FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Joshua Zirkzee spricht über geplatzten Wechsel, Hansi Flick bekam Ärger wegen Hudson-Odoi

Bayern-Stürmer Zirkzee erklärt, weshalb es am Deadline Day nicht zu einem Wechsel kam und Hansi Flick erhielt intern wohl Ärger wegen Hudson-Odoi.

Nach dem fulminanten Deadline Day samt drei Neuverpflichtungen ist beim FC Bayern wieder Ruhe eingekehrt. Nach der Länderspielpause geht es für den deutschen Rekordmeister im gegen den FC Düren, ehe nur zwei Tage später das Gastspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld ansteht.

Allerdings soll trotz der erfolgreichen Transferphase nicht alles rosig gewesen sein an der Säbener Straße. Offenbar erhielt Cheftrainer Hansi Flick aufgrund seines öffentlichen Werbens um Chelseas Callum Hudson-Odoi intern Ärger.

Unterdessen spricht Youngster Joshua Zirkzee über seinen geplatzten Wechsel am letzten Tag des Transferfensters.

Und: Douglas Costa kommentiert seine Rückkehr nach München

Alle News und Gerüchte zum am heutigen Freitag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München - Douglas Costa über FCB-Wechsel: "Man sagt, dass der Blitz nicht zweimal an einer Stelle einschlägt..."

Am Deadline Day holte der FC Bayern München Douglas Costa von Juventus Turin zurück . Der Brasilianer war bereits zwischen 2015 und 2017 für den deutschen Rekordmeister aktiv.

Nach seinem Transfer twitterte der 30-Jährige: "Man sagt, dass ein Blitz nicht zweimal an einer Stelle einschlägt. Aber hier bin ich". Daneben sind zwei Blitze und ein lachender Smiley zu sehen.

Gleichzeitig richtete sich der Flügelspieler an die Fans der Alten Dame. "Ciao Bianconeri. Es war mir ein Vergnügen, dieses Trikot zu tragen. Diejenigen, die es schon getragen haben, wissen, wovon ich spreche. Viel Glück in dieser Saison und eine Umarmung. Euer Blitz", schrieb Costa auf Twitter, der mit Juve in drei Jahren dreimal die Meisterschaft sowie je einmal den Pokal und den Supercup gewann.

Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cá estamos ⚡️⚡️! 😂 pic.twitter.com/KS3tuDYFnx — Douglas Costa (@douglascosta) October 7, 2020

FC Bayern: Joshua Zirkzee spricht über geplatzten Transfer am Deadline Day

Der FC Bayern war am Ende der Transferperiode sehr aktiv, ein Transfer von Joshua Zirkzee kam jedoch nicht mehr zustande. "Es war zu wenig Zeit am Deadline Day", sagte Zirkzee dem Algemeen Dagblad.

Der Stürmer wurde mit einer Leihe zum 1. FC Köln und zu Feyenoord Rotterdam in Verbindung gebracht. "Ich habe nie mit gesprochen", gab Zirkzee jedoch an.

Der Niederländer bleibt damit beim FC Bayern, der sich auf der Stürmerposition mit Eric Maxim Choupo-Moting verstärkte. Dort will er sich weiter entwickeln. "Wer sagt, dass ich beim FCB keine Minuten bekommen werde? Es liegt an mir, diesen Wettbewerb anzunehmen", sagte Zirkzee.

Marc Roca beim FC Bayern München: Der Klebstoffexperte, der wie Xabi Alonso sein will

Nach der im vergangenen Jahr stellten die Verantwortlichen des FC Bayern schon Kontakt zu ihm her, jetzt ist Marc Roca ein Teil der Mannschaft. Doch was erwartet den deutschen Rekordmeister mit diesem Transfer?

FC Bayern: kann Adrian Fein wohl dank "erschwinglicher Kaufoption" fest verpflichten

Mittelfeldspieler Adrian Fein verließ den FC Bayern München und schloss sich auf Leihbasis dem niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven an. Der Traditionsverein sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Wie die niederländische Regionalzeitung Eindhovens Dagblad berichtet, handelt es sich dabei um einen "erschwinglichen" Betrag. Demnach kann die PSV Fein für rund sechs Millionen Euro fest verpflichten.

An der Säbener Straße besitzt Fein noch einen Vertrag bis 2023.

FC Bayern - Wegen Callum Hudson-Odoi: Hansi Flick bekam intern offenbar Ärger

Bayern-Coach Hansi Flick hat offenbar aufgrund seines öffentlichen Werbens um Chelseas Callum Hudson-Odoi intern Ärger bekommen. Das berichtet die tz.

"Er ist eines der größten Talente auf dieser Position. Deswegen ist es legitim, dass wir uns mit ihm beschäftigen", hatte Flick einen Tag vor dem Deadline Day das Interesse am Youngster der Blues öffentlich bestätigt.

Das Angebot der Bayern beinhaltete nach Informationen von Goal und SPOX eine Leihe sowie eine Kaufoption in Höhe von 77 Millionen Euro. Die Londoner lehnten die Offerte allerdings ab.

Der Engländer wurde bereits im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht.

