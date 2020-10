FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Rummenigge wirft DFB Profitgier vor, Mancini adelt Lewandowski

Karl-Heinz Rummenigge wirft dem DFB Profitgier vor, während Roberto Mancini Robert Lewandowski adelt. Alles News zum FC Bayern München am Sonntag.

Nach dem fulminanten Deadline Day samt dreier Neuverpflichtungen ist beim FC Bayern wieder Ruhe eingekehrt. Nach der Länderspielpause geht es für den deutschen Rekordmeister im gegen den FC Düren, ehe nur zwei Tage später das Gastspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld ansteht.

Robert Lewandowski ist derzeit mit der polnischen Nationalmannschaft unterwegs. Vor dem Duell gegen erhielt der 32-Jährige Lob von Roberto Mancini. Karl-Heinz Rummenigge warf derweil dem DFB Profitgier vor.

Neues gibt es zudem vom Transfermarkt. So soll David Alaba Interesse beim italienischen Meister Juventus geweckt haben. Zudem war Federico Valverde von wohl ein Kandidat beim deutschen Rekordmeister.

Alle News und Gerüchte zum am heutigen Sonntag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

FC Bayern - Roberto Mancini adelt Robert Lewandowski: "Schade, dass wir ihn nie in der erleben durften"

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat vor dem Duell der Squadra Azzurra mit in höchsten Tönen von FCB-Torjäger Robert Lewandowski geschwärmt. Auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel sagte Mancini: "Lewandowski ist einer der besten Mittelstürmer der Welt, und das schon seit mehreren Jahren. Es ist schade, dass wir ihn nie in der Serie A erleben durften."

So könne Europas frisch gebackener Fußballer des Jahres jedem Gegner Probleme bereiten. "Er ist von grundlegender Bedeutung für Polen, obwohl es auch andere großartige Spieler gibt. Man kann mit Recht sagen, dass jedes Team gegen Lewandowski kämpfen müsste", erklärte Mancini.

Lewandowski bestreitet am Sonntagabend (20.45 Uhr live auf DAZN) gegen Italien sein erstes Spiel für die polnische Nationalelf seit November vergangenen Jahres. So fehlte er nach dem Triple-Sieg mit dem FC Bayern bei den beiden Nations-League-Partien gegen die sowie Bosnien-Herzegowina und wurde auch beim jüngsten 5:1-Erfolg gegen geschont.

Bild: imago images

"Gewisser Wertewandel": Rummenigge wirft DFB Profitgier vor

Karl-Heinz Rummenigge sieht das Image des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als schwer beschädigt an und wirft dem Verband Profitgier vor. "Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball", sagte der Vorstandschef von Bayern München der Bild am Sonntag und forderte: "Der DFB muss dringend in ruhiges Fahrwasser zurückkehren. Das ist die primäre Aufgabe von Präsident Fritz Keller."

Der frühere Nationalmannschaftskapitän attestierte dem Verband einen "gewissen Wertewandel" seit dem WM-Triumph 2014: "Es wurde versucht, diesen großen Erfolg finanziell auszunutzen. Mit großen neuen Sponsoring-Verträgen und vielem mehr." Von den Münchner Nationalspielern wisse er, dass sie am Rande der Länderspiele "vermehrt Sponsoring-Termine" absolvieren mussten.

Auch der Bundestrainer sei ein Opfer der finanziellen Interessen. "Der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die bestreiten, damit Geld in die Kassen kommt, angeblich fehlen 15 Millionen Euro", sagte Rummenigge und schimpfte: "Was sind 15 Millionen im Vergleich zu dem, was die -Klubs verlieren?"

Bild: imago images

Der Vorrang von Geld, Vermarktung und Politik gelte "in Teilen auch für die UEFA und FIFA", kritisierte der 65-Jährige. Sein Hauptgroll gilt aber dem DFB. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus habe mit seiner jüngsten Kritik "in vielem recht", betonte Rummenigge.

Als Beispiel nannte er, dass der Verband an Ex-Nationalspieler keine Freikarten mehr ausgebe. Dieses Problem ließe sich lösen, "wenn man das wirklich will. Der DFB will das offensichtlich nicht wirklich."

Bei der Feier zum 30. Jubiläum des WM-Triumphs von 1990, die von Matthäus und Andreas Brehme selbst organisiert wurde, habe sich der DFB "über Corona rausgeredet", monierte Rummenigge: "Das ist einfach nicht okay." Und auch beim 75. Geburtstag von "Kaiser" Franz Beckenbauer "kam nichts" vom Verband.

Quelle: SID

FC Bayern München: David Alaba offenbar ein Thema bei

Defensivspezialist David Alaba (28) vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München hat offenbar das Interesse von Juventus Turin geweckt . Das berichtet das italienische Portal Tuttosport am Samstag.

Demnach will der Serie-A-Klub die offensichtlichen Verhandlungsschwierigkeiten zwischen den Münchnern und der Alaba-Seite ausnutzen, um den österreichischen Nationalspieler von einem Transfer nach Italien zu überzeugen. Der Verein um Superstar Cristiano Ronaldo und Star-Coach Andrea Pirlo schielt allem Anschein nach auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer.

Der Vertrag von Alaba läuft noch bis Ende Juni 2021. Ob der mittlerweile hauptsächlich auf der Position des Innenverteidigers eingesetzte Österreicher sein Arbeitspapier in München verlängert, ist offen. Sollte dies nicht geschehen, könnte er den FCB im Sommer 2021 ablösefrei verlassen.

Bild: imago images

FC Bayern: Bemühungen um Real Madrids Federico Valverde als Thiago-Nachfolger

Auf der Suche nach einem Ersatz für den zum FC Liverpool abgewanderten Thiago soll Bundesliga-Rekordmeister Bayern München bei Real Madrid wegen eines möglichen Transfers von Federico Valverde angefragt haben . Dies berichtet die spanische Sportzeitung Marca . Allerdings hätten weder Real noch der Nationalspieler Uruguays Interesse an einem Wechsel gezeigt.

Valverde ist nach einer Vertragsverlängerung im Vorjahr noch bis 2025 an den Rekordsieger der gebunden und gemäß Marca ist der 22-Jährige auch glücklich in der spanischen Hauptstadt.

Nach dem Valverde-Korb aus Madrid wurden die Bayern in der abgelaufenen Transferperiode aber trotzdem noch in fündig. Sie verpflichteten am vergangenen Wochenende Espanyols zentralen Mittelfeldspieler Marc Roca (23) für neun Millionen Euro Ablöse .

Bild: imago images

