome Boateng, zudem rückt Serge Gnabry für Renato Sanches ins Team.

Neuer - Kimmich, Pavard, Süle, Alaba - Thiago, Tolisso, Müller - Gnabry, Coman, Lewandowski

Aufstellung Hertha BSC:

Herthas neuer Trainer Ante Covic nimmt im Vergleich zum 5:1-Sieg beim VfB Eichstätt in der 1. Runde des DFB-Pokals zwei Änderungen an seiner Startelf vor.

Für Jordan Torunarigha rückt in München Lukas Klünter ins Team, außerdem beginnt Neuzugang und Bayern-Schreck Dodi Lukebakio anstelle von Salomon Kalou.

Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida - Leckie, Duda, Lukebakio - Ibisevic

Bundesliga: FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit den Bundesliga-Auftakt im LIVE-STREAM bei DAZN oder live im TV zu schauen? Dann aufgepasst! Wir haben eine perfekte Alternative für Euch parat: Den LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München vs. Hertha BSC.

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr während der gesamten Partie hautnah dabei. Gewohnt detailliert liefern wir Euch alle Chancen, alle Tore und alle Entscheidungen auf Eure Bildschirme. Damit nicht genug: Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch im LIVE-TICKER von Goal mit allen relevanten Fakten und spannenden Geschichten rund um das packende Duell zum Bundesliga-Start.

Und das Allerbeste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos . Zu finden ist unser LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App . Diese steht in den folgenden Portalen für Euch zum Download bereit:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC? Die Übertragung der Bundesliga heute im Überblick