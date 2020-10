FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Hasan Salihamidzic spricht über geplatzten Dest-Deal, Douglas Costa über Hoeneß' Söldner-Kritik

Hasan Salihamidzic äußert sich zum gescheiterten Transfer von Sergino Dest und Douglas Costa spricht über Hoeneß' Kritik. Alles zum FC Bayern München.

Düren, Bielefeld, : So lauten die nächsten drei Gegner des nach der zu Ende gehenden Länderspielpause.

Wir dürfen gespannt sein, ob die Neuzugänge der Münchener aus der abgelaufenen Transferperiode direkt zum Einsatz kommen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich unterdessen zum geplatzten Transfer von Sergino Dest und zum angeblichen Interesse an Mario Götze.

Außerdem: Rückkehrer Douglas Costa spricht über Hoeneß' Söldner-Vorwürfe von 2017.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Mitwoch - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München - Sergino Dest? Hasan Salihamidzic: "Gibt Transfers, bei denen man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen"

Lange Zeit rankten sich Gerüchte um einen Wechsel von Außenverteidiger Sergino Dest zum FC Bayern München. Der Youngster entschied sich letztlich jedoch für den FC Barcelona, während der deutsche Rekordmeister umplanen musste.

"Kaderplanungen auf diesem Niveau sind ein Riesenpuzzle", erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Gespräch mit der Sport Bild mit Blick auf den geplatzten Deal: "Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen."

In solchen Fällen sei es "umso wichtiger, dass man Alternativen, beziehungsweise alternative Wege von Anfang an mitdenkt." Der besagte Weg führte zu Bouna Sarr von Olympique Marseille, den die Münchener am Deadline Day als neuen Rechtsverteidiger präsentierten.



DFB - Oliver Bierhoff kontert Rummenigge-Kritik: Entspricht "nicht den Tatsachen"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Profitgier-Kritik von Karl-Heinz Rummenigge am Deutschen Fußball-Bund (DFB) gekontert. "Solche Aussagen werden immer mal wieder in den Raum gestellt, entsprechen aber nicht den Fakten", sagte Bierhoff (52) der Sport Bild: "Wenn man falsche Dinge dauernd wiederholt, werden sie dadurch nicht richtig."

Bayern Münchens Vorstandschef Rummenigge hatte in der Bild am Sonntag dem Verband Profitgier vorgeworfen. "Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball", hatte Rummenigge gesagt. Der frühere Nationalmannschaftskapitän attestierte dem Verband einen "gewissen Wertewandel" seit dem WM-Triumph 2014: "Es wurde versucht, diesen großen Erfolg finanziell auszunutzen. Mit großen neuen Sponsoring-Verträgen und vielem mehr."



Dem widerspricht Bierhoff. "Wir haben seit der WM 2014 weder die Marketingaktivitäten noch die Partnerzahl erhöht, sondern vor allem nach der WM 2018 die Aktionen mit der Mannschaft heruntergefahren", sagte der frühere Nationalstürmer.

Größer geworden sei lediglich das Engagement der Spieler in sozial-gesellschaftlichen Bereichen. Auch für die Profivereine gehe man Kompromisse ein, so Bierhoff: "Wenn wir alleine an die Vermarktung denken würden, hätten wir im September oder gegen die nicht auf die Bayern-Spieler verzichten dürfen."

FC Bayern: Ex-BVB-Star Mario Götze war "sportlich kein Thema"

Rio-Weltmeister Mario Götze stand in der abgelaufenen Transferperiode nicht auf der Einkaufsliste von Rekordmeister Bayern München.

Götze sei "ja wirklich ein guter Junge" und "im Klub mögen wir ihn", aber "sportlich war er kein Thema", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) im Interview mit der Sport Bild.

Trainer Hansi Flick hatte zuletzt zugegeben, sich mit Spielern aus dem Weltmeisterteam von 2014 regelmäßig auszutauschen, "mit Mario ganz besonders, weil er eine schwierige Phase hatte, da braucht man besondere Unterstützung".

Götze (28) wechselte nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund inzwischen ablösefrei zum niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven.



FC Bayern München - Douglas Costa über Uli Hoeneß' Kritik: "Was passiert ist, ärgert mich nicht"

Es ist bislang nicht bekannt, was Uli Hoeneß von der erneuten Verpflichtung von Douglas Costa hält. Bekannt ist, was er vor drei Jahren sagte, als der Brasilianer sich mehr oder weniger weggemault hatte von Bayern München zu Juventus Turin. "Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", zürnte der damalige Präsident und heutige Ehrenpräsident.

Bei seiner erneuten offiziellen Vorstellung am Dienstag wollte Costa nicht weiter auf die Vorwürfe von Hoeneß eingehen. "Ich lebe nicht in der Vergangenheit", sagte er per Videokonferenz, "was passiert ist, ärgert mich nicht. Ich glaube, das Thema ist erledigt." Der 30 Jahre alte Brasilianer versicherte aber auch, dass er in den drei Jahren bei Juventus Turin "reifer" geworden sei.



Auf die Frage nach dem Äußerungen von Hoeneß vor drei Jahren betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir haben natürlich nicht nur nach Charakter ausgesucht, bei uns wird immer noch Fußball gespielt." Und diesbezüglich "wissen wir, was Douglas hier geleistet hat".

Von 2015 bis 2017 bestritt der Stürmer unter Trainer Pep Guardiola 50 Spiele in der (8 Tore) sowie 20 in der (4).

FC Bayern - Neuzugang Marc Roca: Xabi Alonso ist mein Idol

