FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer hofft auf Müller-Comeback im DFB-Team, Illgner sieht Schiri-Bonus - alle Informationen zum FCB

Manuel Neuer hofft auf Thomas Müllers EM-Teilnahme und Bodo Illgner hat sich zur umstrittenen Szene vom Samstagabend geäußert. Die FCB-News.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



Bayern München, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, News: Neuer hofft auf Müller-Comeback im DFB-Team

Bayern-Torhüter Manuel Neuer würde sich "auf jeden Fall" über eine Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalmannschaft freuen. "Ich denke, er hat ja seine Leistung gezeigt und er ist ein Spieler, der immens wichtig ist für uns beim FC Bayern", sagte Neuer in der Sendung "Blickpunkt Sport" vom Bayrischen Rundfunk.

Neuer, der Müller als "Dreh- und Angelpunkt" des Bayern-Spiels sieht, stehe bezüglich der Entscheidung allerdings nicht in Kontakt mit Bundestrainer Joachim Löw, der sich zuletzt deutlich offener präsentiert hat, was ein Comeback der 2019 aussortierten Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng angeht.



"Die Europameisterschaft ist ein eigener Wettbewerb und unsere Aufgabe ist es, die besten Spieler, die beste Mannschaft mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren", sagte der Bundestrainer am Rande des Spiels der Bayern gegen den BVB bei Sky . Einen Umbruch solle man "nicht völlig abbrechen, aber man kann ihn unterbrechen, wenn man so ein Jahr hatte wie wir, wo die Entwicklung stehen geblieben ist".

Erst im Mai will Löw allerdings im Zuge der EM-Nominierung sehen, "wo wir stehen und was wir brauchen". Müller erklärte am Samstag, dass er "auf jeden Fall Lust" habe, "im Sommer nach Titeln zu jagen". Er würde gerne "mit den Jungs dieser Generation, 1995er-Jahrgang wie Leon Goretzka", bei der Europameisterschaft auf dem Platz stehen.

FC Bayern, News: Illgner sieht "gewissen FCB-Bonus"

Das umstrittene Einsteigen von Leroy Sane an Emre Can vor dem späten Treffer zum 3:2 des FC Bayern im Topspiel gegen den BVB erhitzt weiter die Gemüter. Während Schiedsrichter Marco Fritz seine Entscheidung verteidigte, Marco Reus zürnte und Thomas Müller die Linie des Referees lobte, ist Torhüterlegende Bodo Illgner von einem Bayern-Bonus überzeugt.

"Ich denke, dass man das nicht ahnden muss, denn Sane setzt nur den Körper gut ein. Ich teile als ehemaliger Profi, der auch öfter gegen Bayern gespielt hat, aber den Eindruck des BVB-Kapitäns, dass für Bayern gepfiffen worden wäre", schrieb der Ex-Real-Torwart in seiner Kolumne für den kicker. "Mit anderen Worten: Bei den Münchnern ist immer ein gewisser Bonus vorhanden."

Er wolle den Schiedsrichtern zwar nicht unterstellen, "dass sie von vornherein für den FCB pfeifen wollen, aber sie sind eben ob des Namens des Klubs, der Spieler, auf gewisse Art unterbewusst vielleicht voreingenommen, haben Respekt davor, was dann situationsbedingt zutage tritt".

Ein Lob verteilte Illgner allerdings an den FCB, der zwar "zu Beginn oft zu viel Schlendrian im Spiel" habe, sich danach aber aufgrund seiner beeindrucken Physis meist zurückkämpft. "Hansi Flick wird wissen, wo er da genau ansetzen muss", um die ständig notwendigen Aufholjagden in der Zukunft zu vermeiden. "Ich denke, Bayern wird Meister."

FC Bayern besiegt den BVB: Die Highlights im Video

FC Bayern, News: Entwarnung bei Jerome Boateng

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss nicht langfristig auf Jerome Boateng verzichten. Der Verteidiger zog sich im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (4:2) "nur" eine Kapselzerrung im linken Knie zu. Das teilte der FCB am Sonntag offiziell mit.

Der Innenverteidiger werden "in den kommenden Tagen ein individuelles Reha-Programm absolvieren", hieß es im Bayern-Statement, das keine Ausfallzeit nannte, weiter. Ob Boateng beim nächsten Spiel am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen in der Bundesliga auflaufen kann, ist offen.

Boateng musste am Samstagabend wegen der Blessur nach 70 Minuten ausgewechselt werden. Der 32-Jährige war nach einer Rettungstat im eigenen Strafraum schmerzverzerrt liegen geblieben.

Er hatte sich nach eigenen Angaben "das Knie verdreht", wie Trainer Hansi Flick anschließend erklärte. Deswegen war zunächst eine schlimmere Verletzung befürchtet worden.