FC Bayern - Pep Guardiola will mit Barcas 2009er Team gegen den FCB spielen: "Ich kann Messi anrufen"

Bayerns Ex-Trainer war 2009 Coach des legendären Barca-Teams. Er scherzt nach dem Münchner Sieg bei der Klub-WM über ein mögliches Duell.

Begleitet von zahlreichen Glückwünschen ist der frisch gekürte Klubweltmeister Bayern München aus Katar zurückgekehrt. Nach dem sechsten von sechs möglichen Titeln endete der erfolgreiche Kurztrip des deutschen Rekordmeisters zur Klub-WM am Freitagmorgen mit der Landung in München. "MiaSanChampi6ns", twitterte der FC Bayern aus dem Flieger unmittelbar nach dem Touch Down.

Die Gratulanten standen nach dem historischen Finalsieg über Tigres UANL aus Mexiko (1:0) Schlange. So sendete der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola eine 49-sekündige Videobotschaft via Twitter.

FC Bayern: Pep Guardiola will Messi anrufen

"Großer Glückwunsch an die gesamte Bayern-Familie für diesen unglaublichen Erfolg. Wir sind so stolz, ich bin so stolz", sagte der spanische Coach von Manchester City und erlaubte sich noch ein Späßchen.

Guardiola wandte sich an Hansi Flick und erinnerte daran, dass vor den Bayern bislang nur der FC Barcelona unter Guardiola in der Saison 2008/09 sechs Titel in einer Spielzeit geholt hatte.

"Vielleicht kann ich Messi anrufen und wir spielen um einen siebten Titel. Sag mir wann und wo und wir kommen. Mia san mia."